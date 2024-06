Økokrim åpner etterforskning av låneskandalen

– Økokrim har vært kjent med saken fra en tidlig fase, og har hatt fortløpende kontakt med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, uttaler Økokrim-sjef Pål Lønseth i en pressemelding.

Økokrim skriver at de også kommer til å involvere ressurser fra Sør-Vest politidistrikt i etterforskningen.

Mistanken knytter seg til omfattende bedragerier i Sandnes- og Stavanger-området som advokaten skal ha stått bak.

Økokrim-sjef Pål Lønseth. Foto: Jon P Petrusson / NRK

I en årrekke fikk advokaten som tidligere var partner i advokatfirmaet Bull Årstad, investorer i Stavanger-regionen til å låne ut penger med inntil 15 prosent renter. Lånene viste seg ikke å være reelle og det fantes trolig ikke låntakere.

Frist for å melde tap om seks uker

Bostyrer, advokat Flemming Karlsen, sier til NRK at han forventer krav helt fram til fristens utløp i slutten av juli. Så langt er det meldt inn nær 600 millioner kroner i tap fra långiverne.

Thore Johnsen, professor emeritus i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, antar at mye av pengene som er lånt ut i realiteten innebærer en omfordeling mellom investorene.

– De som kom først inn har trolig fått utbetalt en god del avkastning over flere år, sier finansprofessoren.

– Likhetstrekk med Madoff-saken

Mye av investeringsbeløpene som fortløpende kom inn, gikk til å betale renteavkastning til de som allerede var inne.

På et tidspunkt begynte flere investorer å få en mistanke om at noe var alvorlig galt, og nylig sprakk bobla med et brak. Advokaten som sto bak gigantsvindelen valgte da å ta sitt eget liv, noe familien hans har vært åpne om.

NHH-professor Thore Johnsen ser klare likhetstrekk med Madoff-saken i USA for 15 år siden. Foto: Marit Hommedal / NTB

Hvordan kan folk la seg lure, er spørsmålet mange stiller seg. Thore Johnsen trekker paralleller til Madoff-saken for 15 år siden på Wall Street i New York.

Storinvestoren Bernard Madoff lovet investorer en avkastning inntil 12 prosent i året, men det viste seg at avkastningene i stor grad ble utbetalt av midler fra nye investorer.

– Det bemerkelsesverdige var den jevne veksten Madoff hadde på investeringskapitalen, nesten som en bank. Dette ga tillit hos nye investorer, kanskje mer enn avkastningen i seg selv. Derfor tok det lang tid før noen fikk mistanke om at det hele var en svindel, sier Johnsen.

Han ser flere likhetstrekk med svindelen i Stavanger-regionen.

– Her var det også en mann som nøt godt av høy tillit lokalt, han var både advokat og siviløkonom, og han ga garantier via advokatselskapet han var partner i.

Naive långivere?

– Men å bli tilbudt risikofri rente på inntil 15 prosent. Burde ikke alarmklokkene ha ringt hos långiverne?

– Avkastningen var ikke nødvendigvis for god til å være sann, siden en antatt seriøs advokat og siviløkonom i et velrenommert advokatselskap sto bak, mener han.

Som et eksempel trekker finansprofessoren fram investeringsselskapet FundingPartner som med lav risiko har gitt investorene en gjennomsnittlig, årlig avkastning på rett under 10 prosent.

– Dette er en indikasjon på at 15 prosent ikke er skyhøyt. Men jeg ser ikke bort fra at noen investorer som gikk inn i opplegget i Stavanger hadde svidd fingrene tidligere, og at de derfor kanskje burde ha vært mer på vakt.

Sprakk for tre uker siden

Advokatfirmaet Selmer representerer rundt 40 klienter med samlede krav på mer enn 300 millioner kroner, mens Haver Advokatfirma representerer 30–35 klienter med samlede krav på rundt 250 millioner kroner.

Bård Ivar Koppang hos Selmer sier til NRK at de første klientene tok kontakt om kvelden 28. mai.

– Når ble dere klar over omfanget?

– Saken har vokst fra dag til dag, hvor det ender kan vi ikke spekulere i.

– Hva skjer videre nå?

– Nå dreier det seg om å få full oversikt over saken, og fremme krav til de potensielt ansvarlige. Vi arbeider bredt og langs mange arbeidsstrømmer.

Ifølge Dagens Næringsliv vil Gjensidige bli møtt med krav om å dekke tapet til investorer som representerer 550 millioner kroner i lånesvindelen. Det har vist seg å ligge relativt lave verdier i boet til den avdøde Stavanger-advokaten, noe som kan tyde på at mye av lånekapitalen har gått med til å betjene fortløpende avkastningskrav fra långiverne.