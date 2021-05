Esa mener Norges innreiseregler bryter med EØS-avtalen

EUs overvåkningsorgan, Esa, mener at innreisereglene som ble innført 29. januar av regjeringen som et mottiltak mot importsmitte, ikke er i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelse.

Esa har på bakgrunn av dette besluttet å åpne formell sak mot Norge. Det skjer etter en langvarig dialog med norske myndigheter.

NRK har i rekke saker satt søkelys på konsekvensene innreisereglene har gitt:

Esa: – Reglene må ikke diskriminere

Selv om Norge nylig lettet på innreisebegrensningene, mener Esa at det ikke er nok. EØS-organet finner det underlig at Norge nekter mange EØS-borgere innreise når tilnærmet alle som ankommer, uansett må i karantene.

Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

Dagens innreiseregler innebærer blant annet at turister, forretningsreisende, kjærester og familiemedlemmer ikke får reise inn til Norge, uavhengig om de er EU/EØS-borgere eller ei.

KALLER NORGE INN PÅ TEPPET: Esa mener Norges innreiseregler strider med EØS-regelverket. Foto: Rainer Prang / NRK

– Norge og andre stater har lov til å begrense bevegelsesfriheten til sine borgere innen sine grenser for å stanse spredning av covid-19. Vi peker på at restriksjonene går lenger enn det som strengt tatt er nødvendig. Reglene må være mer konsistente og ikke diskriminerende, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa.



ESA har jobbet i flere måneder med å følge opp Norge som har endret innreisereglene underveis flere ganger.



– Vi mener det er fullt mulig å begrense spredningen av smitten, og samtidig være innenfor EØS-reglene, sier Hetland.

Retten til fri bevegelse er et grunnleggende prinsipp i EØS-retten. EØS-land har adgang til å begrense den i kampen mot koronapandemien, men begrensningene må være nødvendig, konsekvent og ikke diskriminerende.

Vedum krever at regjeringen står opp mot Esa

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Esas vurderinger er uholdbare.

– Nå har Norge vært nedstengt og tilnærmet i unntakstilstand i over ett år. Mange har gjort store oppofrelser for å bidra til å holde smitten under kontroll. Streng kontroll på grensa er avgjørende viktig. Da må Norge åpenbart selv styre smittetiltakene på grensen ut ifra nasjonale og helsefaglige vurderinger, sier han.

KLARE KRAV: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han forventer at regjeringen står opp mot EUs overvåkningsorgan.



– Vi er i en svært krevende periode og jeg forventer at regjeringen ikke lar EU eller ESA stanse viktige norske smitteverntiltak eller stoppe vår mulighet til å drive grensekontroll, legger Vedum til.

Mæland – Skal sette oss nøye inn i vurderingene

Det formelle åpningsbrevet er første skritt i en traktatbruddsak mot Norge. Norske myndigheter har seks uker på seg til å fremme sitt syn før saken behandles videre.

I en e-post bekreftet justisminister Monica Mæland (H) å ha mottatt brevet fra Esa:



«Våre strenge innreiseregler er en viktig grunn til at vi gjennom hele pandemien har hatt et lavere smittenivå enn de fleste andre land i verden, men reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser. Nå skal vi sette oss nøye inn i ESAs vurderinger og besvare brevet innen fristen 7. juli»