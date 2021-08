Silje (29) og Jan-Øystein (42) ble drept og dumpet i elven: – Sorg, savn og sinne

Dobbeltdrapet i Bergen sjokkerte en hel by i januar i fjor – først da de to drepte ble funnet gjemt i et populært turområde, deretter da de grufulle omstendighetene rundt selve drapshandlingen ble kjent.

Mandag starter rettssaken i Hordaland tingrett, der fem menn står tiltalt. To av dem for drap, én for medvirkning til drap og de to siste for å ha forsøkt å ødelegge og fjerne bevis ved å være med på dumpingen av likene.

– Dette er en spesiell og brutal drapssak, og den har også vært kriminalteknisk vanskelig fordi likene ble lagt i en elv, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Ofrene var kjæresteparet Silje (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42). Familien til kvinnen ønsker ikke at media bruker etternavnet hennes.

– Silje var en omsorgsfull mor, datter og søster som er dypt savnet av familien. De har gruet seg til saken lenge. Det siste 1,5 året har vært preget av vanskelige følelser som sorg, savn og sinne, sier bistandsadvokat Ivar Blikra.

Krever svar og at de tiltalte tar ansvar

Blikra bistår foreldrene og datteren til 29-åringen. Han sier familien ser fram til å få rettssaken overstått.

– De håper saken vil gi dem svar på de mange spørsmålene de sitter med, selv om det brutale drapet på Silje uansett vil være uforståelig for dem.

Cecilie Wallevik er bistandsadvokat for foreldrene til Hilby. Også for dem er det viktig å få svar på hva som har skjedd.

– Tiden etter hendelsen har vært ubeskrivelig vanskelig og tung for familien. De forventer en svært belastende og krevende rettssak. De ønsker at de som har gjort ugjerningene tar ansvar for sine handlinger, sier Wallevik til NRK.

DREPT: Jan-Øystein Ask Hilby. Bildet brukes etter avtale med de etterlatte. Foto: Privat

DREPT: Silje var mor, datter og søster. Bildet brukes etter avtale med de etterlatte, som ikke ønsker bruk av etternavnet hennes. Foto: Privat

Fant to lik under presenning

Alarmen gikk like etter klokken 12.00 mandag 13. januar 2020, da turgåere kontaktet politiet og fortalte at de hadde sett blodige gjenstander i en elv like overfor Osavatnet øverst i Bjørndalen i Arna. Stedet ligger ved foten av Bergens høyeste fjell, Gullfjellet, og er et populært turområde.

Politiet rykket ut gjorde ved 12.45-tiden funn av en død kvinne under en grønn presenning. Da krimteknikerne kom til stedet ved 15.30-tiden, fant de ytterligere en død person, denne gang en mann.

Tydelige stikk- og huggskader på likene gjorde at politiet umiddelbart slo fast at de to var drept.

FUNNSTEDET: I denne elven ved Osavatnet like nedenfor Gullfjellet ble de to likene funnet under en grønn presenning. Foto: Åge Algerøy / NRK

Lå trolig og sov

Hilby bodde på hospits i Møllendalsveien i Årstad bydel i Bergen.

Da politiet kom for å sjekke rommet hans etter at ofrene var identifisert, ble de møtt av et grufullt syn. Rommet skal ha hatt svært tydelige spor etter massiv vold.

Påtalemyndigheten mener begge ble drept på rommet og deretter fraktet til Arna og dumpet ved Osavatnet.

Ifølge statsadvokat Hordnes lå de to ofrene trolig og sov da gjerningsmennene tok seg inn til dem.

ÅSTEDET: Drapene skal ha skjedd på det ene offerets rom i dette hospitset i Møllendalsveien i Bergen. Foto: Christian Lura / NRK

Skal ha brukt kniv og øks

Allerede samme kveld ble to menn pågrepet og siktet i saken, blant dem en 58 år gammel tidligere straffedømt mann som påtalemyndigheten mener er hovedmannen bak drapet. 58-åringen stod i soningskø på gjerningstidspunktet.

Ytterligere fire menn ble pågrepet og siktet. Politiet har senere frafalt siktelsen for en av disse. De fem øvrige er nå alle tiltalt.

RISIKERER FORVARING: Påtalemyndigheten mener 58-åringen er hovedmannen bak drapene. Mannen er straffedømt en rekke ganger tidligere. Foto: NRK

Tre av disse knyttes til åstedet. I tillegg til 58-åringen er en 34 år gammel nattevakt på hospitset tiltalt for å ha deltatt i selve drapshandlingen, som skal ha skjedd søndag 12. januar mellom klokken 03.00 og 08.00. De to skal ha brukt henholdsvis kniv og øks.

Nattevakten skal også ha sørget for å kople ut overvåkingskameraene.

En 24 år gammel mann skal ha stått utenfor og holdt vakt.

– Et av de sentrale spørsmålene blir hvem som har gjort hva og når. Forklaringene om hva som skjer inne på rommet avviker, sier statsadvokat Hordnes.

De to øvrige er tiltalt for fjerning av bevis og for å ha vært med på å dumpe likene ved Osavatnet. En av dem skaffet også bilen som ble brukt til å frakte likene. Begge to erkjenner straffskyld.

BLODIG MADRASS: Kriminalteknikere bærer en blodig madrass ut fra hospitset i Møllendalsveien, hvor påtalemyndigheten mener drapene skjedde. Foto: Anette Berentsen

Antatt hovedmann har tilstått

58-åringen har i avhør tilstått drapet på Hilby og er ventet å erkjenne straffskyld for dette når rettssaken starter i Bergen tingrett mandag. I den første tilståelsen erkjente han begge drapene.

Nå har han endret forklaring.

– Han nekter nå for å ha drept kvinnen, sier statsadvokat Hordnes.

Begge de to andre som knyttes til åstedet nekter straffskyld.

Alle de involverte i drapssaken er knyttet til rusmiljøet i Bergen og de fleste skal kjenne hverandre fra tidligere.

Hospitset i Møllendalsveien er en kjent adresse for politiet fra tidligere. En av de tiltalte ble pågrepet i den kommunale boligblokken på Lone i Arna som nylig brant ned til grunnen.

AKTOR: Statsadvokat Benedicte Hordnes er aktor i straffesaken, som starter mandag. Foto: Marit Hommedal / NTB

Mener å vite motivet

Et av hovedspørsmålene under den kommende rettssaken er motivet for drapene.

Politiet mente allerede en uke etter funnet at de visste hvorfor paret ble drept, men har foreløpig ikke ønsket å si noe om dette offentlig.

Hilby skal ha blitt utsatt for vold av 58-åringen og en av de medtiltalte kvelden før drapet, mens kvinnen skal ha mottatt trusler via sosiale medier i tiden før drapet.

Det er satt av fire uker til den omfattende rettssaken.