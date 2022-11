Storebroren om påstanden etter drapet på Sunniva (23): – Kvalmende

Sunniva Borgen (23) ble angrepet med kniv i sitt eget hjem i Åsane natt til 12. september i fjor.

Hun ble knivstukket 50 ganger i hodet og halsen av sin tidligere kjæreste.

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, kaller drapet for «bestialsk». Han ber om 16 års fengsel for den tiltalte.

– Han føler seg krenket på syltynt grunnlag, sa han under sin prosedyre.

Han la vekt på at drapet skjer uten foranledning. Og at det er utført over tid, uten at han avslutter.

– Han stikker slik at kniven går i stykker. Så finner han en ny kniv. Også den blir ødelagt, sa Stolt-Nielsen.

Sunniva Borgen (23) ble drept etter at hennes tidligere kjæreste gikk til angrep på henne i hennes eget hjem i Åsane i Bergen i fjor høst. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Soleklar fare for samfunnet

Sunnivas storebror, Jarl Inge Borgen, er skuffet over aktors påstand.

– Med tanke på hva jeg har mistet, hva vi har blitt frastjålet, så er det vanskelig å akseptere 16 år som godt nok, sier han.

Borgen kaller tiltalte er en «soleklar fare for samfunnet». Han viser til at det ikke er snakk om 16 «ekte» år, fordi fengselssår er kortere.

– Det er kvalmende å tenke på at han skal kunne gå på gaten igjen om tolv år.

– Hvordan har dagene i retten vært for dere?

– Det å være i samme rom som ham, er vanskelig. Vi er jo her for å stille opp for Sunniva. Vi måtte støtte henne og være her når alt det grusomme ble fremvist.

Sunnivas storebror, Jarl Inge Borgen, er skuffet over aktors påstand om 16 års fengsel. – Vanskelig å akseptere, sier han. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Dårlig stemning på nachspiel

Under rettssakens første dag fortalte tiltalte 30 år gamle mannen at det ble «dårlig stemning» på et nachspiel, blant annet da han avslørte en champagneflaske som skulle være en overraskelse.

I forkant av angrepet skal Sunniva ha sagt at han hadde ødelagt kvelden og vært ufin mot vennene hennes.

Det er bakgrunnen for at han blir rasende, og angriper henne.

Først slår han henne mot hodet. Deretter knivstikker han henne med fire ulike kniver.

– Han er krenkbar. Han har en sårbar personlighet i beruset tilstand, sa han.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen kaller drapet for «bestialsk». Han ber om 16 års fengsel for den tiltalte. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Ikke døm med hjertet

Mannens forsvarer, advokat Torbjørn K. Sognefest, ba dommerne om å ikke la seg påvirke av følelser når de skulle dømme.

– Dere skal ikke la dere påvirke av bildene eller menneskene i salen. Dere skal dømme med hjernen, ikke med hjertet. Selv om det er vanskelig, sa han.

Han sa at Sunniva døde fem dager etter handlingen, og at det ikke hadde vært et drap dersom ikke familien hadde skrudd av apparatet.

Sunnivas familie reagerte sterkt på forsvarerens sluttprosedyre.

De gråt, ristet på hodet og sukket tungt.

Moren hennes konfronterte også forsvareren etter at rettssaken var over.

– Det har de all rett til. Jeg har hatt en god samtale med dem, og det forstår jeg godt. Det tapet og de følelsene de må ha, kan man tenke seg selv, sier Sognefest.

Han mener at rett straff for tiltalte er 15 års fengsel.