Vil la tungtransport bruke fergeladere: – Her ligger infrastrukturen klar

– Dette er bare å ta i bruk, og vi bør utnytte den kapasiteten som ligger rundt omkring på disse fergekaiene.

Det sier transportpolitisk talsperson i Høyre, Liv Kari Eskeland, fra fergekaien på Halhjem på E39, like sør for Bergen.

I et representantforslag ber Høyre, Venstre og KrF regjeringen om se nærmere på muligheten for å kunne la elektriske lastebiler og busser bruke fergenes landstrømanlegg mellom fergeavgangene.

TA I BRUK: Liv Kari Eskeland (H) mener det skal lite til for landstransport kan i bruk fergenes ladere. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

De mener at tiltak som dette er het nødvendige for å nå klimamålene innen tungtransporten.

Innen 2030 skal 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.

– En utfordring

En av dem som stiller seg bak forslaget er Andreas Nytveit. Han er styremedlem i Norges Lastebileier-Forbund region 5, og eier et lastebilfirma.

– Jeg tenker det er kjempebra. Problemet for dem som skal bygge ut ladere er å finne plass og nok strøm. Her har vi ferger som legger til kai, kobler seg på i 10 minutter, og forsvinner igjen, sier han.

Han mener derfor det er nok av tid hvor lastebilene kan lade.

EL-LASTEBIL: Andreas Nytveit har selv gått til innkjøp av elektriske lastebiler. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

– Dette ligger langs en vei med mye tungtrafikk, og det kommer til å bli enda mer elektrifisert tungtransport som kommer til å gå her, så jeg synes dette er kjempegodt forslag, sier han.

Nytveit sier at den største utfordringen for elektriske tungbiler i dag er antallet tilgjengelige ladepunkter.

– I Bergen finnes det ett offentlig ladepunkt som er bygd for lastebiler, sier Nytveit.

Flere firmaer har sine egne ladestasjoner rundt omkring, men det er mangelen på offentlige ladepunkter han påpeker.

– Naturlig å vurdere

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) i samferdselsdepartementet forteller at de er positive til forslaget fra opposisjonspartiene.

– Regjeringen mener at det er naturlig at en også ser på muligheten for at infrastrukturen i som finnes i dag, også blir tilgjengelig for flere, sier Kalsås til NRK.

POSITIV: Lastebileier Andreas Nytveit er svært fornøyd med forslaget fra Liv Kari Eskeland & co. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Regjeringen lanserte i desember 2022 en nasjonal ladestrategi. Denne strategien skal se nærmere på hvilke grep som må gjøres for at ladetilbudet for elektriske kjøretøy skal utvikles framover.

Statens vegvesen er i gang med en utrullingsplan, i samarbeid med Enova og Nye Veier, for ladestasjoner langs riksvegene i Norge for tunge kjøretøy.

– I forlengelsen av det arbeidet, er det naturlig at man også vurderer muligheten for å ta i bruk den allerede etablerte infrastrukturen, sier han.

Denne rulles ut 1. juli i år.

– Hurtiglading for tyngre kjøretøy er en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske lastebiler og vogntog, sa Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen i en pressemelding tidligere.

Vil ha kommersielle aktører

I forslaget pekes det på at den eksisterende infrastrukturen kan overføres og selges til kommersielle aktører.

– Dette vil frigjøre anleggene slik at de kan betjene mer enn bare en bruker, som i dag er fergene. Det er en forutsetning at ferjene har fortrinnsrett på strøm til en pris som er konkurransedyktig eller betre enn den en har i dag, står det i forslaget.