Auka press mot bruken av privatfly 

Lars Haltbrekken, SV

– Vi ønskjer å forby privatfly. Men det løyser nok ikkje klimakrisa. Sjølv om bruken har skote i vêret er dei samla utsleppa framleis små i den store samanhengen. Men dei er også ganske unødvendige.

Sofie Marhaug, Raudt

– Det er djupt problematisk at samtidig som leiarane i verda snakkar om å få ned klimagassutsleppa, så går utsleppa frå privatfly opp. Det undergrev heile klimadugnaden. Utsleppa held fram medan tilliten blir svekt. Dette er alvorleg både for klimaet og for demokratiet. Raudt meiner denne bør avgrensast til situasjonar der det er fare for liv, helse eller tryggleik eller ikkje finst reisealternativ. Det er derimot rikeleg med ruteflyalternativ mellom Oslo og Brussel.

Ola Elvestuen, Venstre

– Venstre jobbar for auka elektrifisering av flytrafikken. Det gjeld berre kortbanenettet og private fly. Det andre store grepet som må gjerast er å auke innblandingskravet av avansert biodrivstoff og få fram efuel eller hydrogen basert på fornybar energi. Så må alle ta ansvar og kutte klimagassutsleppa sine, der fly er ein av dei store syndarane for folk i Noreg. Det gjeld også rikfolk. Når det gjeld bruken til statsministeren av privatfly så meiner vi det skal avgrensast slik at det berre blir brukt ved tidsnød for å nå viktige internasjonale møte. Eit eige privatflyforbod i Noreg vil ha liten effekt på klima. Skal dette innførast, må det komme ei breiare regulering på europeisk nivå.

Kristoffer Robin Haug, MDG

– Framfor å forby privatfly ønskjer vi heller å få dei som bruker privatfly med på ein positiv klimadugnad ved å gi økonomiske insentiv. Vi foreslår at regjeringa greier ut ei omstillingsavgift for fossilbaserte privatfly, slik at det kan skape ein større marknad, skape insentiv for å få fart på utviklinga innanfor klimavennlege privatfly, noko som kjem til nytte for heile resten av samfunnet ved at den teknologien får ytterlegare fart på seg.