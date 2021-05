Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er med blandede følelser vi ser på bildene fra 17. mai, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til NRK i dag.

I flere byer rundt om i landet ble det en rolig feiring, med lite folk i gatene. Mens det var relativt rolig feiring førte det strålende været i Bergen til at det var feststemning i byen.

Politiet i Bergen måtte rykke ut til mange hendelser på nasjonaldagen, og hadde det så travelt på slutten av dagen at de måtte nedprioritere flere oppdrag.

Både FHI og Bergen kommune regner med at smitten nå vil øke etter festen 17. mai.

Bildene fra årets feiring fører allerede til bekymring i kommunen. Nå holder byen pusten, for å se om smittetallene vil stige som følge av festlighetene.

– Det er for mange som ikke holdt avstand, slik de burde. Da er det jo en risiko for at smitten kan øke, sier Hansen.

– Det er ikke slik at viruset tar fri på 17. mai.

Slik så det ut på 17. mai i Bergen sentrum i år. Mange bergensere tok turen til Bryggen og uteserveringene der. Store folkemengder samlet seg i sentrum. Det var ingen store arrangementer i sentrum, på grunn av pandemien. Likevel var det mye festglade folk i gatene. Mange bergensere valgte å feire dagen utendørs.

Politiet med melding: – Vi har ikke kapasitet

I forkant av feiringen hadde 17. mai-komitéen i Bergen gått ut og anbefalt folk om å holde seg i sine egne bydeler, og ikke dra inn til sentrum.

Mange tok likevel turen ut i solen og inn til byen, noe som resulterte i store folkemengder.

Bergenserne fikk i fjor samme anbefaling om å holde seg unna sentrum for å hindre smittespredning. Den gang ble oppfordringen fulgt, og gatene i sentrum var nærmest folketomme.

I år førte de store folkemengdene til at politiet i Bergen fikk mye å gjøre.

Blant annet måtte de rykke ut til flere slåsskamper. På kvelden gikk de ut på Twitter og sa de ikke hadde kapasitet til å hjelpe alle.

– Vi hadde en god del meldinger på amper stemning i parker og i bymiljøet. Dette er noe som krever mye av politiet og vår kapasitet, som egentlig burde være unødvendig på en nasjonaldag og ellers, sier stabssjef i Vest politidistrikt, Kjetil Øyri.

Driftsenhetsleder Morten Ørn i Vest politidistrikt beskriver feiringen som litt under det normale, når det gjelder ordensforstyrrelser.

Ørn erkjenner at det var mye folk i sentrum, men sier det var lite politiet kunne gjøre.

– Å begynne å bryte opp i forsamlingene er veldig vanskelig. Vi vet heller ikke hvor de da ville blitt flyttet til.

Ber folk tenke på ekstra testing

Mens myndighetene har vært usikre på hva 17. mai-feiringen vil si for smitten nasjonalt, regner Folkehelseinstituttet (FHI) med at smitten vil stige i Bergen.

– Jeg tror det kommer til å gå bra i Bergen, men man må være forberedt på en smitteøkning i en uke eller to fremover, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Forland legger til a tiltaksnivået som Bergen er på, mest sannsynlig vil holde smitten under kontroll.

Trond Egil Hansen ber nå folk som ikke holdt god nok avstand til folk utenom egen husstand, om å teste seg.

– Det som skjedde i går kan vi ikke gjøre noe med. Men det er viktig å unngå at smitte spres videre.

Han legger til at en stor økning i smittetallene vil være utfordrende for kommunen nå.

MEDISINSK FAGSJEF: Trond Egil Hansen frykter en økning i smittetallene etter nasjonaldagsfeiringen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Mener reglene er strenge nok

Det siste døgnet er det registrert 13 nye smittede i Bergen. Totalt var det 797 personer som testet seg på nasjonaldagen. Det er det laveste siden 21. februar.

De siste dagene har det også vært lavere smittetall i Norges nest største by.

Siden fredag har 74 personer fått påvist covid-19 i kommunen. I gjennomsnitt har rundt 1.400 personer testet seg hver dag.

Bergen har i snart en måned hatt lokale tiltak, for å få ned smittetallene. Forrige uke åpnet kommunen opp for at bergenserne kunne ha flere på besøk.

De lokale tiltakene i Bergen går etter planen ut onsdag i neste uke. Om de blir forlenget, eller om tiltakene blir strengere, er fremdeles for tidlig å si.

Ifølge den medisinske fagsjefen, vil man ikke se effektene av feiringen før om en ukes tid.

– En vurdering per i dag er at reglene som gjelder nå, er strenge nok, men de må bli fulgt.

Disse tiltakene gjelder i Bergen kommune Ekspandér faktaboks Tiltakene gjelder til og med 26. mai. Begrensingen på maksimalt antall gjester i hjemmet endres fra to personer til fem personer utover egen husstand, med et tak på maksimalt 10 personer til stede samtidig innendørs. Alle må holde 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand.

Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner må sørge for at gjestene som ikke er fra samme husstand holder 1-meters-regelen gjennom hele besøket. Gjester må også legitimere seg og registrere seg. Man må ha munnbind når man går rundt i lokalet, og lydnivået skal ned i lokalene, slik at det går bra å prate sammen på avstand. Kommunen fortsetter med økt tilsyn.

Virksomheter som har måttet holde stengt som et tiltak rettet mot barn og unge, kan nå åpne igjen. Kjelde: Bergen kommune