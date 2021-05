Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag ble det klart at regjeringen ønsker å fortsette åpningen av landet.

Trinn to iverksettes 27. mai. Der foreslår regjeringen blant en økning av antall gjester til ti personer, utvidede skjenketider til midnatt, samt åpne for grønt nivå i barnehager og skoler.

Etter store folkeansamlinger på 17. mai i Bergen, ønsket byrådet å avvente smittesituasjonen den kommende uken før de ga en avklaring på om byen ville lempe på koronatiltakene.

Det ønsker byrådet å fortsette med frem til søndag.

– Smittesituasjonen er lovende. Vi ser ikke tegn til smittebølgene vi fryktet etter 17. mai i Bergen. Men vi trenger noen dager til, sier byrådsleder Roger Valhammer.

For byrådet og FHI har vært spente på hvordan situasjonen i Bergen skulle utvikle seg, etter bildene av festlystne bergensere på nasjonaldagen.

– Det er med blandede følelser vi ser på bildene fra 17. mai, sa medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

Slik så det ut på 17. mai i Bergen sentrum i år. Mange bergensere tok turen til Bryggen og uteserveringene der. Store folkemengder samlet seg i sentrum. Det var ingen store arrangementer i sentrum, på grunn av pandemien. Likevel var det mye festglade folk i gatene. Mange bergensere valgte å feire dagen utendørs.

Dropper noen tiltak

I dag er Hansen noe mindre bekymret, men ber fremdeles bergenserne være forsiktige.

– Pandemien er ikke over, sier han ettertrykkelig.

Bergen får likevel noen lettelser i tråd med regjeringens gjenåpningsplan fra natt til torsdag:

Utvidet skjenkebevilling til midnatt

Det blir lov med alkoholservering uten matservering

TROSSER FHI: Se onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Bergen her.

Disse tiltakene gjelder nå

Frem til søndag 30. mai gjelder fremdeles blant annet disse reglene i Bergen:

Maks fem gjester (unntatt dem som er beskyttet mot covid-19).

Ingen innendørs treningskamper, kamper og cuper for barn og unge 20 år.

Påbud om munnbind når man ikke kan holde én meters avstand

Ikke mer enn ti personer på arrangement uten faste plasser.

Serveringssteder skal føre lister over besøkende og sørge for at gjester kan ha én meter avstand.

– Smittesituasjonen er lovende, med få innlagte og ingen skoler på rødt nivå. Vi ser foreløpig ikke tegn til smittebølgen vi fryktet etter 17. mai, men det er litt for tidlig å åpne mer opp, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Bergen velger altså å vente med å innføre FHIs anbefalinger om nedtrapping frem til søndag.

I organets vurdering til Bergen, som BA har fått innsyn i, lister FHI mulige nedtrappingstiltak som: Forsterket anbefaling om antall gjester man kan ha i husstanden og begrensing på antall deltakere som kan være på et gitt arrangement.

Godt vær bekymrer

Det er meldt strålende vær i store deler av landet i dagene fremover.

– Bekymrer det deg?

– Det er ikke lenge siden vi hadde over 20 og 30 nye smittede hver dag, derfor er vi fremdeles bekymret. Likevel, det er bedre at folk er sammen ute enn inne, men husk å samles i små grupper og hold avstand. Det er nøkkelen for å holde smitten nede, sier Helsebyråd Beate Husa (KrF) til NRK etter pressekonferansen.

– HOLD AVSTAND: Helsebyråd Beate Husa (KrF) ber bergensere fortsette å holde avstand. – Det er nøkkelen, sier hun til NRK. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK