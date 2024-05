Fylkesordførar i Finnmark, Hans-Jacob Bønå (H):

– Det er klart det påverkar våre avgjerder og prioriteringar når regjeringa ikkje garanterer å bidra økonomisk. Fylkeskommunane har ikkje økonomi til å ta utviklingskostnader for det offentlege Noreg. Eg må nesten seia at det blir ganske spesielt at staten med ei sparebøsse på 17 700 milliardar kroner ikkje tek denne økonomiske risikoen, men overlet det til oss. Noko som sjølvsagt i sin tur betyr at me må dra ned på tenestetilbodet for å delfinansiera dette.

– Viss me verkeleg meiner at nullutslepp er viktig, så er dette ei god sak å ta leiarskap i på vegen mot det grøne skiftet. Det kan jo bidra til å setja Noreg på verdskartet, som produsent og leverandør av gode nullutsleppsløysingar.

Marianne Dobak Kvensjø, fylkesråd for samferdsle i Nordland:

– Utan ei form for garanti, vil ikkje me klara å nå dei krava som er sette for at me skal få låg- eller nullutslepp på ferjer og hurtigbåtar. Det er heilt avgjerande for oss at regjeringa dekker meirkostnadene dersom me skal nå målsettingane og ambisjonane for grønare transportar på sjø. Eg er skuffa over at regjeringa ser vekk frå sine eigne forpliktingar når dei ikkje kompenserer fylkeskommunen for meirkostnadene som dei pålegg oss.

– I Nordland har me over tid måtta avlysa fleire anbodskonkurransar på grunn av økonomi og auka kostnader. Dette blant annet på grunn av auka kostnader i samband med overgangen til grønare og nyare materiell. Resultatet har vore at me må justera ned krava knytte til dette eller ta dei heilt ut.

– Eg er uroa for at det grøne skiftet og omstillinga til grønare transport stoppar opp.

– Nordland er eit stort båtfylke med 23 ferjesamband og 21 hurtigbåtsamband. Me er no nøydde til å setta på bremsa. Me har ikkje økonomi til å ta dette løftet åleine utan at regjeringa bidreg. Konsekvensen av den politikken som regjeringa no fører, er at den grøne omstillinga stoppar opp, og blir utsett. Det er det ingen som er tente med.

Fylkesordførar i Rogaland, Ole Ueland (H):

– Utan garatiar kan ikkje Rogaland fylkeskommune stilla krav om nullutslepp i sine anbod. Fylkestinget har bestemt at me vektar miljø/klima minimum 30 prosent og pris 70 prosent i kontraktar for ferjer og hurtigbåtar. Den siste store hurtigbåtkontrakten som blei inngått, Ryfylkekontrakten, blei inngått med konvensjonell dieseldrift. Det er ikkje aktuelt å stilla krav om nullutslepp før det kjem på plass ei kompensasjonsordning.

– Det er svært kritikkverdig at regjeringa ikkje gir ein garanti for ei kompensasjonsordning som gjer fylka i stand til å gjennomføra overgangen til nullutslepp, og me deler frustrasjonen til andre fylke. For å nå klimamåla må me omstilla oss, men det krev nasjonale tiltak og vilje frå regjeringa.