Bråk om formuesskatten etter ferjesalet

Ole Erik Almlid, NHO-direktør

– Når private eigarar seier at formuesskatten er ei belastning, bør alle vere interesserte i å forstå betre korleis ho påverkar investeringar og vekst. Ein av grunnane bedriftseigarar nemner, er likviditet. Utfordringa med formuesskatten for nokre eigarar er at pengane må takast ut av bedrifta for å betale skatten. Og tek ein pengar ut av selskapet, må ein samtidig betale utbytteskatt. Bedriftseigarar som har formuen bunde opp i maskiner og utstyr, kan heller ikkje berre selje desse utan konsekvensar. Ein annan grunn eigarar peikar på, er diversifisering. Bedriftseigarar opplever stor variasjon i årlege resultat, samtidig som kravet om formuesskatt er uavhengig av om dei faktisk går med overskot. Dersom bedrifta blir seld, og formuen blir investert i ein meir diversifisert portefølje, kan risikoen reduserast ettersom pengane ikkje lenger står låste i éi bedrift.

Olve Grotle, Høgre

– Vi kan rett og slett ikkje ha det slik at utanlandske kapitalkrefter får ein fordel ved oppkjøp av bedrifter i Noreg fordi norske eigarar har formuesskatten som ein tilleggskostnad. Nærmast kvar dag ser vi at dette har svært negative konsekvensar for næringslivet vårt. Når ein bedriftseigar – uavhengig av overskot eller ikkje – må ta ut utbytte og/eller selje delar av bedrifta for å betale formuesskatten, er det vanskeleg å forstå at professorane ikkje ser kva problem det gir for norsk eigarskap. Det siste året har vi sett eit meir og meir samla næringslivet som taler med ei stadig tydelegare stemme mot formuesskatten på arbeidande kapital. Vi har òg sett at stadig fleire flyttar til Sveits av omsyn til bedriftene si investeringsevne. Det er stemmer som både regjeringa og andre bør lytte til.

Roger Hofseth, Aksjon for Norsk Eigarskap

– Sjølv professorar frå NHH kan ikkje snakke seg bort frå at stadig fleire norskeigde bedrifter hamnar på utanlandske hender og at straumen av bedriftseigarar ut av landet held fram. Det er ingenting som tyder på at teoriane til Jarle Mjøen eller Ole-Andreas Elvik Næss har fått ein einaste norsk gründer eller bedriftseigar til å flytte heim igjen til Noreg, sjølv om mange av utflyttarane gjerne skulle komme tilbake, og sjølv om Noreg treng både kapitalen og skaparevna til dei som har flytta ut. Møen og Elvik Næss står fritt til å velje kva dei vil tru på. Vi tek omsyn til at formuesskatt på arbeidande kapital gjer norske eigarar til ei belastning for selskapa dei eig. Sal og utflytting er eit resultat. Derfor må formuesskatt på arbeidande kapital bort. Då Sverige kutta ut formuesskatten, vart det ein netto gevinst for staten.

Tellef Thorleifsson, medlem av Kapitaltilgangsutvalget

– Eg er samd i at eit sal av ei verksemd i utgangspunktet ikkje reduserer formuesskatten dersom kapitalen blir behalden i Noreg og ikkje omplassert til aktivum som gir eit lågare formuesgrunnlag. Likevel vil formuesskatten for mange gjere det påkravd å ta ut løpande utbytte, som over tid vil tappe verksemdene for likviditet og investeringskapasitet. Dette gir norske eigarar av operative verksemder ei ulempe relativ til internasjonale investorar. Dette kan svekkje norske verksemders vekstkraft over tid. Personleg er eg også bekymra for at kapitalflukta vil svekkje den lokale tilhøyrselen.

Tom Christer Nilsen, næringspolitisk sjef i Bergen næringsråd

– Norske eigarar må betale denne særnorske skatten sjølv om bedrifta går med underskot. På grunn av utbytteskatten må også uttaket frå bedrifta for å betale skatten bli mykje høgare enn skatten i utgangspunktet. Dette forsterkar nedturar for bedrifter, og gir større risiko for tap av jobbar og verksemder. For det andre reduserer denne skatten disponibel kapital til nye investeringar, noko som får den effekten at norske eigarar kan realisere færre prosjekt. Fordi formuesskatten er særnorsk, ser vi at utanlandske eigarar overtek ein stadig større del av norske bedrifter, rett og slett fordi dei får høgare avkastning og kan betale meir for aksjane. I tillegg til dette gjer denne skatten at risikoen i prosjekt aukar for norske eigarar, fordi han er uavhengig av inntening. Det betyr at norske ikkje kan ta like høg risiko i nye prosjekt som andre. Til saman betyr dette at skatten gjer at færre prosjekt blir realiserte av norske eigarar fordi kombinasjonen av risiko og avkastning blir for dårleg. Det betyr mindre verdiskaping og færre jobbar.