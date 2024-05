I 10 år har det blitt hamret, boret og sprengt i den gamle Ulrikentunnelen mellom Bergen og Arna stasjon på Bergensbanen. Nå har togpendlerne nesten dobbelt så mange avganger å velge mellom.

Tirsdag ble sporet åpnet for togpendlerne, med pomp og prakt. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok turen til Arna for å klippe snor for anledningen.

– Dette er et fantastisk prosjekt som har gått på skinner, sier han.

Dobbeltsporet er første del av opprustningen av Bergensbanen i vest, som skal få dobbeltspor fra Bergen til Voss.

Etter 14 dagers testkjøring er det nye sporet åpent for pendlerne. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Statsråden har god grunn til å være fornøyd.

Sporet ble nemlig klart over ett og et halvt år tidligere enn planlagt.

Og det har kostet flere hundre millioner mindre enn det den opprinnelige prislappen på prosjektet viste.

Det var en stolt Hans Egil Larsen som møtte NRK tirsdag morgen. Han er prosjektdirektør fra Bane Nor.

– Dette er en stor dag. Vi trenger jo noen suksesshistorier for jernbane også, utbryter han.

– Ikke bare krangling i Bergen

Men det har ikke vært noen enkel jobb. Det gamle tunnelløpet i Ulrikstunnellen måtte nemlig rehabiliteres. Samtidig som togtrafikken i det nye løpet gikk som normalt.

Alt måtte dermed tilpasses rutetidene for togene, slik at sprengingsarbeidet ikke pågikk mens det gikk tog i løpet ved siden av.

Avgangene har nær doblet seg med det nye dobbeltsporet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Dette er også aller første gang at det er blitt brukt en tunnelboremaskin i et jernbaneprosjekt.

Og midt oppi arbeidet kom Bybanen og forstyrret med et nytt spor.

– Det er ikke bare krangling i Bergen, det er dette prosjektet et klart eksempel på, sier Larsen.

Flyttet til Arna

Faktisk gjorde prosjektet, som ble planlagt tilbake i 2010 så stort inntrykk på direktøren, at han selv pakket flyttelasset og flyttet til Arna.

– Det var jo jernbanefrekvensen som var vekten på den skåla for den avgjørelsen. Og så slipper jeg å bruke en bil ekstra, sier han.

Prosjektleder Hans-Egil Larsen, her med kniven som ble smidd av en gammel spiker spesielt til snorklippingen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Larsen får skryt fra statsråden for å ha gjort hjemmeleksene sine godt. Direktøren skryter stort av alle som har vært involvert i arbeidet, og særlig fylkeskommunen.

Han har en teori om hva som er ingrediensene i suksessoppskriften.

– Det handler om å se hverandre i øynene istedenfor å sende e-post og ta telefoner og sånt. Jeg tror dette prosjektet må forskes på, rett og slett, sier han.

Nygård erkjenner at staten har noe å lære av prosjektet.

– Men det er jo gjerne de prosjektene som ikke går så bra som når overskriftene i mediene. Samtidig er jeg helt sikker på at Bane Nor og andre trekker veksler på gode erfaringer, slik at man kan bli enda bedre i neste prosjekt.

Prosjektleder Larsen lover at det blir mindre buss for tog i vente for de som pendler mellom Arna og Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Lover mindre buss for tog

Nå ligger alt til rette for pendlerne, etter 14 dager med testkjøring av det nye sporet. Avgangene vil gå hvert kvarter, i begge retninger.

Og Larsen lover mindre buss for tog.

– Man slipper å vente, og Arna blir en viktig del av Bergen. Så dette er jo utrolig viktig for videre utvikling av Arna spesielt, da. Men også hele Bergensregionen, sier han.