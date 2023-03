Høyre-ordførere lunkne til naboflørt: – Må stå i mye «dritt»

Knapt noen annen sak har skapt så mye bråk de siste årene som sammenslåing av kommuner i Norge. Og knapt noen sak bidro mer til å løfte Senterpartiet under stortingsvalget i 2021.

Men kommunereformen må fortsette, mener Høyre. Partiet ber sine ordførere rundt om i landet ta en prat med naboene med tanke på sammenslåing.

Ordfører Einar Holmer-Hoven i Lillesand er bare én av mange som er skeptisk.

– Som ordfører er det veldig vanskelig å fronte en nedleggelse av egen kommune, sier han til NRK under Høyres landsmøte på Gardermoen.

LILLESAND-ORDFØRER: – I en folkeavstemning blir det jo 99 prosent sikkert nei, sier Einar Holmer-Hoven. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Dersom dette skal være aktuelt, så bør det komme klarere signaler sentralt fra. Det er ikke noe vi lokalt kommer til å ta initiativ til, sier Holmer-Hoven.

I dag diskuterer Høyres landsmøte et omfattende forslag til hva som skal være partiets politikk inn mot høstens lokalvalg.

– Høyre vil fortsette kommunereformen og avvikle fylkeskommunen, heter det i forslaget.

– Ikke aktuelt

Men en rekke Høyre-ordførere sier rett ut at de ikke har noen planer om å slå seg sammen.

ORDFØRER: Beate Skretting i Grimstad kommune. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi er alltid positive til en naboprat, men akkurat nå er det ikke noe som tyder på at en kommunesammenslåing er aktuelt hos oss, sier ordfører Beate Skretting i Grimstad.

Hun mener dialogen med naboene er god om å finne felles løsninger på utfordringer.

ORDFØRER: René Rafshol i Råde.

Ordfører René Rafshol i Råde kommune sier en naboprat må være frivillig og ha bedre tjenester og mindre sårbarhet i små fagmiljøer som mål.

– Personlig kommer ikke jeg å anbefale dette for Råde kommune siden jeg mener vi er store nok å klare oss selv, sier han.

Ordfører Kåre Martin Kleppe i Tysnes sier det er uproblematisk at man oppfordrer til en «naboprat», men legger til:

ORDFØRER: Kåre Martin Kleppe i Tysnes. Foto: Jan Børge Leirvik

– I Tysnes er det ikke naturlig, og det er ikke noe Tysnes Høyre går til valg på.

– For vår del, i Bø kommune, er det helt uaktuelt å ta en naboprat om kommunesammenslåing. Vi klarer oss godt som egen kommune og det skal vi fortsette med, sier ordfører Sture Pedersen i Bø til Vesterålen online.

– Jeg personlig har ikke endret syn siden forrige valg. Jeg mener vi skal stå alene, men samarbeid med andre kommuner går fint, sier ordførerkandidat Anne Lise Bleie i Eidfjord Høyre til Hardanger Folkeblad.

ORDFØRER: Sture Pedersen i Bø. Foto: Tone Marit Sørensen

– Døra står åpen

Men bildet i Høyre er ikke entydig. Flere ordførere er også positive til en naboprat og mulig sammenslåing.

ORDFØRER: Eli Wathne i Kongsvinger. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Målet er sterke kommuner med sunn økonomi som leverer gode tjenester til innbyggerne sine, og ikke minst å møte fremtidens utfordringer, sier ordfører Eli Wathne i Kongsvinger.

– Døra vår står åpen og vi tar gjerne en naboprat.

ORDFØRER: Steinar Pedersen i Gjesdal. Foto: Svein Sundsddal

Sammenslåing er en aktuell problemstilling for en liten kommune som Gjerstad, ifølge ordfører Steinar Pedersen.

– Det er alltid en god ide og ha en naboprat. En slik prat er allerede satt i gang av en av våre nabokommuner og vi kommer til å delta.

– Vi i Time kommune ønsker oss en Jæren kommune og slå oss samen med Klepp og Hå, sier ordfører Andreas Vollsund.

Blir slukt

Ordfører Einar Holmer-Hoven er ordfører i Lillesand. Kommunen ligger ikke lenger unna Søgne enn at han godt har fått med seg de voldsomme bruduljene sammenslåingen med Kristiansand har skapt.

Og det har gjort ham svært skeptisk til nye initiativer om sammenslåing. De lavesthengende fruktene er allerede tatt ut i forrige periode, og for mange ordførere vil det bli veldig tøft å stå i nye debatter om sammenslåing i høst, frykter han.

– Det var mildt sagt mange ordførere som følte de sto veldig i det. De ble stående alene i det, og de mindre kommunene som skal inn i de større kommunene, legger jo ned si egen kommune, sier han.

BRÅK: Lillesand kommune, hvor Einar Holmer-Hoven er ordfører, ligger ikke lenger unna Søgne enn at han godt har fått med seg de voldsomme bruduljene sammenslåingen med Kristiansand har skapt. Foto: Svein Sundsdal

Lillesand-ordføreren er også opptatt av det rent praktiske. For hvordan skal en eventuell sammenslåing løses?

– Det er et rent politisk dilemma. Motstanderne kommer til å kreve folkeavstemning. Hvis man sier nei til det og kun tar det politisk, vil det virke veldig arrogant om en så viktig beslutning.

– I en folkeavstemning blir det jo 99 prosent sikkert nei. Folket vil ikke ha dette. Du må stå i mye «dritt» når resultatet nesten er gitt, konstaterer han.

– Man kan oppfordre så mye man vil, men saken er at den store kommunen sier ja, mens den lille kommunen sier nei.

Holmer-Hoven peker dessuten på at Senterpartiet har mye makt lokalt, som i Lillesand. Og at saker om sammenslåing av kommuner ikke bør overlates til lokale ordførere og kommunestyrer, men styres ovenfra.

– Er dette en god strategi inn i valgkampen?

– Det er ikke en god strategi lokalt, sier han.

– Høyre burde heller komme med sånne innspill i den nasjonale valgkampen.

– Avgjøres lokalt

Høyre-nestleder Henrik Asheim vil berolige partifellene: Spørsmål om naboprat og sammenslåing avgjøres lokalt, og de som er skeptiske, kan rett og slett la det være, er hans budskap.

NABOPRAT: Høyre-nestleder Henrik Asheim. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Grunnen til at vi diskuterer dette og vedtar dette på landsmøtet, er at kommunene også må se på om de kan samarbeide tettere, og på hvor det kan være aktuelt å slå seg sammen, sier Asheim til NRK.

Men Høyre-toppen er ikke enig i at de lavthengende fruktene ble tatt i forrige periode. Han viser til at pandemien dundret inn midt i reformen i 2020. Enkelte kommuner som ble stående utenfor eller alene i sitt område, ser nå kanskje at de vil slå seg sammen eller samarbeide tettere, tror han.

– Hva har du å si til dem som sier at de klarer seg best alene?

– Det er jeg sikker på at de gjør også. Det er ikke slik at det er noen tvangslinje på dette. Men når vi skal diskutere fremtidens velferdstilbud, må særlig de små kommunene se om de er i stand til å tilby de tjenestene man skal ha.

– Hvor hardt vil dere kjøre på dette i valgkampen i høst?

– I valgkampen nå tror jeg dette blir en lokal diskusjon noen steder. Vi vedtar en meny som vi mener kommuneforeningene våre bør diskutere og vurdere å gå til valg på. Hvis det ikke er aktuelt for dem, er det ikke en valgkamp sak der.