Fleirtal i Stortinget for å byggje ut verna vassdrag

Torfinn Opheim, leder i Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

– Enhver vannkraftutbygging er inngrep i naturen. Faktisk er det vel knapt noen virksomhet som har større naturinngrep enn vannkraften. Vernede områder skal være vernet mot videre inngrep, og jeg mener det skal svært mye til for å gjøre om på dette. Det ville i såfall være direkte knyttet til flomfare e.l. forsyningssikkerhet.

Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge

– Det er ingen tvil om at Norge vil trenge mer kraft til både klimatiltak og ny industri i årene som kommer. Vi er åpne for å diskutere mulighetene, og har igangsatt en kartlegging av potensialet. Da ser vi både på tekniske, energimessige, økonomiske og miljømessige forhold. En forutsetning er at miljøkonsekvensene ved slike utbygginger er i tråd med intensjonen bak vernevedtakene.

Rune Skjevdal, leder i Norsk Grønnkraft

– Jeg tror det er viktig at verneverdiene ligger fast – vi vil neppe tilbake til en ny Alta-aksjon. I eksisterende lovgivning er det allerede en åpning for kraftutbygging i vernede vassdrag – inntil 1 MW. Som tidligere nevnt finnes det i dag veldig mange gode teknologier for framføring av vann med presist borede tunneler som gjør at man burde kunne vurdere kraftutbygging også i vernede vassdrag – så lenge verneverdiene ikke ødelegges. Man bør kanskje vurdere å diskutere om denne grensen kunne vært hevet.

Knut Lockert, leder i Distriktsenergi

– Det er et ubestridelig faktum at Norge i de kommende år vil trenge mer kraftproduksjon om vi fortsatt skal ha som ambisjon å være selvforsynt av ren energi. I den anledning forstår vi godt at politikerne leter etter hvor denne kraften kan hentes og at man diskuterer «skånsom kraftutbygging» i enkelte vernede vassdrag som en mulighet, og da især som en konsekvens av at det er satt stopp for vindkraftutbyggingen på land fremover.