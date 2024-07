Overrasket over kun én tiltale etter Flood-drapet

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Barna til Heidi Flood er overrasket over at det kun blir tatt ut én tiltale etter drapet på deres mor i Skien i oktober 2022.

En 42 år gammel kvinne vil bli tiltalt for drapet, men hennes 26 år gamle kjæreste, som har vært siktet, blir trolig ikke tiltalt.

Kvinnen trakk sin tilståelse etter åtte måneder, og hennes kjæreste har innrømmet å ha vært tilstede da drapet skjedde, men nekter straffskyld.

Floods barn mener at den 26 år gamle mannen burde vært tiltalt for å ha hjulpet den tiltalte kvinnen med å skjule spor etter drapet.

Forsvareren til kvinnen som blir tiltalt, sier at hun vil nekte straffskyld for drap når saken kommer for retten.

Forsvareren til den 26 år gamle mannen mener at politiet har vært styrt av lysten til å dømme, og at kvinnen må ta på seg ansvaret for drapet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er gjennomgått av NRKs journalister før publisering.

– De er fornøyd med at det blir tatt ut tiltale mot den 42 år gamle kvinnen som lenge har vært siktet, men de er overrasket over at hennes 26 år gamle ekskjæreste så langt ikke blir tiltalt i saken.

Det sier Heidi Ysen som er bistandsadvokat for Heidi Floods tre barn som alle er i 30-årsalderen.

Det var 4. oktober 2022 at den 58 år gamle hjelpesykepleieren ble funnet drept i sitt eget hjem i Skien.

Henlagt etter bevisets stilling

Ved Sør-Øst politidistrikt får NRK opplyst at det formelt ikke er tatt ut tiltale mot 42-åringen ennå. Riksadvokaten har imidlertid bedt statsadvokaten i Vestfold og Telemark om at det tas ut tiltale mot henne.

Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt. Foto: JON PETRUSSON

– Riksadvokaten har besluttet at det skal reises tiltale mot den kvinnelige siktede for drapet på Heidi Flood. Videre har riksadvokaten besluttet å henlegge drapssaken for den mannlige siktedes del etter bevisets stilling, sier politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt.

Hun tilføyer at tiltalebeslutningen vil bli utferdiget av statsadvokat Helene Holtvedt. Tiltalen vil trolig være ferdig i august.

Trakk tilståelse

Etter kort tid ble et tidligere kjærestepar siktet for drapet.

En 42 år gammel kvinne som hadde bodd hjemme hos Flood i en periode, erkjente først å ha drept 58-åringen.

Etter åtte måneder trakk hun tilståelsen.

Heidi Ysen er bistandsadvokat for barna til den drepte Heidi Flood. Foto: Robert Hansen / NRK

Hennes 26 år gamle ekskjæreste har hele tiden nektet straffskyld, men har innrømmet å ha vært til stede da drapet skjedde.

Det tidligere kjæresteparet er en del av rusmiljøet i Grenland.

26-åringen som Floods barn reagerer på at ikke er tiltalt for drapet, er tidligere dømt for blant annet trusler, skadeverk og brudd på besøksforbud.

Mener 26-åringen skjulte spor

Floods barn mener han burde vært tiltalt for såkalt etterfølgende bistand, altså at han hjalp den tiltalte 42-åringen med å skjule spor i etterkant av drapet.

Det er advokat Tollef Skobba i advokatfirmaet Hasle som forsvarer kvinnen som vil bli tiltalt.

Til TV2 sier han at 42-åringen hele tiden har vært forberedt på at hun kunne komme til å bli tiltalt for drapet.

Tollef Skobba er forsvarer for kvinnen som blir tiltalt for drapet på Heidi Flood. Foto: Helena Rønning

– Hun fastholder at hun ikke har drept Heidi Flood og vil nekte straffskyld for drap når saken kommer for retten.

Gøran Møller Christiansen forsvarer 26-åringen som ifølge advokaten har fått siktelsen henlagt på bevisets stilling.

Christiansen er kritisk til at Sør-Øst politidistrikt endret siktelsen mot kvinnen i tråd med hennes nye forklaring.

– Det er så ekstraordinært at en siktet tilstår et drap i hele åtte måneder, trekker denne og legger så all skyld på annen», skriver advokaten til TV2.

Gøran Møller Christiansen forsvarer 26-åringen som har fått siktelsen henlagt. Foto: NRK Sorlandet

– Lysten til å dømme har vært styrende

Christiansen tilføyer at politiet plikter å være objektive og nøytrale og ikke være styrt av empatier eller følelser, og viser til en instruks fra Riksadvokaten.

– Det kan virke som om lysten til å dømme har vært styrende her, mener Christiansen.

Han mener 42-åringen må ta på seg ansvaret for drapet på Flood.

– Hun må nå stå ansvarlig for å ha skåret over strupen på avdøde mens hun sov i sin egen seng, og da hun desperat forsøkte rømme, ble hun innhentet av 42-åringen som fullbyrdet drapet, skriver advokaten til TV2.