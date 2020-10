Skipsverft sender tilsette til «karantenehotell» for å få kontroll på koronasmitten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Måndag kom Hyllestad opp på over 100 gongar raudt smittenivå etter at over 50 av dei tilsette på skipsverftet Havyard i Ytre Sogn og nærkontaktar av desse, blei smitta av korona.

Tysdag kveld blei talet oppjustert med 24 personar til totalt 80 smitta personar. Onsdag er talet på smitta framleis 80.

30 av desse er i isolat i Bergen

40 er i isolat på eigen rigg

10 er i isolat i andre bustader

I brakkene ved verftet bur det 260 tilsette. Av desse er 180 i karantene. No strekker Sunnfjord kommune ut ei hand for å hjelpe verftet, og innlosjerer opp til 60 av desse på eitt av hotella i byen. Det er ikkje personar med smitte, men tilsette som er i karantene.

– Det er naturleg å kunne hjelpe Hyllestad kommune i ein slik krevjande situasjon, og det er bra at Scandic Sunnfjord Hotell tek på seg denne samfunnsoppgåva, seier ordførar Olve Grotle (H).

RAUDT: Måndag var Hyllestad på over 100 gongar raudt smittenivå. Foto: Steinar Lote / NRK

For tett på brakkene

Medan 60 skal til Førde, er det framleis 120 ein ikkje har funne karantene-stad til.

Målet no er å spreie dei tilsette i mindre klynger, fordi det ikkje eignar seg å bu på brakkene der ein er tett på kvarandre. Det fortel ordførar i Hyllestad, Kjell Eide (Ap).

– Det er svært utfordrande, men vi har håp om at vi skal klare å løyse dette, seier han.

Elles i bygda har dei god kontroll, opplyser han. Totalt er rundt 700 testa for covid-19. I alt har 80 prøvar kome tilbake positive.

KREVJANDE: Ordførar i Hyllestad, Kjell Eide, trur ein no går mot ei løysing på den krevjande smittesituasjonen i kommunen. Foto: Ola Weel Skram / NRK

– Dei som er smitta og registrert så langt har vi kontroll på. No prøver vi å separere dei som er i karantene, seier han.

Eide oppmodar innbyggjarane i Hyllestad om å følgje smitteverntiltak.

– Men ein må ikkje vere for redde, lat oss prøve å leve litt meir som normalt, seier han.

Får eigen fløy

Dei tilsette som kjem til Førde skal vere i karantene på Scandic Sunnfjord Hotell, i eigen fløy og med eigen inngang.

– Hotellkjeda har eit eige opplegg for hotellgjestar som er i covid-19 karantene på andre hotell, og dette vil òg bli følgt på hotellet i Førde, opplyser Grotle.

BIDREG: Ordførar Olve Grotle (H) og Sunnfjord strekk ut ei hand til Hyllestad kommune. Foto: Ola Weel Skram / NRK

Det stadfestar hotelldirektør Odd Egil Gullaksen. Han seier at dei som er i karantene må overhalde tydelege retningslinjer.

– Dersom nokon vil lufte seg har vi eigne område. Vi har vakthald 24 timar i døgnet, som skal hjelpe dei å følgje retningslinjene. Dette blir gjort for at dei ikkje skal kome i kontakt med andre som er i karantene, og heller ikkje gjestar eller tilsette, seier han.