Dømt til 17 års fengsel for drapet på Sunniva Borgen (23)

Sunniva Borgen (23) ble angrepet med kniv i sitt eget hjem i Åsane natt til 12. september i fjor.

Dommen beskriver en drapshandling som er svært brutal. Hun ble knivstukket 50 ganger mot hodet og halsen av sin tidligere kjæreste.

Hun ble blindet og fikk massive hodeskader. Fem dager senere døde hun av de alvorlige skadene.

Drapet skjedde etter at det skal ha blitt «dårlig stemning» på et nachspiel.

Nå er en mann (30) dømt til 17 års fengsel for drapet.

Han dømmes også til å betale oppreisning på 280.000 kroner til hver av hennes foreldre.

Sunniva Borgen ble knivstukket 50 ganger mot halsen og hodet etter et nachspiel natt til 12. september i fjor. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Krenket på syltynt grunnlag

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen kalte drapet «bestialsk» og ba om 16 års fengsel for den tiltale. Grunnen: Drapet skjer uten foranledning.

– Han føler seg krenket på syltynt grunnlag, sa han under sin prosedyre.

Retten har altså besluttet å dømme mannen ett år strengere enn påstanden som ble lagt ned.

– Vi registrer at tingretten har gitt ett års strengere straff enn vi ba om, og er fornøyd med dommen, sier Stolt-Nielsen.

Den dømte brukte fire ulike kniver under drapet. Da en kniv gikk i stykker, hentet han en ny kniv. Også den ble ødelagt.

– Det er et drap med mye vold, uført over lang tid. Samtidig skal han ha noe fradrag for at han at erkjent, sier han.

Mannens forsvarer, advokat Torbjørn K. Sognefest, mente at rett straff er 15 års fengsel.

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen ba om 16 års fengsel for den tiltale mannen. – Han føler seg krenket på syltynt grunnlag, sa han under sin prosedyre. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Siste melding: Hører bråk

Den nå dømte mannen sa i retten at de to kranglet da de kom hjem til leiligheten.

Ifølge han sa Sunniva at han hadde ødelagt kvelden og vært ufin mot vennene hennes.

– Det svartnet for meg. Det klikket helt, sa han.

Men en hyppig meldingsutveksling mellom Sunniva og hennes bestevenninne denne natten, viser at det ikke har vært en pågående krangel, mener aktor.

Det siste Sunniva skrev var: «Hører bråk».

Aktor mener i stedet at sinnet bygget seg opp inni hodet til tiltalte.