Hans Fredrik Marthinussen, Professor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen

– Når det berre blir skrive «kongen» inneber dette etter statsskikken vår at avgjerdskompetansen kan delegerast vidare nedover i forvaltninga, slik det står i teksten du har sendt meg. Det betyr at me kan hamna i ein situasjon der det er tilsette i Helsedirektoratet – til dømes Nakstad – som treffer slike avgjerder.

Svein Kristian Arntzen, professor ved Det juridiske fakultetet, Noregs arktiske universitet

– Distinksjonen «Kongen» og «Kongen i statsråd» er avgjerande for om han delegerte lovgivingsstyresmakt kan delegerast vidare. Viss lova bruker uttrykket «Kongen i statsråd» skal ho delegerte lovgivingsstyresmakt utøvast av Kongen i statsråd. Lovgivingsstyresmakta kan altså ikkje delegerast vidare. Den no oppheva koronalova frå 2020 delegerte lovgivingsstyresmakt til «Kongen i statsråd».

Jan F. Bernt, Emeritus. Det juridiske fakultetet, UiB

– Det er ein viktig prinsipiell og praktisk forskjell mellom dei to formuleringane. Det er no fast praksis for at vedtaksstyresmakt som alminneleg regel blir lagd til «Kongen». Denne formuleringa er uttrykk for at dette er styresmakt som kan delegerast til eitt av departementa. Noko det blir, avgjer Regjeringa der. «Kongen i statsråd» er ei formulering som blir brukt om prinsipielt og praktisk viktige avgjerder der ein ønskjer ei meir formell saksbehandling ved at departementet først må utarbeida forslag som deretter går til behandling i statsråd. Dette treng ikkje vera vesentleg meir tids- og arbeidskrevjande enn når avgjerda blir teken direkte i departementet, men vil skapa ei tydelegare merksemd rundt saka og markera Regjeringas samla ansvar for dei reglane som blir gitt. Det viktigaste ved val av «Kongen i statsråd» er at det markerer at den aktuelle typen vedtak ikkje er noka kurant form for reguleringsteknikk, men blir tenkt nytta berre i heilt spesielle situasjonar.

Hans Petter Graver, professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo

– Viss det står kongen i statsråd, så må regjeringa avgjera. Står det berre kongen kan det delegerast til departementet. Lovutkastet seier kongen.

Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen

– Distinksjonen mellom «Kongen» og «Kongen i statsråd» er viktig juridisk, då bruk av «Kongen i statsråd» betyr at avgjerda ikkje kan delegerast til departementet og andre underordna organ, som Helsedirektoratet. Med andre ord må regjeringa samla ta avgjerda i organet Kongen i statsråd. Dersom lova brukar «Kongen», kan regjeringa ved kongeleg resolusjon vedteke i Kongen i statsråd delegera avgjerdskompetansen til departementet eller andre underordna organ. Regjeringa vil framleis vere konstitusjonelt og parlamentarisk ansvarleg overfor Stortinget for avgjerder ho har delegert til andre organ. Den praktiske skilnaden er at 1) regjeringa som kollegium må ta stilling til og samlast om avgjerda, og 2) at vedtaka til regjeringa i Kongen i statsråd må grunngjevast i statsrådsføredraget, som deretter blir granska av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.