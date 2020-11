Biden feira med Kygo: – Kult at songen blir spelt i ein historisk augneblink

– Eg er overvelda og synest det er veldig kult at songen vår blir spelt av Joe Biden i et slikt historisk augneblink, skriv Kyrre Gørvell-Dahll, betre kjent som artisten «Kygo» til NRK.

«Higher love» fekk æra av å avslutte nattas feiring av den 46. amerikanske presidenten.

Songen blei ein stor hit då Steve Winwood gav den ut i 1986. Men det er Whitney Houston-versjonen frå 1990 Kygo har remixa.

– Når eg lagar musikk ønsker eg at den skal glede og gjerne skape håp for ei betre framtid. For meg er det ei ære viss «Higher Love» kan vere med å bidra til dette, seier artisten.

OVERVELDA: Kyrre Gørvell-Dahll seier han er overvelda over at låten hans blei spelt under presidentfeiringa. Foto: Reuters

Vekker merksemd

Låtvalet har vekt engasjement i sosiale medium. Fleire har lagt merke til at musikken bergensartisten blei spelt under presidentfeiringa, mellom dei artistkollega Sondre Lerche:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kygo skal ha vore førstevalet til å remikse Whitney Hustons versjon av «Higher Love». Det har falle i smak hos fleire.

– Slo meg ikkje før i natt kor stor Kygo faktisk er. Joe Biden går av scena mens ein av songane hans blir spelt for fullt, skriv ein twitterbrukar.

– Biden diggar openbert Kygo, meiner ein annan.

Lurte på om det var ein spøk

Tidlegare har Kygo fortalt til radiokanalen Beats1 om korleis buet etter Houston kontakta han med spørsmål om han ville gjere produksjonen.

– Dei såg etter den rette produksjonen for låten, då lurte eg på om dette var ein spøk, sa Kygo då.

– Eg trur jo absolutt å få laga remiksar av låtane er ein bra måte å blåse litt nytt liv i låten og kanskje no ut til eit yngre publikum. Så det kan jo vere fleire andre artistar kjem til å gjere det same.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.