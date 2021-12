– Du prater til en vegg. Du føler at du går i motvind.

Tore Vassbotn (59) har vært deltidsbrannmann i 20 år.

I 2018 fikk han diagnosen blærekreft med spredning. Samtidig søkte han om yrkesskadeerstatning fra Nav.

– Jeg lever et sunt liv. Jeg kunne ikke se noe annen grunn til at jeg skulle få denne diagnosen, enn alt jeg har inhalert av røyk og slike ting.

Men han ble ikke trodd. Og fikk «nei» på søknaden.

Han er ikke alene.

Flest får avslag

Brannkonstabler får oftere kreft enn resten av befolkningen. Men de færreste kan bevise at sykdommen kan kobles til yrket.

De siste årene har 91 brannfolk med kreft søkt om yrkesskadeerstatning fra Nav.

Tall NRK har hentet inn viser at 76 prosent av dem fikk avslag på søknaden sin om erstatning for yrkesskade.

Siden 2013 har bare 22 blitt trodd, mens hele 69 brannfolk har ikke blitt trodd på at de fikk kreftdiagnosen på grunn av jobben.

De fleste av sakene som har blitt avslått gjelder prostatakreft.

Bildet fra lunsjpause ble avgjørende

NRK har tidligere fortalt historien om Jon Eirik som døde av tarmkreft han fikk som brannmann.

Først fire år etter at han døde, ble han trodd og fikk godkjent krav om yrkesskadeerstatning.

Et bilde som viser han og kollegaene spise pizza på en branntomt ble et avgjørende bevis for å vinne saken i Trygderetten.

Fordi bildet viser at han fikk i seg de farlige stoffene på ulike måter.

– Nesten umulig

Leder Tommy Kristoffersen i Brannmenn mot Kreft er skuffet over at et fåtall av dem som søker om erstatning, får det.

– Jeg er ikke overrasket, men det er svært urovekkende.

Han mener at bevisbyrden nå ligger hos den enkelte brannmann eller -kvinne. Og det er nettopp her problemet ligger.

– Det er nesten umulig å dokumentere hvilke stoffer man har blitt eksponert for gjennom en lang karriere. Mange orker ikke den kampen. De får en ekstra byrde på skuldrene.

Han peker på at brannfolk blir utsatt for ulike kreftfremkallende kjemikalier i arbeidet. Og at mennesker tåler eksponering i ulik grad.

Han ser til land som Canada, USA og Australia, og ønsker at lovverket skal endres, slik at brannfolk skal bli trodd helt til det motsatte er bevist. Slik loven er der.

BRANNMANN: Tore Vassbotn (59) har jobbet som deltidsbrannmann ved Stranda brannstasjon i over 20 år. Da han fikk blærekreft med spredning i 2018 tenkte han umiddelbart at han hadde fått diagnosen på grunn av jobben. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Flere trekker frem det store behovet for mer kunnskap om brannmenn og kreft.

Det pågår nå to større forskningsprosjekt i Norge for å finne ut hvorfor og hvordan brannmenn rammes av kreft.

– Tunggrodd system

De siste årene har Tore Vassbotn brukt mye fritid i kampen for yrkesskadeerstatning.

Han og kjæresten har lest seg opp på kreftdiagnosen, kontaktet fagfolk og selv samlet inn dokumentasjon i kampen.

Alt dette samtidig som han fikk behandling for den aggressive kreften.

– Jeg synes det er et tungrodd system. De krever at du selv skal bevise sammenhengen, sier han.

Han har anket avslaget fra Nav to ganger. Saken er nå sendt til Trygderetten, som skal vurdere som de vil behandle saken.

Blir aldri frisk

Han arbeider fortsatt som deltidsbrannmann på Stranda.

For å holde sykdommen i sjakk, går han til kontroller flere ganger i året. Men han kommer aldri til å bli erklært frisk.

– Det er en sånn type kreft der man må forvente at den brått dukker opp igjen en eller annen plass, sier han.

Nav mener at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at det er en sammenheng mellom det Vassbotn har blitt utsatt for som brannmann og sykdommen han fikk.

AVSLAG: Da han fikk avslag på søknaden om yrkesskadeerstatning fra Nav, anket mangeårig deltidsbrannmann Tore Vassbotn. Nå er saken sendt til Trygderetten. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Økt hyppighet

For å få godkjent yrkesskadeerstatning hos Nav, stilles det flere krav.

Et av dem: Det må ikke være mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsaken til kreftdiagnosen.

Hver sak må bevises selvstendig.

For å vurdere sakene henter Nav inn spesialisterklæring fra landets sykehus eller fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Nav begrunner avslaget med at «det ikke er tilstrekkelig dokumentert at det foreligger en sammenheng mellom påvirkningen han har blitt utsatt for som brannmann og sykdommen han fikk».

Innrømmer: – Vet for lite

Avdelingsdirektør Karl-Christian Nordby i STAMI bekrefter at brannfolk har en økt hyppighet av enkelte kreftdiagnoser.

Det til tross for at de har strenge helsekrav i yrket. Og sånn sett burde være friskere enn resten av befolkningen.

– Dessverre er det slik at for mange kreftsykdommer så vet vi for lite om hva som kan forårsake sykdommen i dette yrket. Det er vel grunnen til at de ikke har fått godkjent erstatning.

De siste årene har kunnskapen rundt hvilke påvirkninger som kan gi forskjellige typer kreft, vært i stor utvikling.

Nå er rundt ti forskjellige kreftformer godkjent.

– Mange kreftformer gir fortsatt ikke erstatning, fordi kunnskap om årsak mangler, sier han.