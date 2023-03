Folkevalde «feiga ut» då dei skulle vedta ny plan for vindkraft

Geir Kjell Andersland, Venstre

– Hovudgrunnen til at Venstre stemde for utsetjinga var eit ønske om ein betre avgjerdsprosess. Det burde ikkje vere «eit demokratisk problem». Tvert imot. Meir konkret: Det ligg godt føre over 100 innspel til planen gjennom høyringsprosessen. Men berre fire dagar etter at høyringsfristen gjekk ut låg innstillinga føre frå administrasjonen. Frå særleg representantar for friluftslivet vart det klar misnøye med at innspela deira ikkje var tilstrekkeleg vurdert. Elles handla ikkje vedtaket berre om utsetjing. Det inneheld også eit positivt vedtak om å få utarbeidd ein felles strategi for energisparing. Her trur eg at det er ganske stort potensial.

Sigrid Brattabø Handegard, Senterpartiet

– Vårt svar til veljarane er at vi må vite korleis krafta skal brukast, og korleis vi kan sikra at ny energiproduksjon vert ein konkurransefordel for grøne arbeidsplassar i Vestland – før vi byggjer ned meir natur.

Marthe Hammer, SV

– Det har komme inn 107 høyringsinnspel til planen, med frist 20. februar. I praksis betyr det at administrasjonen berre har hatt nokre få dagar til å gå gjennom alle innspela. Mange av innspela var både lange og fagleg og politisk tunge, og det er openbert at innspela ikkje har resultert i betydelege endringar. Vi har dessutan fått innspel frå fleire om at planen burde utsettast for å sikre ein grundig politisk prosess. Derfor var SV for å utsetje planen.

Arve Helle, Ap

– Arbeidarpartiet meiner det er klokt å vente på dei prosessane som går føre seg nasjonalt, særleg knytt til oppfølging av Energikommisjonen sitt arbeid. Staten set rammene for arbeidet vårt, og vi skal bidra offensivt og godt inn til regjeringa sitt arbeid med Energikommisjonen. Også dei prosessane som skjer i EU, vil påverke framtidig energipolitikk. Politikk- og lovarbeidet i EU har ikkje fått det konkrete utslaget sitt i Noreg, og mykje er framleis i arbeid. Derfor er det klokt å tilpasse planane våre etter staten sine rammar.

Helene Ødven, dagleg leiar i Bergen og Hordaland turlag

– Utsettjingsvedtaket er viktig for at politikarane skal få tid til gjennomgå eigne prioriteringar, samt for at politikarane og administrasjonen skal få tid til å gå gjennom over 100 uttalar som mellom anna innheld mange forslag om betre omsyn til naturen - i tråd med den nylege naturavtalen. Vi meiner det er viktig og riktig at når sivilsamfunnet - lag og organisasjonar brukar tid og ressursar på å skrive uttalar og innspel for å bidra til ynskja utvikling av regionen i ein høyringsprosess, så skal dette verte respektert ved at forvaltningsapparatet bruker tilstrekkeleg tid på å vurdere høyringssvara.