Espira glad for at streiken er over

Den private barnehagekjeden Espira er glad for at barnehagestreiken er over. De vet ennå ikke når hver enkelt barnehage hos dem åpner for fullt.

– Nå er vi først og fremst glad og lettet over at streiken er over, sier kommunikasjonssjef Kjersti Oppen i Espira til NRK.