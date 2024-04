Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringa vil flytte leiarstillingar i Fiskeridirektoratet frå Bergen til Nord-Noreg. I protest vedtok Stortinget i fjor at Oslo og andre storbyar ikkje skal bli sidestilte når det gjeld å bli tappa for statlege arbeidsplassar.

Regjeringa avviser at det har vore nokon sidestilling, og meiner derfor at dei ikkje treng å endre nokon praksis.

Det reagerer fleire stortingsparti på og ønsker å ta opp saka i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Høgre, Venstre, MDG og Raudt meiner at regjeringa ikkje har gjort det Stortinget bad dei om.

SV og Frp er opne for å bidra til eit fleirtal i komiteen.

– Regjeringa har ikkje følgt opp det krystallklare vedtaket til Stortinget, seier Peter Frølich i Høgre.

Peter Frølich i Høgre leiar Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: William Jobling / NRK

Lenge har politikarane vore samde om at det er bra for Noreg å flytte statlege arbeidsplassar ut i distrikta.

Men det er usemje om stillingane skal bli henta frå Oslo, eller om det også er greitt å ta dei frå dei andre store byane, som Bergen, Stavanger og Trondheim.

I fjor skapte det oppstandelse og «Vestlandsopprør» då regjeringa ville flytte leiinga i Fiskeri­direktoratet frå Bergen til Nord-Noreg.

Dei fekk motsett beskjed frå Stortinget: I ein ny marsjordre heitte det at det berre er hovudstaden som skal betale prisen for utflyttinga.

Men no seier regjeringa at praksisen held fram som før. Og at dei med det har følgt opp beskjeden frå Stortinget.

Det reagerer fleire parti på.

– Det er enkelt å sjå at Stortinget hadde ein annan intensjon med forslaget enn det regjeringa no praktiserer, seier Raudt-politikar Seher Aydar.

Opprøret som førte til snuoperasjon

Allereie i fjor sådde regjeringa tvil om kor vidt stortingsvedtaket ville få nokon konsekvensar.

For sjølve ordlyden i vedtaket handlar om «ikkje å sidestille større byar og byområde med Oslo» når det gjeld plassering av statlege arbeidsplassar.

Ei slik «sidestilling av Oslo med andre større byar i Noreg har aldri vore praktisert», skriv Kommunal- og distriktsdepartementet i ei stortingsmelding.

Og konkluderer: «Departementet meiner med dette at oppmodingsvedtaket er følgt opp».

Dei slår også fast at praktiseringa held fram som før.

Dette seier vedtaket og slik svara regjeringa Ekspander/minimer faktaboks 15. mai 2023 vedtok Stortinget denne formuleringa som eit såkalla oppmodingsvedtak: «Stortinget ber regjeringa i retningslinjene for lokalisering av statlege arbeidsplassar om ikkje å sidestille større byar og byområde med Oslo når det gjeld kor nye og omlokaliserte statlege arbeidsplassar og verksemder skal bli lokalisert.» I desember 2023 gjentok Stortinget oppmodinga om å endre retningslinjene i tråd med dette i eit vedtak. Slik svarar Kommunal- og distriktsdepartementet i Stortingsmelding 4: «Ei sidestilling av Oslo med andre større byar i Noreg har aldri vore praktisert ved bruk av retningslinjene for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Praktiseringa av retningslinjene vil framleis vere at ein vurderer lokalisering til Oslo og andre av dei større byane i kvar einskild sak, ut frå sektorpolitiske og lokaliseringspolitiske mål. Kravet i retningslinjene om at eitt av tre lokaliseringsalternativ som blir vurdert skal ligge på sentralitet 3-6, vil vareta at ein alltid vurderer moglegheitene for å lokalisere statleg verksemder i mindre sentrale kommunar, samstundes som eventuelle behov for lokalisering i større byar også vil bli synleggjort i utgreiinga. Departementet meiner med dette at oppmodingsvedtaket er følgt opp.»

Det blir også stadfesta av statssekretær Kristina Hansen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet i ein e-post til Bergens Tidende:

– Retningslinjene frå august 2022 ligg framleis fast, skriv Hansen.

Retningslinjene slår fast at «nye og omlokaliserte statlege verksemder i hovudsak blir lokaliserte utanfor Oslo, sentrale kommunar i Oslo-området eller andre av dei største byane».

Kristina Hansen er statssekretær for Ap i Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Protestar i kontrollkomiteen

Fleire parti NRK har snakka med, reagerer sterkt på dette.

Venstre har allereie utfordra kommunal- og distriktsministeren til å stille i spørjetimen på Stortinget onsdag.

Og det murrar i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Det er dei som skal godkjenne at regjeringa har gjort jobben sin. Og det skal dei ta stilling til komande onsdag.

Allereie no kan NRK fortelje at dommen frå fleire av medlemane er eit tydeleg nei.

Høgre, Venstre, MDG og Raudt meiner at regjeringa ikkje har gjort det Stortinget bad dei om.

William Jobling / NRK Peter Frølich, Høgre – Det har aldri vore intensjonen til Stortinget at arbeidsplassar skal bli henta frå byar som Bergen. Viss dei held fram med den praksisen, meiner eg det vil vere i strid med intensjonen vår. William Jobling / NRK Grunde Almelid, Venstre – Det er viktig for Venstre med sterke kompetansemiljø i større buar, for å kunne vere reelle konkurrentar til Oslo. Då er det spesielt at regjeringa har ønska å utarme byar som Bergen. Det er ikkje valfritt for regjeringa å følge vedtaka til Stortinget. Dersom regjeringa ikkje følger opp dette, er det i kjernen av kontrollkomiteens oppgåver å påpeike det. Rolf Petter Olaisen / NRK Lan Marie Berg, MDG. – Slik situasjonen er no, følger ikkje regjeringa intensjonen til Stortinget når dei likestiller Trondheim, Bergen og Stavanger med Oslo, og dermed flyttar arbeidsplassar ut av desse byane. Mathias Moene Rød / NRK Seher Aydar, Raudt – Prinsipielt sett er det problematisk at regjeringa ikkje føyer seg etter stortingsfleirtalet. Det er enkelt å sjå at Stortinget hadde ein annan intensjon med forslaget enn det regjeringa no praktiserer.

SV med klar beskjed

Høgre håpar å få med seg eit fleirtal i komiteen for å «sikre at regjeringa må forhalde seg til det som står svar på kvitt i vedtaket».

Overfor NRK stadfestar SV og Frp at dei opne for å bidra til eit fleirtal om dette.

– Regjeringa kan ikkje halde fram med ein politikk som rår frå etablering av statlege arbeidsplassar i Bergen og dei andre store byane utanfor Oslo, seier Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken i Sosialistisk Venstreparti. Foto: William Jobling / NRK

– Om dei ignorerer vedtaket vil det vere grunnlag for å ta det opp i kontrollkomiteen, men eg vil først undersøke om regjeringa verkeleg meiner dette, understrekar SV-politikaren.

Framstegspartiets Carl I. Hagen er open for å støtte at komiteen tek saka.

– Om nokon ønsker det, vil eg ikkje motsette meg det. Det er eit generelt prinsipp eg har, seier Hagen.

Regjeringa svarar

Overfor NRK reagerer statssekretær Kristina Hansen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet på at det i BT-saka blir sådd tvil om at Bergen er hovudbasen for Fiskeridirektoratet.

– Det er det ingen grunn til. Den store brorparten av dei som har blitt tilsett i Fiskeridirektoratet det siste året har fått sin arbeidsplass i Bergen. Men Fiskeridirektoratet er ein organisasjon som har behov for å vere til stades langs heile kysten, og det må også nye tilsettingar reflektere. Derfor er det ein mindre del nye tilsette utanfor Bergen, seier Hansen.

Departementet hennar viser til følgande tal:

Her er dei tilsette i Fiskeridirektoratet Ekspander/minimer faktaboks Fiskeridirektoratet har totalt 245 tilsette i Bergen i dag. Mellom februar 2023 og 4. april 2024 blei det tilsett 85 personar i Fiskeridirektoratet landet rundt: Bergen: 63 (Tre av dei er i Sjøtenesta).

Bodø: 3

Finnsnes: 1

Fredrikstad: 1

Hammerfest: 1

Honningsvåg: 1

Leknes: 1

Måløy: 1

Sortland: 1

Tromsø: 7

Trondheim: 1

Vadsø: 1

Ålesund: 3 Kjelde: Nærings- og fiskeridepartementet

Det er kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) som svarar ut spørsmål om kor vidt dei følgt opp stortingsvedtaket. Han gjentek det departementet hans skreiv i stortingsmeldinga, og slår fast at vedtaket er følgt opp:

Slik svarar kommunal- og distriktsminister Erling Sande Ekspander/minimer faktaboks «Det har lenge vore brei politisk semje om at statlege arbeidsplassar bør vere spreidd geografisk og kome heile landet til gode. Likevel er det slik at staten i stor grad er lokalisert i sentrale område. Dei minst sentrale kommunane har fått vesentleg færre statlege sysselsette, medan veksten har vore sterkast i dei meir sentrale kommunane. Sjølv om ulike regjeringar dei siste 20 åra har flytta ut og etablert fleire tusen statlege arbeidsplassar, har desse for det meste blitt lagde til store og middels store byar. Regjeringa reviderte Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon i 2022, fordi regjeringa er oppteken av at arbeidsmarknader også utanfor dei største byane blir vurdert når nye verksemder eller verksemder i endring skal lokaliserast. I kvar enkelt sak blir sektoromsyn og lokaliseringspolitiske omsyn vurdert og sett i samanheng. Føremålet med retningslinjene er å sikre at den endelege løysinga i kvar enkelt sak støttar best mogleg opp om både sektormål og lokaliseringspolitiske mål. Ei sidestilling av Oslo med andre større byar i Noreg har aldri vore praktisert ved bruk av retningslinjene for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Praktiseringa av retningslinjene vil framleis vere at ein vurderer lokalisering til Oslo og andre av dei større byane i kvar einskild sak, ut frå sektorpolitiske og lokaliseringspolitiske mål. Kravet i retningslinjene om at eitt av tre lokaliseringsalternativ som blir vurdert skal ligge på sentralitet 3-6, vil ivareta at ein alltid vurderer moglegheitene for å lokalisere statleg verksemder i mindre sentrale kommunar, samstundes som eventuelle behov for lokalisering i større byar også vil bli synleggjort i utgreiinga. Eg meiner difor at oppmodingsvedtaket nr. 667, 15. mai 2023 er følgt opp.»