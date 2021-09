– Jeg lot som jeg var kompis for ikke å bli den tredje personen som havnet i en likpose, forklarte 34-åringen i retten onsdag.

Det brutale dobbeltdrapet på Jan-Øystein Ask Hilby (42) og kjæresten Silje (29) i januar 2020 sendte sjokkbølger gjennom en hel by. Paret ble drept på Hilbys rom på hospitset i Møllendalsveien i Bergen. Deretter ble likene pakket inn i presenning og dumpet i et turområde i Arna.



Fem menn i alderen 24 til 58 står nå tiltalt i Hordaland tingrett i forbindelse med drapet. 58-åringen og den 34 år gamle nattevakten på hospitset er tiltalt for å stå bak selve drapshandlingene.

24-åringen skal ha holdt vakt utenfor, mens de to siste mennene er tiltalt for å ha vært med på å fjerne bevis etter drapene.

Nattevakten skal ifølge påtalemyndigheten ha hugget begge de to ofrene i hodet med øks. Dette skal ha skjedd samtidig eller etter at den hovedtiltalte 58-åringen stakk dem med kniv.

– Ville ikke bli den tredje

Onsdag langet nattevakten ut mot både politiet og den hovedtiltalte 58-åringen da han gikk i gang med sin forklaring i Hordaland tingrett.

Mannen nekter straffskyld og hevder han er uskyldig. Gråtende hamret han løs på den hovedtiltalte mannen da han onsdag startet på sin egen forklaring, assistert av tolk.

– Du har ødelagt livet mitt og ødelagt livet til min mor, familien min og alle som er glade i meg, sa han vendt mot 58-åringen.

Han bekreftet å ha medvirket til å rydde opp etter drapene. Han hevder han ikke turte annet og at han fryktet å bli drept selv om han ikke hjalp til.

DRAPSVÅPENET: Politiet knytter denne øksen og to kniver til drapshandlingene. Foto: Politiet

Nattevakten var sentral da 58-åringen forklarte seg om drapsnatten. Kjæresteparet var i konflikt med 58-åringen, en konflikt som hadde sitt utspring i narkogjeld. Tiltalte skal etter hvert ha blitt rasende på dem grunnet angivelige trusler og liten vilje til å gjøre opp for seg.

Etter en slåsskamp tidligere på kvelden, gikk tre av de fem tiltalte opp til paret om natten.

Mens en 24 år gammel medtiltalt mann holdt vakt utenfor, skal 58-åringen og nattevakten ifølge tiltalen ha gått inn og tatt livet av paret med kniv og øks.

En polsk 34-åring, som også er tiltalt for drapene, og en norsk 24-åring som er tiltalt for medvirkning, nektet begge straffskyld. – Jeg er uskyldig. Dette er ikke sant, sa 34-åringen.

En norsk 34-åring erkjente straffskyld for forsøk på å fjerne bevis. Det gjør også en norsk 38-åring. De drapstiltalte skal ha brukt kniv og øks og utsatt ofrene for kuttskader i ansikt, hals og hode. Ifølge rettsmedisinerne ble kvinnen påført 28 skader, flere av dem svært alvorlige. Mannen var påført 18 skader.

FUNNET VED TURVEI: De to drepte ble pakket inn i presenninger og dumpet sammen med en rekke av deres eiendeler like ved Osavatnet i Arna bydel. Foto: Politiet

Påstår nattevakten la til rette

58-åringen har erkjent straffskyld for drap på begge to, men med forbehold for drapet på kvinnen. I retten har han hevdet at hun var i live da han forlot rommet og at noen andre må stå bak de dødelige skadene på henne.

Samtidig hevder han at nattevakten la til rette for at det hele eskalerte fra «en omgang juling» til drap. Det skjedde ved at det ble skaffet til veie kniv, øks og i etterkant vaskemidler, engangskjeledresser og presenninger.

Under sin forklaring påsto den hovedtiltalte mannen at nattevakten måtte ha sin egen agenda mot paret og derfor hadde interesse av å hisse 58-åringen ytterligere opp.

Dette avviser nattevakten kontant.

– De trengte ikke å dø. De hadde en konflikt, men jeg hadde ingenting med den å gjøre. Jeg advarte paret: «Dere må flykte», til og med like før. Hvorfor skulle jeg skifte mening totalt og tillate at han skulle drepe dem?

– Hvilket motiv skulle jeg ha? Det er både meningsløst og absurd.

ERKJENNER DRAP: Den hovedtiltalte 58-åringen har erkjent straffskyld for begge drapene, men med forbehold for kvinnen. Han mener noen andre må ha påført henne dødelige skader etter at han forlot rommet. Foto: NRK

– Fryktet de skulle drepe hverandre

Nattevakten hevder i retten at han flere ganger før drapene prøvde å tilkalle politiet, men at politiet ikke rykket ut.

– Siste gang jeg ringte var etter det første angrepet oppe på rommet deres. Jeg sa til politiet: «Dere må komme nå». Jeg fortalte at jeg var redd for å la disse folkene alene, for de kunne komme til å drepe hverandre.

Etter slåsskampen skal nattevakten ha vist Hilby overvåkingsbilder av angrepet, som drapsofferet kunne bruke som bevis i en anmeldelse mot 58-åringen. Sistnevnte skal ha blitt rasende da han kort tid etter fikk høre at Hilby ville anmelde ham.

58-åringen har en rekke straffedommer på rullebladet fra før og har forklart at han der og da skjønte han ville få en lang fengselsstraff hvis Hilby anmeldte ham for volden.

– Jeg tenkte: «Nå er det nok. Nå ryker jeg inn igjen. Det er bare å gi full gass», forklarte 58-åringen mandag.

Han hevdet samtidig at han ikke hadde tanker om å drepe paret, bare gi dem en solid omgang med juling.

– For meg er det åpenbart at han fikk nok, han var redd for å komme i fengsel igjen og ville bare bli kvitt dem. Han sa rommet skulle se ut som om de har flyttet ut, hevder nattevakten.

BLODIG MADRASS: Krimteknikere bærer ut en blodig madrass fra leiligheten hvor de to ble drept. Foto: Anette Berentsen / NRK

Bekrefter selfie-video med lik

Tidligere i uken kom det fram at politiet sitter på en selfie-video nattevakten tok på åstedet, hvor minst ett av likene er synlig på videoen. Dette bekreftet han i retten i dag.

– Den filmen tok jeg for å hjelpe politiet. Jeg visste ikke om rommet ville være tomt da jeg kom tilbake til hospitset. Jeg filmet meg selv for å vise at jeg befant meg på rommet, sa 34-åringen.

Etter drapene ble likene pakket inn, kjørt bort og dumpet i et turområde ved Osavatnet, like nedenfor Gullfjellet i Bergen. Politiet ble varslet av turgåere.

I tillegg til 58-åringen, nattevakten og 24-åringen som skal ha holdt vakt utenfor, er ytterligere to personer tiltalt for å ha vært med på å fjerne bevis.

