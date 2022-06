24-åring vart dømt for medverknad til dobbeltdrap – frikjent i lagmannsretten

I januar 2020 vart kjærasteparet Jan-Øystein Ask Hilby (42) Silje (29) og funne drepne i ei elv i Bergen.

Etter ynskje frå familien, brukar ikkje NRK fullt namn på Silje.

Fem menn var tiltalt då rettssaka byrja i august 2021.

I løpet av rettssaka kom det fram at aktoratet ville ha 20 års forvaring for den hovudtiltalte, og 14 års fengsel for den 24 år gamle mannen, som dei meinte hadde halde vakt då den hovudtiltalte drap kjærasteparet.

5. november 2021 kom dommen:

Den hovudtiltalte Kjell Edvard Antonsen (58) vart dømt til 19 års fengsel. Det er ein mildare straff den aktor bad om, nemleg 20 år forvaring.

Den 34 år gamle nattevakta på hospitset blei i tingretten dømt til 17 år fengsel. Aktor hadde bedt om 20 år. I lagmannsretten er han dømt til 19 års fengsel.

Den tredje hovudtiltalte, ein 24 år gamal mann er dømt til ni års fengsel. Aktor bad om 14 år.

To personar er òg dømt for å ha fjerna bevis. Dei skal ha pakka lika inn i posar før desse vart køyrd og dumpa ved Osavatn i et populært turområde i Bergen.

Frå ni års fengsel til frifinning

Etter dommen anka 24-åringen dommen frå tingretten.

Måndag kom dommen frå lagmannsretten som frikjenner ham.

Advokat Jon Anders Hasle, har saman med Magnus Torfoss forsvart 24-åringen.

– Saka har vore ei umenneskeleg belastning. Livssituasjonen hans har vore betydeleg forverra, seier Hasle til NRK.

Opphavleg var 24-åringen tiltalt for to drap. I tingretten blei han frifunne for eitt. No er han frifunne for begge.

– Det var jo dette resultatet vi hadde forventningar om. Men likevel var det ein stor lette for klienten min da denne dommen kom.

Advokat Jon Anders Hasle Foto: Aina Indreiten / NRK

24-åringen skuldar saman med den 34 år gamle nattevakta nær ein og ein halv million kroner i erstatning.

– Det er ikkje umogleg at kjem ei anke, seier Hasle.

Nattevakt fekk strengare straff

Den 34 år gamle nattevakta på hospitset vart i tingretten dømt til 17 års fengsel.

I lagmannsretten er han dømt til 19 års fengsel.

I dommen frå lagmannsretten blir det lagt vekt på 34-åringen sin medverknad.

Han har ifølgje retten funnet fram og frakta våpen til rommet der drapet skjedde. Han skal òg ha låst opp eller sørga for at døra kunne opnast stille, og seinare overlevert våpen til hovuddrapsmannen.

Lagmannsretten skriv vidare i si vurdering at dei samla sett ikkje kan sjå at det er grunnlag for å skilja mellom straffa for 34-åringen og den som blir målt ut til hovudmannen.