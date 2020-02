Bybanen har aldri vært mer populær: – Mister du den, så kommer neste med én gang

De er trofaste brukere av kollektivtilbudet i Bergen. Mens Øystein kjøper månedskort, har Hanne like godt flesket til med halvårskort.

Paret er ikke i tvil om hvorfor bergenserne ser ut til å elske Bybanen.

– Den er så lett tilgjengelig. Mister du den, så kommer neste med én gang, sier paret, som bor i gangavstand til bybanestoppet på Danmarks plass like sør for Bergen sentrum.

Bybanen øker med 16 prosent

Reisetallene for 2019 er særdeles hyggelig lesning for dem som heier på buss, båt og bane.

I løpet av fjoråret ble det foretatt 78,9 millioner kollektivreiser i gamle Hordaland fylke, nå sørlige del av Vestland.

Det er en økning på seks prosent fra 2018.

– Det er svært gledelig at veksten i reisetallene fortsetter. Velfungerende kollektivtrafikk er en nøkkel for at vi når nullvekstmålet for personbiltrafikken, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp).

Aller størst er veksten for Bybanen i Bergen. Bare det siste året har trafikken steget med 16 prosent, til 18.655.000 reiser.

Til sammenlikning var befolkningsøkningen i Hordaland og Bergen i 2019 henholdsvis 0,4 og 0,5 prosent.

– De enorme reisetallene viser hvilken suksess Bybanen er, sier Askeland.

GLAD FOR VEKST: Fylkesordføreren i Vestland, Jon Askeland (Sp), gleder seg over at trafikken på Bybanen fortsetter å øke. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Viktig for videre utbygging

Bybanen i Bergen har enn så lenge kun har én linje og betjener kollektivreisende mellom Bergen lufthavn Flesland og Bergen sentrum.

Men ny linje er under utbygging. Bybanen til Fyllingsdalen skal etter planen åpne i 2022/2023.

Bane til Åsane har vært under planlegging i årevis, men har støtt på en rekke hindringer, aller mest debatten om traséen over eller forbi Bryggen.

Åsane-banen er beregnet å stå ferdig i 2031 – tidligst.

– Bybanen gjør det ekstra bra og øker hvert år. Det underbygger hvorfor det er så viktig med videre utbygging, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen.

FLERE LINJER KOMMER: Foreløpig er det kun én linje på Bybanen, fra Bergen lufthavn Flesland til Bergen sentrum. Bane til Fyllingsdalen kommer i 2022/2023, mens Åsanebanen kanskje står ferdig i 2031. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Fremgang for buss og båt

Også bruken av buss går frem, til tross for store trafikkomlegginger i Bergen som har påvirket de fleste av busslinjene gjennom sentrum.

I fjor ble det foretatt like over 59 millioner bussreiser i det gamle fylket, en oppgang på fire prosent fra 2018.

Den nye takst- og sonesystemet, som gjør at man f.eks. kan reise innenfor hele bergensregionen på grunntakst, får mye av æren.

Båtruten mellom Bergen og Askøy er også populær og hadde i fjor en økning på hele 13 prosent i forhold til 2018.

Dersom en tar med rutene fra Bergen til Nordhordland, Sunnhordland og til Austevoll, er økningen for båt på åtte prosent.

Ny avtale med staten

I lengre tid har staten, fylkeskommunen og kommunene i Bergen, Bjørnafjorden, Alver, Askøy og Øygarden forhandlet om en ny byvekstavtale.

I forrige uke sa de to siste kommunestyrene ja til avtalen, som dermed kan inngås med staten. Avtalen gir penger til å gjennomføre tiltak som fører til at veksten i persontransport skjer ved kollektivtransport, sykkel eller gange.

– Pengene vi får nå skal brukes til økt ruteproduksjon og flere busser, ikke minst i nabokommunene til Bergen, lover Valhammer (Ap).