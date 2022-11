Barnehagestreiken er over: Nå kan Oskar og Kasper dra i barnehagen igjen

Partene har sittet i forhandlinger siden de ble kalt inn til tvungen mekling tirsdag.

Klokken ni onsdag morgen varslet partene at barnehagestreiken er over.

Arbeidstakerorganisasjonene varsler at de har fått gjennomslag for sitt pensjonskrav, som streiken i hovedsak har dreid seg om.

Mor May-Helen Rolfsnes på Bømlo, sier hun er lettet over at streiken nå er over:

– Jeg er så klart lettet for at Oskar nå kan gå i barnehage, og for andre foreldre sin del.

Dette er de enige om

Løsningen innebærer at ansatte i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) senest innen 1.1. 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene, skriver Fagforbundet i en pressemelding.

I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende.

– Jeg er mest lettet egentlig. Vi har streiket lenge, var på femte uken med streik. Vi har meklet lenge og sittet her siden klokken 15 i går. Uten søvn og hard jobbing, så jeg er lettet og glad, sier Trond Eilertsen i Delta.

SAMLET: Partene i streiken sier de er fornøyde med å ha få fått gjennomslag for sitt pensjonskrav. Foto: Mats Rønning / NRK

Åpner igjen allerede i morgen

De ansatte som har vært i streik er tilbake på jobb torsdag, varsler arbeidstakerorganisasjonene.

Pressekontakt i barnehagekjeden Espira, Kjersti Oppen, sier hun er lettet.

– Vi ønsker å åpne så snart som mulig. Først og fremst er vi lettet over at barnehagestreiken er over, sier hun.

3.600 organiserte i Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet har blitt tatt ut i streik siden 15. oktober.

100 I STREIK: Omtrent 100 barnehageansatte har vært i streik på Bømlo i Vestland. Foto: Olav Røli / NRK

Mor: – Lettet

Rolfsnes på Bømlo som har vært hjemme med sønnen Oskar på fire år og Eilert som er under ett år, samt nevøen Kasper på 3,5 år, sier hun er lettet:

– Det har vært litt intenst. Vi har vært veldig mye sammen, veldig mye hjemme. Vi har prøvd så godt vi kan å være sammen med andre. Heldigvis har det godt an å være med andre, siden det er mange som var hjemme, sier hun.

Rolfsnes legger til at hun er glad for at partene har kommet til en enighet.

– Jeg håper bare at de har kommet frem til en god løsning og at de barnehageansatte får det som de vil. Det er egentlig det viktigste for meg, sier hun.

VÆRT HJEMME Oskar (4), Kasper (3,5) og Eilert (under ett år) leker på gulvet hjemme hos mor May-Helen Rolfsnes. Foto: Olav Røli / NRK

– Har vært strevsomt

En samlet arbeidstakerside skriver at de er fornøyde i en pressemelding.

– Det har vært strevsomt, men vi har jobbet hardt og klart å enes om viktige spørsmål som har gitt oss en ny tariffavtale, som nå skal ut til medlemmene på uravstemning, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet.

– Det er flott at vi har klart å stoppe en streik. Nå er småbarnsfedre, og mødre og barn på vei til barnehagen. Det satt langt inne, sier Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Mandag møttes partene i barnehagestreiken til frivillig mekling hos Riksmekleren. Men allerede dagen etter ble forhandlingene brutt. Dermed ble partene pålagt å møte hos Riksmekleren på ny.

May-Helen Rolfsnes har tidligere vært ansatt i NRK.