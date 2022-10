Vil halvere tobakkskvoten: – Det roter det til for oss

– Det roter det til for oss. Det er klart vi kommer til å merke en forskjell og at det blir en utfordring, sier Mathias Knutsson.

Onsdag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2023. Ett av forslagene er å halvere den avgiftsfrie tobakkskvoten.

Det vil si at man ikke lenger vil kunne ta med seg en hel kartong sigaretter eller et tårn med snus som man har kjøpt over grensa eller på taxfree.

Butikksjefen på Godishuset på Svinesund synes forslaget er både trist og overraskende.

– Det gjør ting enda tøffere i tøffe tider. Vi har lært at vi må rette oss etter det som skjer, og gjøre det beste ut av situasjonen. Vi er nødt til å tenke annerledes hvis forslaget går gjennom.

Hvis forslaget til regjeringa blir vedtatt betyr det at nordmenn kun kan ta med fem snusbokser over grensa i 2023. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Spiller ingen rolle om det er fem eller ti bokser

Knutsson har den siste tiden merket en stor endring i handlemønsteret til nordmenn. Nå kommer de sjeldnere over grensa, men mange fyller hele handlevogna.

– Vi merker at kundene ikke kommer så ofte på grunn av blant annet høye drivstoffpriser. Men folk kjøper gjerne kvoten, så det er klart at det blir en forskjell dersom den halveres, sier Knutsson.

Regjeringen foreslår å halvere den avgiftsfrie kvoten av tobakksvarer til 100 sigaretter eller 125 gram andre tobakksprodukter og 100 sigarettpapir. I forslaget inngår også en halvering av kvotene for væske med nikotin til esigaretter og andre nikotinvarer.

Carl Henrik Riiber kjører ofte over svenskegrensa. Nå ser han for seg flere turer dersom kvoten halveres. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Blant dem som alltid fyller kvoten er Carl Henrik Riiber. Han bor i Rømskog, en halvtime unna Töcksfors i Sverige.

Han er ikke bekymret for at kvoten kan halveres.

– Det spiller ikke noen rolle om det er fem eller ti bokser med tanke på at det ikke er store kvantum. Jeg må bare reise oftere for å handle fem og fem bokser i slengen, sier Riiber.

NHO: Kan gjøre vondt verre

Regjeringen håper endringen vil bidra til å redusere grensehandelen, gi en mer konsistent tobakkspolitikk og være gunstig for klima og miljø.

NHO ønsker alle tiltak som kan få nordmenn til å dra kortet i Norge fremfor Sverige velkommen.

Regiondirektør Gjermund Løyning tror imidlertid ikke en halvering av tobakkskvoten vil føre til færre handleglade nordmenn på svensk side av grensa.

– Dette budsjettet legger egentlig opp til en videreføring av-, og i verste fall en forsterkning av grensehandelen, sier Løyning.

Regiondirektør i NHO Viken og Oslo Gjermund Løyning. Foto: Moment Studio

Håper nordmenn vil krysse grensa oftere

At grensehandelen vil bli rammet er ikke butikksjefen ved Maximat Töcksfors i tvil om. Torbjørn Swartz forteller at tobakk står for mellom 8 og 9 prosent av det totale salget.

– Vi er ikke helt sikre på hvordan det skal bli. Det er klart at tobakk og snus er en del av grenseporteføljen, men ikke helt avgjørende. Men det kuttet er ikke bra, sier Swartz.

Butikksjefen ved Maximat Töcksfors, Torbjørn Swartz, ser ikke mørkt på regjeringens forslag. Han håper nordmenn vil ta turen oftere over grensa. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Han håper likevel at flere vil gjøre som Riiber og fylle hele kvoten ved hver handletur.

– Men det kan jo også bety at de kommer dobbelt så ofte. Det håper vi jo på. Kommer folk og kjøper tobakk, kjøper de gjerne mer i tillegg.

