Regjeringen må svare for muntlig melding om å vrake prestisjesatsing i Bergen

I en «verbal dialog» skal fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen ha gitt regjeringen grønt lys til å vrake samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen.

Det skriver Bergens Tidende i dag. Saken har vekt stor oppstandelse blant sentrale politikere på hele Vestlandet.

Til NRK sier fylkesordfører i Vestland Jon Askeland (Sp) at det er «særdeles uheldig og oppsiktsvekkende» at «den fremste embetspersonen anbefaler regjeringen å fatte så radikale strukturgrep basert på muntlig dialog».

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap), sier at han er rystet over fiskeridirektørens framferd i denne saken og at «håndteringen ikke innbyr til tillit eller vitner om at han har tilstrekkelig oversikt over hva han har satt i gang».

Torsdag ettermiddag er det klart at regjeringen ved fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) må forklare seg til Stortinget om saken.

Det skjer etter at stortingsrepresentant for Frp, Helge André Njåstad, har rettet et skriftlig spørsmål til statsråden.

Han varsler samtidig at han vil ta opp saken i spørretimen 19. april.

I den innsendte spørsmålsformuleringen heter det:

Etter rundt 15 år med planer, ga Frank Bakke-Jensen regjeringen grønt lys til å vrake prosjektet på Dokken. Det skjedde etter en «verbal dialog» han ikke vil si noe om. Vil statsråden si noe om denne «verbale dialogen»?

– Dette er en skikkelig stygg sak

Samlokaliseringen ble vedtatt av bergenser Erna Solberg og hennes regjering i 2020, men har siden vært gjenstand for dragkamper og påstander om «sniknedleggelse».

Bergens Tidende har på kommentatorplass omtalt Dokken-debatten som «den nye bybanesaken».

To år etter vedtaket, i oktober 2022, foreslo dagens regjering å skrinlegge prosjektet i statsbudsjettet for 2023. I budsjettforliket med SV ble prosjektet likevel «reddet».

Sagaen om samlokaliseringen vekker også skarpe reaksjoner hos andre partier på Stortinget.

– Dette er ganske graverende greier. En skikkelig stygg sak for både fiskeridirektøren og fiskeriministeren, sier Alfred Bjørlo (V).

Han varsler at han «om nødvendig» vil ta opp saken i Kontrollkomiteen.

– Dette er en høyst merkelig prosess der en liten klikk mannfolk fra nord i det stille undergraver en nasjonal strategi for å bygge Norge som havnasjon med Bergen som kraftsenter. Det er ikke greit.

– Ledere bør bosette seg der de får jobb

Det var Høyre som i sin tid pekte ut Frank Bakke Jensen som direktør for Fiskeridirektoratet.

En tilbakevendende anklage er at han ikke bor i Bergen, og ikke er tilstrekkelig til stede på kontoret.

– Denne saken illustrerer at det offentlige oftere bør stille krav til at deres ledere bør bosette seg der de får jobb, sier Sofie Marhaug (R).

Hun legger til at hun er «drittlei tendensen til at et toppsjikt av ekspolitikere shopper lederstillinger, uten egentlig forankring i de miljøene de skal være en del av».

– Frank Bakke Jensen burde bosatt seg i Bergen! Det er et helt rimelig krav, særlig når noe av poenget med lokaliseringen er å ivareta en viss maktbalanse og distriktspolitikk.

– Jeg gjentar at miljøene i Bergen må styrkes og ikke svekkes. Styrking i Nord-Norge må skje ved flytting fra Oslo. Det som ligger i Bergen er ferdig utflyttet og ferdig desentralisert, sier Jon Askeland (Sp). Foto: Leif Rune Løland

Vestlandsopprøret og kampen om makt

NRK har tidligere fortalt om det såkalte Vestlandsopprøret.

Bevegelsen handlet opprinnelig om formuesskatt, men har siden est i omfang og omfatter etter kvart en rekke støttespillere med hver sine kjernesaker.

Blant annet regjeringens avgjørelse om å flytte topplederjobber i Fiskeridirektoratet vekk fra Vestlandet.

Ein serie skuldingar mot regjeringa Ekspandér faktaboks Forslaget om grunnrenteskatt på kraft, som ifølgje kritikarar treffer vestlandskommunar uforholdsmessig hardt (Vestland har 25 prosent av den norske kraftproduksjonen)

Forslaget om lakseskatt

Kutt i rammetilskotet til «kraftkommunane»

Auken i ordinær grunnrenteskatt for olje og gass

Utsetjing av 26. konsesjonsrunde til etter 2025

Signalet om at den nye kvotemeldinga vil favorisere fiskerinæringa i nord

Ny verdsetjing av gamle havbruksløyve

Signal frå regjeringa og forbundsfellane deira om å «ta dei rike»

Nye innleigereglar frå 1. april «som treffer små entreprenørar og skipsverft hardt»

«Oslo-sentriske» utval der Vestlandet ikkje er representert

Underrepresentasjon av Vestlandet i regjeringsapparatet, som dokumentert av Initiativ Vest

Regjeringas avgjerd om å flytte toppleiarjobbar i Fiskeridirektoratet vekk frå Vestlandet

Regjeringas avgjerd om å flytte eksportrådet frå Ålesund til Oslo

Byrådsleder Bakervik (Ap) i Bergen kaller beslutningene om å flytte stillinger fra Bergen bekymringsfulle, og ser denne saken i sammenheng med andre beslutninger. Og han er klar i sin tale på at Bergen skal være Norges «havhovedstad».

– Havbyen Bergen er som tidevannet; umulig å stoppe. Vi har verdensledende forskning og forvaltningsmiljø innen hav og fisk. Dette er et miljø trukket frem av alle som utrolig viktig, sier byrådslederen.

NRK har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet med forespørsel til fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen om å kommentere kritikken fra fylkesordfører Askeland (Sp). De skriver til NRK at Bakke-Jensen ikke har mulighet til å svare i dag. Til Bergens Tidende bekrefter Bakke-Jensen den «verbale dialogen», men ønsker ikke å forklare nærmere hvem han snakket med eller når dialogen fant sted.

– Jeg har ikke noen ytterligere kommentarer til den muntlige avklaringen jeg har gitt mine overordnede i Nærings- og fiskeridepartementet, sier han til avisen.