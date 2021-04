Hva skjedde da et russisk selskap forsøkte å kjøpe en motorfabrikk ved fjorden helt nord i Bergen?

I ukevis har fabrikken skapt overskrifter i norske medier. Bergens Engines produserer motorer til norske og amerikanske militærfartøy.

Planen var at nåværende eier, det britiske selskapet Rolls-Royce, skulle selge fabrikken på Hordvikneset i Bergen til et russisk-kontrollert selskap.

Men så eksploderte saken i media.

Putin-koblinger

Debatten om salget startet 4. februar, da BT avslørte at to av eierne av det russiske selskapet TMH, skal være i Vladimir Putin sin innerste krets.

23. mars stoppet regjeringen salget. Dette ble gjort med sikkerhetsloven i hånd, for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet.

I dag er saken tema på en åpen høring i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité.

Et viktig spørsmål er hva som sviktet i kommunikasjonen mellom de ulike departementene. Hva gjorde at det tok så lang tid før saken ble drøftet på departementsnivå?

FØLG HØRINGEN DIREKTE: Følg høringen om Bergen Engines-saken i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité Du trenger javascript for å se video. FØLG HØRINGEN DIREKTE: Følg høringen om Bergen Engines-saken i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité

Fire ministere inn på teppet

Statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, næringsminister Iselin Nybø, justisminister Monica Mæland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er alle kalt inn til høringen.

Først ut var Mæland, som understrekte at regjeringen må lære av denne saken.

– Vi må ha tydeligere kontaktpunkt hos myndighetene når vi mottar informasjon. Vi må se på terskelen for varsling i lovverket, og vi må forbedre rutinene våre også knyttet til kommunikasjon.

Regjeringen ble informert om det mulige salget av motorfabrikken av Rolls-Royce i et brev 15. desember i fjor.

– Vurderingen som ble gjort 16. desember var ikke god nok, sa Mæland om da regjeringen først fikk informasjon om salget.

GLIPPET: Nummer to til å innrømme feil var næringsminister Iselin Nybø (V). Hun måtte svare for uttalelser i media som hun kaller en glipp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For brevet ble så sendt videre til flere sikkerhetstjenester for informasjon.

– PST fulgte ikke dette opp, og vi ga dem et oppdrag 13. januar, sa Mæland, og tok kritikk for at saken ikke ble jobbet med fra 15. desember til 13. januar.

– Det nasjonale sikkerhetsaspektet burde vært adressert tidligere enn i midten av januar.

Mæland la samtidig til at det er vanskelig å se at saken kunne blitt løst tidligere, gitt behovet for grundig innhenting av informasjon og vurderinger.

Næringsministeren: – En glipp

Den neste ministeren til å innrømme feil var næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun fortalte at hun først hørte om Bergen Engines-saken 11. januar. Da ble en ansatt i næringsdepartementet kontaktet av en «ekstern aktør» om saken.



– Det ble avtalt et møte med denne aktøren kort tid etter, og det ble satt i gang oppfølging av saken etter det, sier Nybø.



Nybø vil ikke avsløre hvem den eksterne aktøren er, men sier det ble avgjørende for at de ble oppmerksomme på saken da.

Under høringen innrømmet Nybø også at en av deres første uttalelser i Bergen Engines-saken var en glipp.

Statssekretær Lars Anders Lunde i næringsdepartementet sa tidlig til BT at de ser på salget «som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i».

Senere ble salget likevel stanset av regjeringen.

– Det falt uheldig ut. Det var en begrenset gruppe personer som var kjent med saken, og en glipp at svaret ikke ble kvalitetssikret av meg eller andre, sier Nybø under høringen.

– Statsministeren må svare på om hun faktisk har kontroll, sa saksordfører Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK i forkant av høringen.

BERGEN ENGINES: En av Bergens største arbeidsplasser. Foto: Leif Rune Løland / NRK

E-tjenesten: – Oppkjøp ville styrket Russlands militære modernisering

Etterretningstjenesten mottok melding om mulig salg av Bergen Engines 16. desember i fjor. 14. januar fikk de i oppdrag å vurdere salget av Forsvarsdepartementet.

– Da foretok vi en rask foreløpig vurdering, og distribuerte en kortrapport 18. januar til Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og gjenpart til EOS-tjenestene.

En utvidet vurdering ble sendt ut 12. februar.

4. mars mottok E-tjenesten et nytt oppdrag fra Forsvarsdepartementet. De utarbeidet da en utvidet gradert rapport 11. mars, samt en ugradert rapport dagen etter.

– Vår hovedvurdering er at oppkjøp ville bidra til å styrke Russlands evne til militær modernisering på lengre sikt, sa sjef for etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes.

Han påpekte at norsk industri og forskningsinstitusjoner er mål for norsk spionasje, og at bruk av privat aktører gjør det krevende å oppdage.

E-TJENESTEN VURDERTE SALGET: Sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, sa hovedvurderingen deres er at et oppkjøp ville bidra til å styrke Russlands evne til militær modernisering på lengre sikt Foto: Terje Pedersen / NTB

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NMS) har også sett på saken, og så langt er det ikke funnet grunnlag på at sikkerhetsklarert informasjon er delt med Bergen Engines.

– Det er lite trolig at det i due diligence-prosessen er overført kunnskap eller informasjon som kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser til den potensielle kjøperen, sier Helge Rager Furuseth, sjef for NMS under høringen.

NSM åpnet tilsyn med flere statlige og private aktører 5. mars. Tilsynet vil bli avsluttet i mai.

Sveitsisk selskap vil kjøpe Bergen Engines

Søndag ble det kjent at det sveitsiske selskapet Business Creation Investments AG vil kjøpe Bergen Engines. Konsernsjef i Business Creation, Gerry van der Sluys, har sendt brev til næringsminister Iselin Nybø om interessen.

Selskapet la inn bud på fabrikken i fjor, men ble da slått av russiskeide TMH.