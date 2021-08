Mannen har en rekke straffedommer på rullebladet og sier selv han har solgt hasj og vært kjeltring i 40 år.

I det første avhøret etter at han ble pågrepet og siktet for dobbeltdrapet i januar i fjor, tok han på seg all skyld og hevdet han var alene om drapene på Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje (29) på et hospits i Møllendalsveien i Bergen.

De to ble dumpet i en elv like ved Osavatnet, nær Gullfjellet i Bergen og ble funnet døde under to presenninger.

Nå nekter 58-åringen straffskyld for drapet på den 29 år gamle kvinnen. I sin forklaring i Hordaland tingrett tirsdag gikk han svært langt i å antyde at noen andre må ha forårsaket hennes død.

DREPT: Silje (29) ble drept med kniv og øks. Foto: Privat

Vil ikke ta ansvar for øksehugg

– Hun var i live da jeg gikk ut av det rommet. Jeg har gått ut fra at et av mine stikk var dødelige. Men så får jeg høre at det har vært gjort både øksehugg og knivstikk som jeg ikke kan ta på meg ansvaret for. Det har vært mennesker oppe på rommet uten at jeg har vært til stede, sa den tiltalte i retten.

To andre personer er tiltalt for å ha vært med på ugjerningen. Den ene, en polsk 34-åring som jobbet som nattevakt på hospitset i Møllendalsveien, er også tiltalt for å ha vært delaktig i selve drapshandlingene.

Påtalemyndigheten mener denne mannen koplet ut overvåkingskameraene i bygget kort tid før drapene skjedde.

Den antatte hovedmannen har forklart at han var sint og ydmyket etter en uoppgjort narkogjeld.

I sin forklaring la 58-åringen mye av skylden for at det endte med tap av menneskeliv på nattevakten.

– Noen har hatt andre grunner enn meg for å være sint på disse menneskene. Jeg var utslagsgivende ved at jeg turte å gå lenger enn andre ville ha gjort. Den mannen der har benyttet seg av et menneske som har fått nok og som plutselig tar full fyr, sa 58-åringen under aktors utspørring.

DREPT: Jan-Øystein Ask Hilby (42) ble drept med kniv og øks. Foto: Privat

Forstår ikke hvor knivene kom fra

Selv påstår han at hensikten kun var å gi Hilby en skikkelig omgang juling, og at han ikke vet hvorfor det var kniver, øks, engangskjeledresser og presenninger tilgjengelig.

– Dette har eskalert på forhånd. Noen har lagt til rette for en handling som er langt over det jeg hadde sett for meg, sier 58-åringen.

Han har innrømmet at han var ruset på amfetamin og LSD på gjerningstidspunktet.

I retten hevder han at han erkjente straffskyld for begge drapene for at de andre involverte skulle slippe straff.

FUNNSTEDET: Slik så det ut i elven ved Osavatnet da politiet kom til stedet. Det var turgåere som meldte fra om funnet. Foto: Politiet

Erkjenner drap på Jan-Morten (42)

– Jeg skal dømmes for å ha tatt livet av Jan-Morten (Ask Hilby), det er mitt hele og fulle ansvar. Mitt liv er ødelagt uansett, så da kunne jeg like godt ta på meg det andre også for ikke å blande inn de andre. Men hadde jeg visst om flere knivstikk og øksehugg på Silje, hadde jeg aldri tatt på meg skylden for det drapet, fortalte 58-åringen.

Nattevakten nektet straffskyld da rettssaken startet mandag og sa at anklagene mot ham ikke er sanne. Han skal etter planen forklare seg for retten i neste uke.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra mannens forsvarer, advokat Erik Ulvesæter.

På grunn av smittevern-restriksjoner er pressen ikke til stede i rettssalen. NRK følger rettssaken på videolink. NRK skriver ikke kvinnens etternavn etter anmodning fra de etterlattes bistandsadvokat.

INNRØMMER DRAP: Den hovedtiltalte 58-åringen erkjenner straffskyld for drapet på Hilby. Foto: NRK

Rettssaken etter dobbeltdrapet i Bergen Ekspandér faktaboks Mandag 30. august startet rettssaken i Hordaland tingrett, der fem menn står tiltalt (se detaljert oversikt her) i forbindelse med dobbeldrapet på et hospits i Møllendalsveien i Bergen i januar 2020. En 58 år gammel mann erkjente straffskyld for begge drapene, men tok forbehold i skyldspørsmålet om drapet på kvinnen. – Det handler om hvilke skader min klient skal pålegges ansvar for, forklarte forsvarer Einar Råen.

En polsk 34-åring, som også er tiltalt for drapene, og en norsk 24-åring som er tiltalt for medvirkning, nektet begge straffskyld. – Jeg er uskyldig. Dette er ikke sant, sa 34-åringen.

En norsk 34-åring erkjente straffskyld for forsøk på å fjerne bevis. Det gjør også en norsk 38-åring. De drapstiltalte skal ha brukt kniv og øks og utsatt ofrene for kuttskader i ansikt, hals og hode. Ifølge rettsmedisinerne ble kvinnen påført 28 skader, flere av dem svært alvorlige. Mannen var påført 18 skader.

Foto: Christian Lura / NRK