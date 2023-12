Desse flyplassane taper mest pengar

Pernille Hansen, Naturvernforbundet

– Nedgang i nasjonal flytrafikk var berre å venta etter at pandemien lærte oss kor lett det er å spara tid, krefter, pengar og utslepp ved å ta møte digitalt framfor å fly fram og tilbake på dagen. Naturvernforbundet har åtvara om Avinors økonomiske modell i fleire år, fordi han tvingar selskapet til å pusha flyreiser og taxfree-varer på oss, når dei eigentleg burde premierast for å redusera etterspurnaden etter flyreiser. Då må flyplassane i distrikta finansierast direkte, og miljøavgiftene blir auka. Klimautvalet 2050 er tydelege på at det knapt er rom for utslepp frå samferdselssektoren i nullutsleppssamfunnet. I rapporten sin påpeikar dei at store volum må flyttast frå fly til bane og sjø. På lønnsemdtoppen til Avinor finn vi Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, strekningane kvar toget verkeleg kan konkurrera på både gods- og persontrafikkfronten, dersom vi investerer smart i infrastrukturen dei neste åra. Bransjen snakkar sjølv mykje om små elfly, som er som skapt for kortbanenettet, men naturlegvis ikkje vil monna mellom dei store byane. Altså er det trafikken mellom dei mest lønnsame flyplassane som må reduserast mest, og vi har inga løysing i sikte for Avinor med mindre den økonomiske modellen blir endra.

Erlend Larsen, Høgre

– Det er interessant at Sandane har rykt så kraftig opp på lista. Det er grunn til å spørja seg kva dei har gjort for å bli betre – eller om dei andre flyplassane blir drifta dyrare enn då Sandane var den dyraste lufthamna. Når private går med underskot må leiarane finna smartare og meir økonomiske måtar å driva verksemda på. Når statlege verksemder ikkje får endane til å møtast, ber dei om meir pengar eller legg på avgifter. Noreg kan ikkje halda fram med å bli drive på den måten. Også det offentlege må finna smartare og meir økonomiske måtar å driva på. Olja tek slutt ein dag, og me vil gjerne ta vare på velferdsordningane våre. Skal me få dette til, må statlege verksemder driva smartare. Avinor er eit så stort føretak at det må vera eit stort potensiale på å drifta meir økonomisk, utan å kutta på servicetilbodet gjennom til dømes å inndra bagasjetrallene. Me støttar framleis Avinor-modellen, men det er grunn til å spørja om modellen blir for konserverande.

Aleksander Wasland, president i Norsk flygerforbund

– Med atterhald om at det er andre kostnader som gjer at denne tabellen ikkje viser heile biletet, meiner vi at ein både kan og bør ta seg råd til å halda oppe dagens flyplasstruktur. I tillegg til samfunnstryggleiken, er vi i framtida avhengige av verdiskaping som skjer utanfor dei store byane. Utan flyplassane forsvinn arbeidsplassar og statlege inntekter. Så i kroner og øre meiner vi det gir lita meining å leggja ned flyplassar. Vi meiner også at Avinormodellen er moden for ein revisjon. Flyplassdrift i distriktsnorge er det same som T-banedrift i Oslo. Ein kryssfinansierer ikkje T-bane med pølser eller tax-free. Avinor må sikrast økonomi som er føreseieleg og gir garanti for god flytryggleik.

Erik Lahnstein, direktør i NHO Luftfart

– Eit godt flytilbod betyr mykje for næringslivet og for kor attraktive ulike regionar og lokalsamfunn er for folk. Det er derfor naturleg at fellesskapen bruker store ressursar på å sikra eit tilbod sjølv om prisen per passasjer er høg. Men det er viktig å sikra at kostnadene ikkje er høgare enn nødvendig. Me trur drifta av dei minste flyplassane kan gjerast meir effektiv og at konkurranseutsetjing av fleire tenester bør vurderast, slik at me sikrar evna til å halda oppe eit best mogleg tilbod til dei reisande over tid,

Sissel Knutsen Hegdal, ordførar i Stavanger

– Desse tala viser at den verdiskapande regionen vår er eit nasjonalt lokomotiv også innan luftfarten. For at Avinor skal vera livskraftig i framtida må dei investera i større og meir moderne lokale på Sola, og sørgja for at vi byggjer ut flyplassen som ein sterkare hub i framtida med fleire internasjonale flyruter. Vi må ikkje komma i ein situasjon der vi ikkje investerer i dei flyplassane som løftar Avinor. Det er ein situasjon vi ikkje har råd til å komma i verken regionalt eller nasjonalt. Fleire direkteruter er også ekstremt viktig å få på plass – både i forhold til næringslivet men også for Stavangerregionen som attraktivt reisemål.

Hans Jørgen Elnæs, flyanalytikar

– At Svalbard Lufthamn Longyearbyen gjekk med heile 137 millionar i minus var ei overrasking. I den positive enden synest eg at Florø Lufthamn overraska med berre 11,8 million i underskot og har eitt mykje lågare tap per passasjer enn dei andre flyplassane i nærområdet (Førde, Sogndal og Sandane), noko som kanskje kan skuldast høg offshore aktivitet med helikopter som transporterer mannskap. Tala viser også at flyplassane med låge passasjertal, spesielt i Nord-Noreg og på Vestlandet, ikkje har nokon føresetnader for å bli lønnsame. Det vil ikkje vera tilstrekkeleg at Avinor får senka driftskostnadene noko på denne typen flyplassar, som igjen betyr at det vil vera behov for «kryss-subsidiering» av slike flyplassar i framtida, viss dei skal haldast oppe.

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

– I Nord-Noreg bør vi ta oss råd til å ha flyplassar som må subsidierast. Men noko strukturendring bør det kunna vera rom for også der. På Helgelandskysten, mellom Berlevåg og Båtsfjord tar det halvannan time å køyre; og Sørkjosen er ganske nær Tromsø, berre for å nemna noko. I Møre og Romsdal er det fire flyplassar. Her bør det vera rom for endringar. Røros har tydelegvis eit svakt trafikkgrunnlag. Ligg eit stykke unna Værnes, men har gode vegar, og det er tog. Sogn og Fjordane er eit komplisert transportfylke. tynt folkesette, fjordar og fjell. Men bør kunna sjå på strukturen også her, ut frå kva som over tid har skjedd med trafikkgrunnlaget.

Tor-Erik Labahå (Sp), ordførar i Vardø

– For at samfunnet i nord skal kunna eksistera er vi avhengig av eit kortbanenett som fungerer og er tidsriktig. Avinor-modellen der dei store bidreg til dei små er utruleg viktig. Forslaget om 50 prosent i rutetilbodet frå Vardø er ei katastrofe for talet på reisande, men også for argumentasjonen for drifta. Konsekvensane er både for dei som jobbar på flyplassen, men også for dei som driv næring, turisme og pasientreiser.