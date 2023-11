– Jeg vet at en del andre firmaer permitterer stort nå. Jeg har sympati med dem, sier Roger Krogenæs.

Tømreren hos Byggmester Jermund Godøy AS i Bergen føler med kolleger som rammes av byggestopp og kutt i staben.

For nå er det på vei mot full krise. Pengetørken rammer bredt i bygg- og anleggsbransjen for tiden.

Flere bedrifter går konkurs eller må permittere.

– Dette er som den perfekte storm med mange uheldige faktorer som treffer samtidig, sier daglig leder Jermund Godøy.

Torsdag ba bransjen om krisepakke for å håndtere situasjonen.

Det er Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet som står bak brevet som ble levert til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Kan ramme 30.000 årsverk

Firmaet til Godøy har tolv ansatte. De utfører hovedsakelig oppdrag i privatmarkedet i Bergen.

– Ola og Kari er påvirket av at det er dyrtid. Det er tydelig at folk er usikre og sitter på gjerdet, sier Godøy.

Prognoser fra Veidekke viser at produksjonen i det norske byggemarkedet vil falle med over 30 milliarder kroner de neste to årene. Det tilsvarer 30.000 årsverk, ifølge BNL.

For å unngå at antall arbeidsledige i bygg- og anleggsbransjen skyter i været, ber BNL og Fellesforbundet nå om tiltak som skal holde folk i jobb.

De ber blant annet om at Husbanken sine utlånsrammer blir økt, at det blir satset på vedlikehold og at det skal bygges flere studentboliger i 2024.

Men de ber også om endringer i permitteringsregelverket.

Nina Solli, administrerende direktør i BNL, viser til at de vet at det tar lang tid for byggenæringen å bemanne opp igjen etter en nedtur.

– Om vi skal unngå at konsekvensene av fallet i markedet skal bite seg fast unødig lenge, er det en rimelig investering for politikerne å bidra til at aktiviteten holdes oppe, sier hun i en pressemelding.

Etterspørselen har gått drastisk ned, og stadig flere håndverkere må legge ned arbeidet. Foto: Stian Espeland

– Blir brukt rått og ukritisk

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring.

Antallet permitteringsvarsler i bransjen er firedoblet og tallet på konkurser har økt med omtrent 30 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge BNL.

Det er flere faktorer søm fører til dette. Blant annet en sterk prisvekst, renteøkninger, brems i boligbygging, og stans i offentlige byggeprosjekter.

I tillegg er den norske kronen svak. 8. november bikket euroen hele 12 norske kroner.

Magne Stunner i Allier Gruppen mener bransjen hans blir brukt som salderingspost.

– Bransjen blir brukt rått og ukritisk for å justere opp og ned i forhold til prisstigning, sier Stunner.

Vegard Birkeland Vike i bransjeforeningen EBA Vestenfjeldske synes byrden i for stor grad blir lagt på én bransje. Dersom markedet strupes for hardt, tror han at man vil miste verdifull arbeidskraft og kompetanse.

– Da mister vi mange dyktige fagfolk til andre bransjer og andre land, pluss at ikke nok ungdommer ønsker seg inn i bransjen vår, sier Vike.

Roger Krogenæs har vært i byggefirmaet i over 25 år, og har aldri opplevd nedbemanning. Han håper de klarer å unngå det denne gang også. Foto: Stian Espeland

En undersøkelse NAV gjennomførte tidligere i år viser at bransjen allerede mangler arbeidskraft tilsvarende 7.600 personer.

Tilgangen på kvalifisert utenlandsk arbeidskraft er også svekket, påpeker Vike.

Han håper og tror at nedgangstiden ikke blir langvarig.

– Vi har etterslep på vedlikehold av infrastruktur og offentlige bygg. Vi har store anleggsprosjekter som skal gjennomføres de kommende årene. Eksisterende bygningsmasse skal energieffektiviseres, og vi har underdekning i boligmarkedet over hele landet, sier Vike.

Urovekkende signaler

Mads Wiik Kleven, regionleder i Fellesforbundet i vest, er engstelig for at situasjonen snart vil forverre seg.

– Vi får en god del spørsmål om varsel om permitteringer og oppsigelser. Det er ikke et stort renn ennå, men de første signalene er der, sier Kleven.

Han forteller at de store entreprenørene merker at det er lite etterspørsel og uttrykker bekymring for når dette slår ut videre til underentreprenørene.

Det har vært kraftig fall i byggearbeid den siste tiden. Her er Arturas Janovic i sving. Foto: Stian Espeland

– Byggenæringen er utsatt for økonomiske svingninger. Hva er spesielt nå?

– Summen av krefter som treffer samtidig, svarer Kleven.

Han mener det offentlige må se på muligheter for å sette i gang gryteklare prosjekter. Det har blitt gjort med god effekt før, for eksempel under finanskrisen, forteller Kleven.

– Skal kjøle ned norsk økonomi

– Byggebransjen har ikke sett så mørkt på fremtiden på ti år, sier Margunn Minne.

Hun har ansvar for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, og trekker denne informasjonen fra Vestlandsindeksen.

Bedriftene de har snakket med sier de neste seks månedene blir tøffe, men at mange planlegger for at det vil løse seg i løpet av de neste to årene.

Konserndirektør Margunn Minne i Sparebanken Vest. Foto: Stian Espeland

– Nå er det redusert etterspørsel og bedriftene har høyere kostnader både på rentesiden, på byggevarer og på arbeidskraft. Alt har blitt dyrere. Bedriftene melder at de forventer at de vil få en redusert arbeidsstyrke frem i tid, sier Minne.

Det som rammer byggebransjen spesielt, er at det offentlige setter byggeprosjekter på pause, fremhever hun.

– Prosjekter, som egentlig skulle vært realisert nå, utsettes. Og det er helt bevisst handling for å kjøle ned norsk økonomi.