12 nye positive prøvar ved Havyard

I tillegg til 11 positive prøvesvar knytt til det nye utbrotet, er det ei positiv innreiseprøve som ikkje er relatert til utbrotet, skriv Hyllestad kommune på sine sider.

Kommunen meiner at utbrotet er avgrensa, men at dei på grunn av omfanget har sett krisestab og vil setje i verk tiltak i samråd med skipsverftet.

– Det er eit utbrot knytt til Havyard, og vi har hatt møte i kriseleiinga. Eg kan førebels ikkje seie noko meir om smitteutbrotet. Vi må vente til vi har hatt møte med verftet, seier ordførar Kjell Eide til NRK kl. 12:15.

I helga blei det oppdaga seks nye smitta ved Havyard. Dei sat i innreisekarantene, og kom frå område med høg smitte. Alle med positiv prøve blei sett i isolasjon og nærkontaktar er i karantene.

Kan komme tiltak

Dei siste dagane er talet no oppe i om lag 20 smitta, seier ordføraren. Han seier utbrotet ikkje var heilt uventa.

– Det var vel ikkje overraskande at det kunne komme noko meir, men det er litt fleire smitta enn vi hadde håpa på, seier Eide.

Kommunen har førebels ikkje sett i verk ekstra tiltak, men seier det kan komme i løpet av ettermiddagen.

Kommunen har kalla inn til pressekonferanse kl. 16 der dei vil fortelje meir om situasjonen i Hyllestad.

Høgt smittenivå

Verftet har vore hardt råka av koronasmitte frå utanlandske arbeidarar. Over 100 tilsette har testa positivt på covid-19 tidlegare i haust, og Hyllestad hadde hundre gongar raudt smittenivå. Mange av dei tilsette bur i brakker, og fleire av dei isolerte blei flytta til eit hotell i Bergen,

Verftet har også har slite økonomisk ei tid, og tidlegare i november blei kom meldinga om at verftet nedbemannar og at over 100 tilsette kjem til å miste jobben det kommande året.

I kommunen med 1500 innbyggjarar, har over 700 personar vore i karantene på grunn av koronautbrot.