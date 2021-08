Drapa på Silje og Jan-Øystein: – Han vart sintare og sintare

Silje (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) vart funnen drepne i ei elv ved Osavatn i Bergen i januar 2020.

Måndag starta rettssaka i Hordaland tingrett, der fem menn står tiltalt (sjå detaljert oversikt her).

Ein 58 år gamal mann erkjente straffskuld for begge drapa, men tok atterhald i skuldspørsmålet om drapa på kvinna. – Det handlar om kva skader min klient skal påleggast ansvar for, forklarte forsvarar Einar Råen.

Ein polsk 34-åring som også er tiltalt for drapa, og ein norsk 24-åring som er tiltalt for medverknad, nekta begge straffskuld. – Eg er uskuldig. Dette er ikkje sant, sa 34-åringen.

Ein norsk 34-åring erkjente straffskuld for forsøk på å fjerne bevis. Det gjer også ein norsk 38-åring, men han var ikkje møtt opp då saka starta.

Dei drapstiltalte skal ha brukt kniv og øks og utsett offera for kuttskadar i ansikt, hals og hovud. Ifølge rettsmedisinarane vart kvinna påført 28 skader, fleire av dei svært alvorlege. Mannen var påført 18 skader.

Politiet meiner paret vart drepne natt til søndag 12. januar, på rommet til Hilby på hospitset i Møllendalsveien i Bergen. Alle dei involverte er tilknytt Bergens rusmiljø.

Mange konfliktar på hospitset

I retten fortalde aktor Benedicte Hordnes om at det var fleire konfliktar på hospitset i Møllendal.

I dagane før dobbeltdrapet skal den no drapstiltalte polakken (34), som jobba som nattevakt på hospitset, ringt politiets naudtelefon. Samtalane skjedde 7. og 8. januar 2020.

Ifølge Hordnes fortalde nattevakta om konfliktar knytta til Hilby og kjærasten, som ikkje hadde tilhald på hospitset men ofte overnatta der.

– Han fortalde politiet at den no drapstiltalte 58-åringen var eit nervøst vrak og at han frykta at han skulle finne på noko, sa Hordnes.

AKTOR: Statsadvokat Benedicte Hordnes, her frå ei anna sak. Pressa har ikkje fått sleppe inn i rettssalen, grunna koronarestriksjonar. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Slåstkamp berre timar før drapa

Seint laurdag kveld 11. januar 2020 braut 58-åringen, saman med ein av dei som er tiltalt for bevisfjerning, seg inn på rommet til Hilby.

Der gjekk dei laus på 42-åringen. Dette har politiet sikra video av.

– Slåstkampen held fram ut i gangen, der andre personar kjem til og får stogga valden. Årsaka til at dei gjekk opp for å ta Hilby, var fordi kvinna skal ha skulda 58-åringen pengar, forklarte Hordnes.

Slåstkampen skjer berre timar før dobbeltdrapet. Hordnes fortalde vidare at politiet veit at nattevakta viste videoopptaket av valden til Hilby.

KONFLIKTAR: Både drapsofferet (42) og den antatte hovudmannen (58) budde på hospitset i Møllendalsveien i Bergen. Foto: Christian Lura / NRK

– Sintare og sintare

I løpet av drapsnatta var fleire samla på rommet til 58-åringen på hospitset. Vitne har ikkje villa forklart seg i detalj om kva samtalane handla om, ifølge Hordnes.

– Men det var snakk om at Hilby ville politimelde 58-åringen for valden. Frå vitne er vi fortald at 58-åringen skal ha blitt sintare og sintare. Det som blir sagt på dette rommet er sentralt spor for oss; kva blir sagt på rommet og kven er det som snakkar saman?, sa aktor Hordnes.

Statsadvokaten meiner drapa planlagd.

Ifølge tiltalen skal nattevakta, etter samtalane på rommet til 58-åringen, gått ned i første etasje og skrudd av videoovervakinga. Vidare skal han ha henta knivar og øks. Dette har han også erkjent i avhøyr med politiet, men han nektar for å ha vore med på sjølve drapshandlinga.

– Tiltalen verkar å vera eit utplukk av forskjellige forklaringar. Retten skal få høyre at han har gjort dårlege val av ulike grunnar, som han skal forklare seg om. Men han benektar på det sterkaste den tiltalen som ligg på bordet i dag, sa forsvarar Erik Ulvesæter.

Deretter gjekk tre menn (58-åringen, nattevakta og ein norsk 24-åring) opp igjen i tredje etasje, der dei ifølge tiltalen braut seg inn på rommet og drap kjæresteparet. 24-åringen er tiltalt for medverknad, då han skal ha stått utanfor rommet og heldt vakt.

TILTALT: Påtalemakta meiner den tidlegare straffedømde 58-åringen er hovudmannen i dobbeltdrapa. Foto: NRK

Utfordrande etterforsking

Politiet gjorde tidleg beslag av ein brødkniv, ein kjøttkniv og ei øks frå kjøkkenbenken inne på det aktuelle rommet. Knivane har blod frå begge offer på seg.

Det har likevel vore vanskeleg å sikre tekniske bevis i saka, ifølge statsadvokaten. Mykje av det er knytt til at lika blei funnen i ei elv, der vatnet har gjort krimteknisk arbeid vanskeleg. Rommet vart også forsøkt

– Det har blitt sølt vatn som er tilsett salmiakk eller klor, over det mannlege drapsofferet. Og så er offera pakka inn i presenning og blitt flytta på. Det har betydning for rettsmedisinarane, som har hatt det utfordrande med å vurdere om skader er påført før eller etter at døden inntrefte.

I tillegg var altså overvakinga på hospitset slått av under store deler av helga.

Harddisken med det som var av overvaking, har også forsvunne i det aktor meiner er eit fingert innbrot. Nattevakta har også innrømma å ha tatt harddisken.

Sikta først drapsofferet

I innledningsforedraget til Hordnes kom det også fram fleire detaljar om korleis drapsetterforskinga starta og korleis den raskt endra seg til ei enno større sak.

Det var kvinnelege turgåarar som måndag 13. januar meldte frå til politiet at dei hadde funne blodige klede og presenning i ei elv ved Osavatn i Arna bydel.

Då politiet kom til staden i 12.40-tida, fann dei ei død kvinne under presenningen. Politiet kjente igjen kvinna. Blant dei mange andre tinga som låg der, var det ein bag med namnet til Hilby.

– Det var kjent for politiet at ho var kjæraste med Hilby. Då mistenkte dei at han kunne vera gjerningsmann, då han tidlegare var politimeldt for vald mot henne. 42-åringen vart difor sikta for drap, sa Hordnes.

Saka endra seg dramatisk nær fire timar seinare. Krimteknikarane gjorde grundige undersøkingar av den drepne kvinna. Så løfta dei opp meir av presenningen og fann Hilby rundt klokka 16.20.

FUNNSTADEN: I denne elva fann kvinnelege turgåarar blodige gjenstandar. Foto: Åge Algerøy / NRK

Tok «selfie» med drapsoffer

Politiet var kjent med kvar 42-åringen hadde tilhaldsstad og rykka ut til Møllendalsveien i Bergen. Rommet hans vart raskt sett på som ein åstad.

– Politipatruljen observerte blod fleire stader på rommet og i tilknyting til rommet. Krimteknikarar frå Kripos har undersøkt og gått gjennom rommet, fortalde Hordnes.

Utover ettermiddagen vart den omfattande dobbeltdrapsetterforskinga rulla opp av politiet:

Nattevakta, den no drapstiltalte 34-åringen, vart tilkalla for å hjelpe til med videoovervakinga. Den viste seg å vera sett ut av spel gjennom store deler av helga då han var på jobb. Politiet reagerte også på oppførselen hans. Seinare har politiet funne videoar på mannens telefon, der han har filma den drepne mannen og tatt «selfie» med offeret. Bileta og videoane er tatt på søndag føremiddag, etter drapa.

Politiet fekk opplysningar om fleire moglege gjerningsmenn frå bebuarar på hospitset. Namnet til den drapstiltalte 58-åringen gjekk igjen, samt namnet på mannen (34) som no er tiltalt for å ha fjerna bevis.

Kring 100 vitne er avhøyrd av politiet. Særleg to av dei har vore heilt sentrale:

Den første var ein mann som på måndag morgon såg 58-åringen og 34-åringen med ein kvit varebil på plassen utanfor hospitset.

Det andre vitnet har NRK har tidlegare skrive om. Mannen såg ein bil med tre menn inne på eigedommen sin i Langedalen, før drapsfunnet ved Osavatn.

– Han såg at dei kasta søppel på eigedommen hans, sperra dei inne på vegen og kravde at dei rydda opp etter seg. Han la merke til at det var tunge ting dei måtte løfte inn igjen i bilen, då alle tre måtte vera med å løfte.

– Vitnet registrerte også nummerskiltet, ringde bilforhandlaren som hadde logo på bilen og fekk opplyst namnet på han som lånt bilen, fortalde Hordnes.

Mannen var den medtiltalte 34-åringen, som ikkje er tiltalt for drap, men for bevisfjerning og vald mot Hilby.

Rettssaka går utan presse til stades fysisk i salen grunna koronarestriksjonar. Pressa følgjer saka via digitalt møte med lyd og bilde. Det er tidvis dårleg lyd på sendinga frå rettssalen, noko som gjer det vanskeleg å høyre alt som blir sagt.