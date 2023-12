I kveld vil et flertall på Stortinget etter alt å dømme stemme for innstramminger i smittevernloven.



Erfaringer fra koronapandemien er bakteppet for dagens vedtak. Det gjøres med full stortingssal og dermed alle representantene til stede.

For nå vil regjeringspartiene og Høyre endre smittevernloven og gi fremtidige regjeringer mulighet til å innføre isolasjon og karantene-tiltak uten å gå vegen om Stortinget.

– Jeg vil oppfordre alle stortingsrepresentanter til å kjenne på sin egen demokratiske ryggmargsrefleks når Stortinget skal votere senere i dag, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

ALARMKLOKKER: Frp-leder Sylvi Listhaug advarer mot å endre smittevernloven nå, slik det er flertall for. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er Fremskrittspartiet som har krevd full sal under voteringen, for å synliggjøre klart og tydelig hvem som er for og hvem som er mot forslaget.

– Når tunge juridiske fagmiljø har sagt at dette er feil vei å gå for demokratiet vårt, bør alarmklokkene gå, sier Listhaug.

– Sterkest mulige inngrep

Argumentet for å gjøre regimet fra pandemien mer permanent er at regjeringen trenger å handle raskt og effektivt i krisetider, og at de «vanlige» konstitusjonelle prosessene blir for trege.

Til dette innvender motstanderne at unntakstilstand – som en pandemi – snarere er et argument for at grensene for makten til regjeringen bør være tydeligere.

At Stortinget kan føre kontroll med regjeringen, er en grunnleggende forutsetning for demokratiet, mener Frp-lederen. Hun får støtte fra Venstres Alfred Bjørlo.

INNGRIPENDE: Venstres Alfred Bjørlo advarer mot innstrammingene i smittevernloven. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Denne saken handler om at Stortinget skal overføre en generell fullmakt til ikke-folkevalgte helsebyråkrater til å kunne gjøre noen av de sterkest mulig og tenkelige inngrepene i folks liv: Langvarig karantene og isolasjon, sier han.

– Det er Venstre sterkt imot. Venstre mener så inngripende tiltak må forankres i Stortinget i hvert enkelt tilfelle. Vi vet at flere av tiltakene under forrige koronapandemi, spesielt de som rammet barn og unge, gikk altfor langt.

Forsvarer grep

Flere aviser har på lederplass gått ut mot regelendringen. Mens Dagbladet har kalt grepet et «autoritært forslag», har VG karakterisert det som «demokratisk galskap».

Også flere jusseksperter har reagert sterkt.

– Lovendringene som er til behandling i Stortinget, er dramatiske for demokratiet, menneskerettighetene og norsk suverenitet, skriver professorene Hans Petter Graver og Morten Walløe Tvedt i Aftenposten.

De mener alle endringene i loven bør ses i sammenheng etter at man har hatt en bred behandling av hvordan hjemlene utformes.

SKJENKING: Stortinget stemte ned regjeringen og gjorde slutt på skjenkestoppen under koronapandemien. Foto: Javad Parsa / NTB

Men kritikken til tross: flertallspartiene er ikke innstilt på å endre sin posisjon før kveldens votering.

– Endringen er nødvendig for å sikre at vi har tilstrekkelige beredskapshjemler til raskt å kunne håndtere fremtidige helsekriser forsvarlig, sier Sps helsepolitiske talsperson Lisa Marie Ness Klungland.

– Under koronakrisen ble det benyttet midlertidige ordninger. Nå sørger vi for at man vil være klar hvis en lignende situasjon oppstår på nytt. Stortinget vil fremdeles ha høyeste myndighet og vil kunne stemme ned regjeringen dersom det er nødvendig.

Hun viser til at Stortinget gjorde nettopp det under pandemien for å avslutte skjenkestoppen.

KARANTENE: Landet ble stengt ned flere ganger under pandemien, som kom til Norge i mars 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyres Erlend Svardal Bøe viser til at «rask og effektiv håndtering av helsekriser kan være avgjørende for å beskytte liv og helse.»

– Endringene i smittevernloven er for å ha verktøyene klare om det oppstår en ny pandemi. Det er også slik at det er veldig mye som skal til før slike lovhjemler kan tas i bruk, blant annet skal det foreligge en klar medisinskfaglig begrunnelse.

Men verken Fremskrittspartiet eller Venstre lar seg overbevise av Høyres argumenter. Listhaug mener det er oppsiktsvekkende at Høyre støtter forslaget.

– Her bør det prinsipielle veie mye tyngre enn partipisken, sier hun.

– Venstre synes det er uforståelig at Ap, Sp og Høyre i denne svært alvorlige saken tar så lett på forholdet til grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter, sier Bjørlo.