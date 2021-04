Sp: – Statsministeren må svare på om hun faktisk har kontroll

– Sp mener vi må komme til bunns i hvordan regjeringen kunne vite at Russland var i ferd med å kjøpe en fabrikk som ville gjøre det mulig for russerne å styrke sitt forsvar raskt, og som ville gi russerne tilgang på våre maskinrom.

KRITISK: Emilie Enger Mehl (Sp) har kalt Erna Solberg (H) inn på teppet. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Det sier Emilie Enger Mehl fra Sp. Hun mener regjeringen sviktet i å beskytte norske interesser da de sa ja til salget av Bergen Engines (BE). Årsaken er at kjøperen, TMH Group, er under russisk kontroll. BE lager motorer til blant annet norske og amerikanske militære fartøy.

Godkjenningen ble trukket først flere måneder etter at regjeringen ble gjort kjent med det forestående salget.

I dag må statsminister Erna Solberg (H) svare om det planlagte salget av Bergen Engines (BE) i en åpen høring på Stortinget.

Sp: – Høyre har hatt et naivt forhold til utenlandsk oppkjøp

– Høyreregjeringen har hatt et naivt forhold til utenlandsk oppkjøp som en trussel mot sikkerhet og beredskap. Alt tyder på at de har sviktet i å beskytte norske interesser ved å la dette salget passere og gå så langt før de grep inn, sier Mehl.

Hun peker på at tre forskjellige departement har gitt godkjenning til salget.

Michael Tetzschner i Høyre mener regjeringens handlemåte er god. Han viser til at også Sp støtter den endelige konklusjonen, nemlig at salget ble stoppet.

KRITISK TIL KRITIKER: Michael Tetzschner (H) mener Sp avsporer en saklig gjennomgang. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Det er synd hvis vi skal avspore i forkant med partipolitiske utsagn. Jeg hadde håpet at det er den saklige gjennomgangen som hele Stortinget kan lære av som er det viktigste nå, sier Tetzschner.

Han sier det er et stort grep å stanse en i utgangspunktet lovlig transaksjon.

Forsvarssjefen raslet med sablene

Det planlagte salget fikk blant annet forsvarssjef Eirik Kristoffersen til å bruke utestemmen. Han truet med at forsvaret skulle slutte å bruke BE som leverandør dersom russerne fikk kjøpe.

I mars, flere måneder etter at regjeringen hadde blitt gjort kjent med salget, valgte regjeringen å sette ned foten. Og nå har også en ny interessent meldt seg.

Det sveitsiske selskapet Business Creation Investments AG vil kjøpe Bergen Engines. Det skriver Bergens Tidende og E24. De la inn bud på fabrikken i fjor også, men ble den gang slått av TMH Group.