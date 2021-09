Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg var en av dem som trodde dette gikk fort over, men det gjør det ikke. Det sitter i kroppen fremdeles.

Det sier Svenn-Inge Laastad. Bodøværingen ble smittet av koronaviruset i februar.

Det han trodde skulle gå fort over viste seg å bli en hverdag med smerter, utmattelse og dårlig balanse. Ettervirkninger som kalles for long covid.

– Det er vanskelig. Det er en helt ny situasjon å se at man ikke klarer det man klarte før, sier han, og fortsetter:

– Før så jobbet jeg lange dager og hadde ganske bra energi. Der er jeg ikke nå i det hele tatt. Nå er jeg sykmeldt og ikke i stand til å følge opp som før.

Long covid Ekspandér faktaboks Det er fremdeles begrenset kunnskap om langvarige symptomer, eller senfølger, såkalt «long covid», for de som har hatt covid-19. Det er foreløpig ikke fastsatte kriterier for hva som blir regnet som senfølger etter covid-19. Symptomer Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, og som fikk plager, er de vanligste rapporterte symptomene 6 måneder etter sykdommen trøtthet/utmattelse, tung pust og nedsatt/ endret smak- og luktesans. Blant personer med covid-19 som ble innlagt på sykehus er de vanligste symptomene 6 måneder etter sykdommen tung pust, trøtthet/utmattelse, angst og søvnproblemer. De har oftere og flere symptomer enn dem som ikke ble innlagt. Noen opplever også negative endringer i livskvalitet. For de aller fleste vil symptomene bli bedre over tid, men hyppigheten og varigheten av disse symptomene er fortsatt usikre. Kilde: FHI

Kjempe

Long covid til tross. Laastad er en av de heldige. Han har snart fullført en måned med rehabilitering på Valnesfjord helsesportsenter. Det er det langt fra alle som har fått muligheten til. Selv om fastlegen hans måtte stå på for å få han inn.

– For å komme seg til på et rehabiliteringssenter må du ha en fastlege som kjempe for deg. Det er altfor mye festtaler fra politikere som sier at vi skal prioriteres. Det skjer ikke.

Rehabiliteringstilbudet i landet varierer. Noen av helseregionene sier de ikke har kø, mens andre steder er det opp mot et halvt års ventetid.

– Da jeg kom hit var jeg ingenting. Men etter en måned her har jeg fått bedre balanse, utholdenheten er bedre. Jeg klarer å presse meg bedre og jeg er mer våken.

Laastad er langt fra alene. Ifølge NHI.no er det antydet at mer enn 5 millioner mennesker på verdensbasis sliter med ettervirkninger. Og én av fem med covid-19 ser ut til å kunne utvikle tilstanden.

Lite prioritert

– Politikerne våre har vært for dårlig til å prioritere rehabilitering. Vi har blitt flinke til å få folk til å overleve, men vi er ikke flink nok til å få folk til å komme seg etter sykdom og skade. Dette gjelder alle pasienter, men også covid-pasienter, sier Maja Wilhelmsen.

Hun er overlege på senfølgeklinikken for covid-syke ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Overlege Maja Wilhelmsen mener at man har vært for dårlig til å prioritere rehabilitering av pasienter. Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

En slik klinikk skal finnes i samtlige helseregioner og skal bidra til at pasientene får en rask og tverrfaglig utredning slik at de kan få rett behandling og rehabilitering. Samtidig skal fastlegene ha et sted å henvise pasienter med komplekse og langvarige plager.

Overlegen forteller om pasienter som sliter med blant annet utmattelse, muskelsmerter og angst.

– Noen har hatt komplekse og sammensatte problemstillinger hvor de ikke har fått den tverrfaglige tilnærmingen som er anbefalt i internasjonal litteratur, sier hun.

Wilhelmsen mener det er viktig at pasientene ikke må vente så lenge.

– Det er lite forskning som underbygger det, men all erfaring fra lignende plager viser at det går bedre jo tidligere man får hjelp.

Elendig

– Norge er best på akuttsyke, men vi er elendige på rehabilitering, sier Steinar Arnesen.

NRK møter ham i leiligheten hans i Rånåsfoss ved Lillestrøm.

Også han ble smittet i februar, men i motsetning til Laastad var Arnesens forløp av det alvorlige slaget.

Steinar Arnesen er frustrert over ventetiden for å bli utredet og få mer rehabilitering. Foto: Eirik Johnsen / NRK

Etter 25 døgn koblet til respirator var han én måned på rehabilitering. Så ble han nærmest overlatt til seg selv.

– Etter at det offentlige slipper deg, da begynner alt. Da handler det om hvor sterk du er i hodet selv.

Hukommelsen er ikke det samme som før. Samtidig blir han fortere sliten.

– Hvis jeg gjør en avtale med en kamerat om at jeg skal ringe klokka 10, kan du være trygg på at jeg har glemt det. Det er en fæl situasjon å være i. Du orker ikke så mye. Du orker litt om gangen, så må du hvile.

Steinar Arnesen ble alvorlig syk i februar og tilbrakte 25 døgn koblet til respirator. Foto: Privat

En ting er hvordan han selv har opplevd utfordringene, en annen ting er hvordan familien har hatt det. Spesielt tenker han på de to døtrene.

– Jeg ønsker å ta del i det daglige for dem, mye mer enn hva jeg klarer i dag. Det er det jeg ser fram mot. Det er de enkle tingene.

Nå venter han på å bli utredet videre, med håp om å få videre rehabilitering. I mellomtiden forsøker han å trene selv, med god hjelp fra en personlig trener på det lokale treningssenteret. Men ventetiden tar på.

– Man blir veldig frustrert. Det er helt tragisk. Jeg skal til utredning seks til åtte dager i desember. Skal jeg sitte her fram til da? Jeg vet ikke. Det ingen som ringer og spør hva du gjør. Du er et nummer i en kø.

– Godt tilbud

Helseminister Bent Høie er klar på at det skal være et godt rehabiliteringstilbud til personer med long covid, og viser til nettopp senfølgeklinikkene.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å få det på plass?

– Jeg syns ikke det har tatt lang tid. Vi vet lite om long covid og rehabiliteringstilbudet til de aller sykeste har vært der hele veien. Det vi har større oppmerksomhet på nå er de diffuse situasjonene hvor man er i tvil om det er long covid, eller ikke. At de skal få en samlet og god oppfølging av helsetjenesten.

Helseminister Bent Høie sier at helseregionene skal ha et fast sted hvor pasientene skal utredes. Foto: Ali Zare / NTB

– Hva er din bekymring når det gjelder pasienter med long covid?

– Det er at de blir kasteballer i helsesystemene vårt. Erfaringen tidligere er sykdommer hvor man kan ha ulike symptomer so man lurer på om har med dette å gjøre kan bli risikert å sendt fra ene stedet til det andre.

– Hva vil du si til de som føler seg oversett?

– Det er viktig at man da tar kontakt med helsetjenesten og gir beskjed om det, slik at hvis man har behov for et rehabiliteringsopphold som følge av den sykdommen man har vært igjennom at man kan få det.