Dette svarte Nav om saken 21. desember 2021

Seniorrådgiver Jens Mykland i fagavdelingen i Nav svarer:

– Hvorfor mener dere at Tore Vassbotn ikke fikk kreft på grunn av yrket som brannmann?

I denne saken ble det innhentet en spesialisterklæring fra yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus. Arbeidsmedisiner konkluderte i august 2018 med at metaanalyser og oversiktsartikler ikke har dokumentert at det å ha arbeidet som brannmann gir høyere risiko for blærekreft, samt at eksponeringen av de aktuelle påvirkningene ikke har vært av en slik intensitet og varig at de ville kunne fremkalle sykdommen.

Vi mener derfor det ikke er tilstrekkelig dokumentert at det foreligger en sammenheng mellom påvirkningen han har blitt utsatt for som brannmann og sykdommen han fikk. Vi avslo av denne grunn hans søknad om godkjenning av yrkessykdom.

I forbindelse med klage på vårt avslag innhentet vi ytterligere spesialisterklæringer fra Haukeland universitetssykehus i 2019, igjen konkluderte spesialisten med at det ikke var tilstrekkelig sammenheng mellom påvirkningene han ble utsatt for i yrket som brannmenn og kreftsykdommen.

– 7 av 9 brannmenn med kreft som søkte om yrkesskadeerstatning, fikk avslag. Hvorfor blir så få trodd på at har blitt syk på grunn av yrket sitt?

En godkjenning av yrkessykdom krever at folketrygdlovens vilkår er oppfylt. Et av disse vilkårene er at sykdomsbildet er karakteristisk, og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle. De fleste sakene som gjaldt prostatakreft er avslått fordi dette vilkåret ikke er oppfylt.

Den skadelige yrkespåvirkningen må kunne fremkalle den aktuelle sykdommen. Det kreves ikke at yrkespåvirkningen faktisk har fremkalt sykdommen, men det må kunne være slik. Ved vurderingen av dette baserer Nav seg på spesialistuttalelser og medisinsk forskning. Medisinsk konsensus eller enighet i det medisinske fagmiljøet i Norge har betydning for vurderingen.

– Er dere enige i at bevisbyrden nå ligger på den enkelte brannmann?

Det er i utgangspunktet personen som søker om godkjenning som må dokumentere at vilkårene i folketrygdloven er oppfylt. Nav har likevel en selvstendig plikt til å utrede sakene, ved å innhente medisinske vurderinger og opplysninger om arbeidssituasjonen.