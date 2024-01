Erna Solberg forsvarer pandemiforslag: − Alvorlege konspirasjonsteoriar

President, jeg har bedt om ordet for å adressere de alvorlige konspirasjonsteoriene knyttet til denne saken.

Jeg vil først understreke at det selvsagt er helt legitimt å ha ulike syn på innholdet i det vedtaket som Stortinget snart skal fatte.

Mitt parti mener at dagens vedtak er et fremskritt. Det plasserer ansvaret i regjeringen, og ikke i Helsedirektoratet eller kommunen som i dag. Det gjør det mulig med mindre inngripende tiltak, hvor en blant annet kan teste seg ut av karantene. Og vi mener det er mer demokratisk å diskutere utforming av en hjemmel nå, enn når det er hastverk. Vi legger dessuten vekt på at det er en tydelig og høy terskel for når forskriftsfullmakten kan benyttes. I tillegg kan Stortinget når som helst, med simpelt flertall, trekke fullmakten tilbake eller gi regjeringen pålegg om hvordan den skal benyttes. Det gjorde da også Stortinget ved en anledning under pandemien vi nylig har lagt bak oss.

Alt dette er det som sagt helt legitimt å ha ulike syn på.

Dessverre sirkulerer det i tillegg alvorlige konspirasjonsteorier knyttet til lovforslaget fra regjeringen som vi nå behandler.

Vi har alle fått mange eposter om dette. Jeg har også blitt oppsøkt av personer på gaten som hevder at regjeringens forslag, hvis det blir vedtatt, innebærer at Norge overfører suverenitet til Verdens helseorganisasjon.

Jeg vil derfor benytte anledningen til å slå tydelig fast at det på ingen måte er grunnlag for disse påstandene.

For det første fordi Verdens helseorganisasjon gir mange anbefalinger, men ingen pålegg. Under pandemien fravek Norge mange ganger fra WHO sine anbefalinger. Vi innførte da mer inngripende tiltak enn det WHO anbefalte.

For det andre fordi Norge ikke kan avgi suverenitet til overnasjonale organisasjoner gjennom et lovvedtak som det vi nå skal behandle. Grunnloven krever en helt annen politisk prosess.

For det tredje er det også er helt utenkelig at det store flertallet av verdens land skulle være interessert i å gi WHO slike fullmakter i fremtiden.

President,

Konspirasjonsteorier kan være farlige dersom de får fotfeste. De kan føre til polarisering og mistillit. I ytterste konsekvens kan de truet demokratiet. Dette ser vi dessverre i flere land.

Konspirasjonsteorier på helsefeltet kan være særlig farlige fordi de truer liv og helse. For eksempel når mennesker ikke vaksinerer seg, med de alvorlige konsekvenser det får både for en selv og for andre. I enkelte land ble tiltak mot koronapandemien umuliggjort på grunn av konspirasjonsteorier, med høye dødstall som tragisk konsekvens.

Også her hjemme opplevde vi dødsfall i miljøer som mente det ikke var grunnlag for tiltakene. Og vi hadde demonstrasjoner med brenning av munnbind. Men i Norge skjedde dette i et svært beskjedent omfang. I det store bildet bidro fraværet av konspirasjonsteorier til at Norge var blant de landene i verden som kom best ut av koronapandemien.

President,

Jeg synes, ikke minst fordi Høyre er i opposisjon, at det er viktig å stå klart og tydelig opp mot de konspirasjonsteorier som nå rettes mot forslaget fra regjeringen som vi nå behandler.

Jeg håper at vi alle, uansett hvordan vi ønsker å utforme smittevernloven, kan være enige om å avvise disse konspirasjonsteoriene som fullstendig grunnløse.