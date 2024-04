Hendinga skjedde 11. juni i Gulen kommune i fjor sommar.

Den nær 91 år gamle kvinna vakna av at det stod ein naken mann framfor senga hennar. Han prøvde å dra av henne dyne og nattkjole, og haldt henne framfor ansiktet slit at ho ikkje fekk puste.

Men Sandal kjempa imot og fekk sparka mannen «der det gjorde mest vondt».

Ho fekk varsla om hjelp og etter kvart kom naboar og andre til. Dei fekk kontroll over mannen, som var i Gulen på jobbreise denne helga.

Sikta hevda sjølv at han oppsøkte huset til Sandal fordi han blei forfølgt av ein gjeng som ville banke han opp. 35-åringen sleit med å hugse kva som skjedde den aktuelle kvelden og morgonen, men nekta for at han hadde gjort noko gale.

Men retten festa ikkje lit til forklaringa til mannen.

Til frådrag i fengselsstraffa kjem 303 dagar som mannen har site i varetekt.