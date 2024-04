– Eg føler vi har fått ei vekking siste året som har gått, der samfunnet har vakna litt og sett at vi har eit stort problem, seier Liselinn Woll Kampenes.

Ho er ein initiativtakarane til markeringa som skal å vise støtte til valdtektsoffer.

Ifølge ho har engasjementet for saka spreidd seg som eld i tørt gras, og over fire tusen menneske har meldt interesse.

– Det er laga arrangement i Oslo, Trondheim, Kristiansand og til og med Harstad. Eg ser at vi kanskje har treft ei nerve, seier Woll Kampenes.

Initiativtakarane understreker at demonstrasjonen ikkje kjem på grunn av gruppevaldtektssaka, men heller meir på generelt grunnlag.

Karoline Loddengaard, Liselinn Woll Kampenes og Veronica Bratseth lagar plakatar før demonstrasjon til støtte for valdtektsoffer i Bergen. Dei er initiativtakarar. Foto: Privat

Den siste tida har mange engasjert seg etter at tre menn blei frifunne i den såkalla gruppevaldtektssaka.

Ein professor i kriminologi trur merksemda saka har fått kan skape frykt for å melde valdtekter.

Etter frifinninga har også eit snapchatbilete som forsvarar Elden meiner er manipulert blitt spreidd.

Håper det betyr mykje

Tidlegare har saka nærast gått viralt etter at personar blei melde for å ha spreidd namna på dei tiltalte på sosiale medium. Også artisten Kamelen har vedtatt ei bot for å ha filma og delt ein video av ein av dei no frikjende mennene.

No har over tusen personar merka av at dei vil delta på demonstrasjonen som har start frå Festplassen 18.00. Toget går rundt Lille Lundgårdsvann, og det skal også bli halde appellar.

– I utgangspunktet har vi sett at det er mange kommentarfelt som har gått ut på at vi må ha ein demonstrasjon. No er det så gale at vi må stille opp for offera, seier Woll Kampeseter.

Paroleverkstad i Kirkens Bymisjon sine lokale i Bergen før demonstrasjon til støtte for valdtektsoffer. Foto: Privat

I Kristiansand har 175 svart at dei møter til demonstrasjon ved Slottet i Markens gate klokka 16.00. I Harstad har 126 svart at dei kjem til Torget for markering klokka 18.30.

Woll Kampenes trur og håpar at demonstrasjonane betyr mykje for dei råka.

– Har du sete og følt deg aleine, så kan du no trykke inn på arrangementet og sjå kor mange medmenneske du har i ryggen, og det synest eg er veldig fint. Dersom ein person har ein betre dag i dag, så har det vore verdt arbeidet dei siste dagane.

Saker blir lagt vekk

Nesten ein av fem kvinner rapporterer at dei har blitt valdtatt (14 prosent) eller har opplevd seksuelle overgrep (18 prosent). Dette talet har nesten dobla seg dei siste ti åra.

Dette ifølge ein rapport frå Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) frå 2023.

Over 80 prosent av valdtekter som blir melde til politiet blir lagt vekk. Berre ein av ti valdtektssaker endar med fellande dom. Det skriv overgrep.no.

Woll Kampenes seier fleire har kontakta arrangørane og sagt at sakene deira blir lagt vekk av politiet

– Når dei blir lagt vekk føler dei at dei ikkje kan snakke om det meir, fordi det som skjedde ikkje var gale nok, seier ho.

– At ei sak blir lagt vekk på bevisets stilling betyr ikkje at du ikkje har blitt trudd. Det er den bodskapen vi vil ut med, at «vi tror deg».