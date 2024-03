Ektepar tett på dramatisk togulukke i Arna i Bergen: – Adrenalinet pumpa

Eit godstog spora av på veg austover like ved Arna stasjon fredag kveld.

Oddvar Almelid stod på perrongen, og opplevde dramatikken på nært hald.

– Eg har aldri kjent adrenalin pumpa ut i muskulaturen som den kvelden. Alle musklane i ryggen stivna til. Eg tenkte på kva som kunne ha skjedd om ikkje toget stoppa. Viss ikkje det tekniske utstyret hadde fungert, kunne det ha enda med front mot front inne i tunnelen. Det hadde vore katastrofe.

Dette biletet tok Oddvar Almelid då han stod på perrongen. Då visste han enno ikkje kor toget med kona Johanna var. Foto: Oddvar Almelid

Det heile starta med at han høyrde ein uvanleg lyd like etter at godstoget køyrde forbi perrongen, på veg inn i Arnanipatunnelen.

– Eg ser to vogner som går over på sida og sklir innover i tunnelen. Det var liksom sakte film. Så tenkte eg: Er Oslo-toget på veg inn i same tunnel no?

– Eg såg at dette var ei alvorleg ulukke, men eg prøvde å overtala meg sjølv om at det ikkje var ein farleg situasjon, seier Oddvar.

Først seinare, då han skjønte kor nær Oslo-toget var ulukka, kjende han adrenalinet pumpa.

Oddvar og Johanna fortel om dramatikken i morgonsendinga i P1 Hordaland. Du trenger javascript for å se video. Oddvar og Johanna fortel om dramatikken i morgonsendinga i P1 Hordaland.

Passasjerane stod fast i fire timar

På Oslo-toget, i fremste vogn, sat kona hans, Johanna Hundvin Almelid.

Ho og dei andre rundt 200 passasjerane på toget vestover, hadde nett fått beskjed om at det var fem-seks minutt igjen til dei var framme på Arna stasjon.

Ho reiste seg og gjorde seg klar. Så stoppa toget. Rundt ein kilometer frå godstoget som hadde spora av.

Foto: Paul S. Amundsen / NTB Scanpix Godstog med 25 vogner spora av ved Arna stasjon 7 bilder Eit godstog spora av i nærleiken av Arna stasjon fredag kveld. Foto: Paul S. Amundsen / NTB Eit godstog spora av i nærleiken av Arna stasjon fredag kveld. Foto: Paul S. Amundsen / NTB Naudetatane rykte ut etter at togulykka i Arna kom. Foto: Paul S. Amundsen / NTB Onrail er cargo-selskapet som eig godstoget. Foto: Paul S. Amundsen / NTB Godstoget var på veg austover frå Arna stasjon i retning Oslo då avsporinga skjedde. Foto: Paul S. Amundsen / NTB Det er store materielle skader. Foto: Paul S. Amundsen / NTB Eit godstog spora av i nærleiken av Arna stasjon fredag kveld. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Her blei passasjerane sittande i fire timar. Etter kvart forsvann straumen og det blei mørkt. Det var ikkje mogleg å få kontakt med nokon på mobilen heller.

– Men det var eigentleg ei roleg stemning. Folk berre aksepterte at det var slik, seier Johanna Hundvin Almelid.

Seint på kvelden kunne Oddvar endeleg henta Johanna.

– Det var veldig deilig å koma ut av tunnelen, seier ho.

Ei kran heisar konteinarane frå dei øydelagde godstogvognene. Foto: Oskar Rennedal / NRK Oppryddingsarbeidet starta søndag ved Arna stasjon. Foto: Oskar Rennedal / NRK Bane Nor seier at opprydningsarbeidet vil ta tid. Foto: Oskar Rennedal / NRK Mellom Bergen og Vaksdal er det sett opp buss for tog. Det er uvisst kor lang tid det vil ta før sporet er rydda og toga går att. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Tilsette i jernbaneselskapet mistenkte

To personar har status som mistenkte etter ulukka. Dei to, lokføraren og ein kollega, er tilsette i Onrail AS, som eig godstoget. Lokføraren blei lettare skadd i ulukka.

Begge er avhøyrte av politiet, men ingen har fått endra status til sikta.

Lokføraren køyrte på raudt lys, men årsaka er ikkje kjent enno.

Per Magne Kristiansen er advokaten til den andre mistenkte, og har vore på ulukkesstaden.

– Det er store krefter og store materielle skadar, men heldigvis ikkje personskadar. Då har ein det ikkje særleg bra når ein ser korleis dette ser ut. Min klient er ein heilt vanleg, samvitsfull familiemann, seier Kristiansen.

Politiet held fram sine åstadundersøkingar måndag med kriminalteknisk personell på staden.

Dei har no avhøyrt fleire vitne i tillegg til dei to som har status som mistenkte i saka.

– Me har avhøyrt ein del vitne som me meiner har gitt relevant informasjon, og så har me framleis ein del vitne som me ønskjer å få forklaringa til, seier påtaleansvarleg i Vest politidistrikt, Anja Mathiesen.

Ulukkesstaden ved Arna stasjon Foto: Oskar Rennedal / NRK

Bergensbanen er stengt

Havarikommisjonen avslutta arbeidet sitt på ulukkesstaden søndag.

– No skal me samanstilla all informasjon, og eventuelt henta inn meir viss det er naudsynt. Me har eit bilete av hendingsgangen. Det viktige er å forstå kvifor ulukka kunne skje, seier Ida Hogganvik Grøndahl, som er avdelingsdirektør i Statens Havarikommisjon.

Bergensbanen er framleis stengd mellom Bergen og Vaksdal etter avsporinga. Bane Nor kan ikkje gi noko svar på når banen blir opna igjen. Lokaltoga mellom Bergen og Arna går som normalt.

Arbeidet med å henta ut lokomotivet som ligg inni Arnanipatunnelen, startar tysdag.