Politiadvokat og aktor Eli Valheim la i utgangspunktet ned påstand om ti månader vilkårslaust fengsel, men sidan saksbehandlinga har tatt lang tid, la ho ned påstand om at straffa blir 8 månader fengsel.

Aktor bad også om at telefonen til kvinna blir inndratt, og om at kvinna skal dømmast til å betale erstatning.

– Det som er skjerpande i saka er at ho har fått kontakt med tre av dei i jobben som lærar, og har trossa det at ho ikkje skulle ha kontakt med elevar, seier Valheim.

Aktor viste i Hordaland tingrett også til avdelingsleiaren på skulen, som hadde formidla at kvinna ikkje skulle ha kontakt med elevar, men at ho skulle vere ein tydeleg vaksen.

– Tiltalte forklarte at elevar testa grenser, og det er tydeleg at kvinna har problem med å sette grenser når ho svarer på meldingar.

Den tiltalte kvinna nektar straffskuld.

Meiner kvinna bør fellast

Kvinna er tiltalt, for i ord eller handling, ha utvist seksuelt krenkande eller annan uanstendig åtferd overfor fire barn som var elevar ved skulen ho underviste ved.

Aktor meinte at tiltalte bør fellast for dette.

Politiadvokat og aktor Eli Valheim. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Kvinna skal, ifølge tiltalen, etter å ha sendt nakenbilete og video, ha forsøkt å bestikke og true ein av elevane med å seie at han skulle få toppkarakter dersom han ikkje spreidde materialet.

Ho skal også, ifølge tiltalen, ha trua den eine fornærma med å sende folk etter han dersom han viste videoane ho hadde sendt til nokon.

Dette meiner aktor også at kvinna bør fellast for.

– Eg meiner dei fire fornærma gir ein truverdig forklaring. Det går igjen at det var ein godt likt lærar som dei var uroa for, sa aktor.

Ber om erstatning

Advokat Cecilie Wallevik, som representerer tre av dei fornærma gutane, la ned påstand om at det skulle bli betalt erstatning.

Advokat Cecilie Wallevik representerer tre av de fornærma gutane. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Mellom anna for truslar som tiltalte skal ha retta mot fornærma. Dette i tillegg til at fornærma har fått seksuelt krenkande materiale frå det som skal vere ein tillitsperson.

Wallevik la også vekt på at det har vore belastande for dei fornærma.

– Hennar relasjon til elevane har gjort det vanskeleg for dei å gå på skulen, seier Wallevik.

Ho meinte det kan vere sannsynleg at gutane har fått psykisk skade av saka.

Wallevik meiner at erstatningskravet til den eine bør ligge på 25.000 kroner og fem tusen kroner til kvar av dei to andre.

Meiner det er gjort skade

Advokat Erik Johan Mjelde, som er bistandsadvokat for den eine av dei fornærma, meiner at retten kan legge til grunn at det er gjort forsettleg handling.

Han la også fram om det kan ha blitt gjort skade mot klienten, at han har fått ein negativ effekt. Mjelde sa at fornærma syntest det var ubehageleg, og at han veit at det han har mottatt er feil.

– Det er heilt openbert at han har fått ubehag med å ta imot dette, seier Mjelde.

Mjelde ber difor om at klienten hans får erstatning, fordi at det samla sett kvalifiserer som ein skade.

– Poenget er at dette kjem frå ein lærar han ikkje har valt å ha kontakt med, han kan ikkje velje seg vekk frå dette. Attpåtil er det ein lærar han likar og har kontakt med. Det gjer det meir alvorleg.

Mjelde meiner oppreisingserstatninga for klienten skal vere etter rettens skjønn.

Erik Johan Mjelde er bistandsadvokat for ein av dei fornærma. Foto: NRK

Meinte ho blei hacka

I siste dagen i retten forklarte kvinna at ho følte seg trua. At personar har skrive i kommentarfelt at dei skal finne ho og skulda ho for å vere pedofil.

Ho sa det var belastande å stå i situasjonen, og at ho forstår det også er belastande for dei fornærma i saka.

Kvinna har forklart at ho meiner seksualiserte bilete og videoar ho selde på Snapchat kom på avvegar og blei spreidd til elevane hennar.

I siste dag i retten sa kvinna at ho hadde selt bilete til vaksne menn som ho visste kven var. Det skal ikkje ha vore på nettsider som Onlyfans eller liknande.

Ho meiner at ho blei hacka, noko politiet meiner er usannsynleg.

Aktor tok fram at andre ikkje hadde vore pålogga Snapchat eller at lokasjondataa hadde endra seg, slik som tiltalte hadde forklart.

Dataa som Snapchat hadde liggande, meiner aktor viser at kvinna ikkje har måtte logge på igjen gjentatte gonger i den gjeldande perioden.

– Hennar forklaring er ikkje truverdig og blir tilbakevist også, sa aktor.

– Har gjort feil

Aktor tok fram det at kvinna hadde blitt lagt til ei gruppe som skifta namn, som ho oppfatta som ei mobbegruppe.

Den eine guten var involvert i ei mobbesak der guten skal ha vore mobbaren. I samband med denne saka skal han ha kalla læraren ein «snitch», og skal ha sagt at han skulle få ho sparka.

I tillegg la aktor fram at tiltalte var ein godt likt lærar blant ungdomsskuleelevane.

Aktor la så fram at både fornærma og tiltalte har stadfesta at gutar skal ha kome heim til tiltalte fordi ein gut skulle debutere seksuelt.

Kvinna skal ifølge fornærma ha sagt dei kunne få ta på ho på eit seinare tidspunkt.

– Eg tvilar ikkje på at den eine fornærma har vore ivrig etter å få kontakt med tiltalte. Og at det har vore meldingar som er uakseptable å sende til læraren sin.

Aktor meinte tiltalte har hatt problem med grensesetting.

– Ho har gjort feil ved å sleppe dei inn, sa aktor.