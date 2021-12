Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er ikke frisk ennå, men jeg har jeg lært meg å takle plagene og hverdagen på en helt ny måte, sier Simon Larsen.

Da han ble koronasmittet i november i fjor, regnet 27-åringen med å være syk i en ukes tid, men plagene ga seg ikke.

Larsen var ofte utmattet, svimmel og hadde hodepine. Han ble sykmeldt og måtte sette livet på pause i mange måneder.

Ett år senere er han nå på bedringens vei. Det takker han ett spesielt tilbud for: et kommunalt tilbud i Bergen med navnet Kompani-Covid.

– Vi så i media at det var mange som trengte rehabilitering, men at det ikke var egnede tilbud til dem. Denne gruppen falt mellom to stoler, og det ville vi gjøre noe med, sier fysioterapeut Mariell Solberg Medås.

I februar startet hun tilbudet sammen med ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten.

Ett år senere har tilbudet blitt lagt merke til hos andre kommuner og i Helsedirektoratet:

– Kompani-Covid har en tverrfaglig tilnærming i sitt rehabiliteringstilbud, det er en styrke for pasientene, sier Liv Hege Kateraas, som er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

NY GIV: Simon Larsen (27) har en gjenvunnet tro på at han kan bli helt frisk etter å ha deltatt i tilbudet til fysioterapeut Mariell Solberg Medås og ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten i Bergen. Foto: JAN BØRGE LEIRVIK

Gode resultater

NRK har skrevet flere saker om senfølger eller såkalt «long-covid». For disse kan konsekvensene være store.

– Vi vet mer i dag enn da viruset oppsto for snart to år siden. Men vi forstår at folk kan bli engstelige når de opplever plager som vedvarer, selv om de er friskmeldt. Heldigvis vil de fleste få tilbake et normalt liv etter hvert, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Ifølge Helsedirektoratet og FHI er typiske senplager hukommelsestap, utmattethet og pustevansker.

Siden åpningen har Kompani-Covid fått 90 henvisninger. På en skala fra 1 til 10 om hvor fornøyd brukerne er med gruppetilbudet, svarer de i snitt 9,3.

Gjennom ordningen skal deltagerne «få bedre forståelse for egen situasjon», «utfordre seg selv i trygge rammer» og «møte andre i samme situasjon». All oppfølging skjer i grupper.

I tillegg til fysisk forbedring viser rapporten også en nedgang i angst og depresjon.

– Noe av det viktigste vi ser er en bedring i utføringen av daglige oppgaver, sier Flaten.

Gjennom et snaut år har hun og kollegaen kartlagt flere ettervirkninger:

følelsesmessige problemer

hodepine

brystsmerter

endret eller nedsatt smak- og luktesans

svimmelhet

muskelsmerter

kløe på kroppen

lydsensitivitet

SER FREMGANG: Fysioterapeut Mariell Solberg Medås (t.h.) og ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten, viser til at brukerne har hatt fremgang i samtlige øvelser. Foto: JAN BØRGE LEIRVIK

Oslo starter opp lignende tilbud

– De er en viktig aktør i arbeidet med å følge opp personer som har senfølger etter covid-19 i Bergen, sier Kateraas i Helsedirektoratet.

Også Oslo og flere norske kommuner har fått øynene opp for Kompani-Covid, og har startet opp lignende tilbud:

– Tilbakemelding er at det er godt å komme sammen og dele erfaringer med andre i samme situasjon, sier spesialkonsulent Gro Idland i Helseetaten i Oslo kommune.

Hun viser til en tilbakemelding fra en gruppedeltager i bydel Stovner: «Det eneste stedet hvor noen tror på at jeg har plager etter covid.»

Også i Drammen har de latt seg inspirere av tilbudet i Bergen.

Simon (27): – Ikke gi opp

Simon Larsen (27) står på fortauet utenfor arbeidsplassen i Bergen og kikker inn.

Det er mange måneder siden siste skift på baren, men neste uke skal han så smått begynne igjen.

– Jeg liker å si at jeg har flere bedre dager nå enn før, men det er fortsatt dager jeg ikke orker så mye, sier han.

Han ser lysere på fremtiden og har en klar oppfordring til andre i samme situasjon:

– Ta imot tilbudet hvis du får muligheten og vær tålmodig. Ikke bli demotivert selv om du blir verre i perioder. Ikke gi opp.

SNART TILBAKE: Etter å ha vært sykemeldt i mange måneder, skal Simon Larsen snart begynne å jobbe så smått igjen på baren Lille i Bergen. Foto: JAN BØRGE LEIRVIK