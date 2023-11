Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Ea Kristine og Snorre Bakken fra Vinje har ventet i flere år på å bli adoptivforeldre, men en offentlig gransking kan føre til full stans i adopsjoner frem til 2025.

Paret fra Vinje i Telemark har ventet på å bli adoptivforeldre i flere år.

Nå nærmer det seg en godkjenning, men en offentlig gransking kan føre til full stans i planene frem til 2025.

– Da begynner jo årene å gå, sukker Snorre Bakken (40).

Ea Kristine og Snorre Bakken lever et godt liv, men drømmer om å kunne få et barn inn i familien. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Flere alvorlige avsløringer

De siste årene er det avdekket alvorlige feil og mangler i forbindelse med adopsjon til Norge.

Flere har fortalt at de først som voksne fikk vite sannheten om hva som egentlig skjedde da de ble adoptert som barn.

NRK, TV 2 og VG har omtalt temaet bredt.

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) har satt ned et utvalg som skal granske alle adopsjoner fra utlandet til Norge. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av 2025.

Nylig kunne VG fortelle at Bufdir vurderer å anbefale midlertidig stans av alle adopsjoner mens granskingen pågår.

Toppe tar den endelige avgjørelsen når hun får saken, som skal overleveres hennes departement før jul.

Både organisasjoner og mange av familiene som ønsker å adoptere opplever nå stor uro.

Gikk i kjelleren

I den lune stua på det lille småbruket i Vinje sitter Ea Kristine og Snorre Bakken med mange ubesvarte spørsmål.

– Vi gikk litt i kjelleren da nyheten kom, sier Snorre alvorlig.

De har ventet så lenge.

Først forsøkte de å få barn på den naturlige måten.

Det gikk ikke, noe som var tøft for de to.

Da tanken om adopsjon ble plantet, ble livet imidlertid lysere, selv om de har lest seg opp på sakene om adopsjoner som ikke har gått riktig for seg.

Ea Kristine og Sondre Bakken har mye av utstyret klart. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Adopsjon er noe vi virkelig ønsker, men er selvfølgelig veldig bevisst på at dette er noe som skal gå riktig for seg. Det må være gjort av kjærlighet fra begge sider. At de biologiske foreldrene ønsker et bedre liv for barnet, sier Ea Kristine.

Pandemien og andre uforutsette hendelser i systemet har også satt prosessen på vent, men nå har de fått beskjed fra organisasjonen Adopsjonsforum om at det nærmer seg en godkjenning.

Utenfor er det kort vei til skiløyper og fotballbane.

Barnerommet står klart i andre etasje.

Et dukkehus og en liten madrass er kjøpt inn.

Ea Kristine skriver ned alt om forberedelsene i en liten, blå bok. Drømmen er å kunne gi boka til deres egen konfirmant. Om og når den tid kommer.

Ekteparet skriver ned alt som skjer underveis i prosessen. Foto: Lars Tore Endresen / Lars Tore Endresen

Badet i andre etasje er nyoppusset.

Foreløpig brukes badekaret av nevøer og nieser, men om drømmen går i oppfyllelse håper ekteparet at det en gang er deres egen smårolling som spruter vann og såpeskum utover badegulvet.

Det kan ta tid. Lang tid.

Ekteparet er enige i at adopsjonsprosessen skal være streng, og mener det er viktig at man sjekker barnas bakgrunn svært nøye før de blir adoptert bort.

At en gransking kan medføre full stans i all adopsjon til Norge, synes de imidlertid det er vanskeligere å forstå.

– Sinne og frustrasjon

Ekteparet fra Vinje er ikke alene om å leve i uvisse.

I Norge er det tre godkjente organisasjoner som formidler adopsjon fra utlandet.

Verdens barn, InorAdopt og Adopsjonsforum.

NRK har vært i kontakt med organisasjonene, som forteller at de opplever mye uro blant søkerne.

– Etter vårt syn er det svært uheldig å informere i media om en mulig adopsjonsstans, og deretter la disse familiene gå i det uvisse, sier Young K. Kim. Han er daglig leder i Verdens Barn.

Young K. Kim, daglig leder i Verdens barn. Foto: Privat

De har hatt samtaler med mange bekymrede søkere den siste tiden.

– Dette er familier som har fått tildelt barn, familier som venter på tildeling og familier som er under utredning. De har brått blitt satt i en svært vanskelig situasjon.

InorAdopt har også brukt mye tid på å ringe søkerne som er registrert hos dem de siste dagene.

Line Oseassen Onshus, daglig leder, InorAdopt. Foto: Privat

– Vi har brukt flere dager i telefon med personer i fortvilelse, frykt, uro, sinne og frustrasjon, sier Line Oseassen Onshus, som er daglig leder i organisasjonen.

Paret i Vinje ønsker å adoptere et barn fra Colombia gjennom Adopsjonsforum.

Styreleder i organisasjonen, Andrea Mæhlum, forteller om sterke reaksjoner etter at nyheten ble kjent. Flere skal ha grått på telefon.

Andrea Mæhlum, styreleder i Adopsjonsforum. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Det kom brått på. Vi måtte bemanne opp vårt kontor i Oslo for å kunne ta imot alle henvendelsene fra fortvilte familier. Vi hadde bare så vidt rukket å varsle våre medlemmer før nyheten sprakk i VG, sier hun.

Fortsatt ikke bestemt

Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør for internasjonale tjenester i Bufdir, understreker at anbefalingen de nå jobber med ikke er ferdig.

Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Hun har imidlertid forståelse for at dette skaper uro.

– Vurderingen innebærer ingen endring på adopsjonsfeltet per nå, sammenliknet med tidligere. Dette er en pågående vurdering vi som fagdirektorat mener det er riktig å ta, sier hun.

– Konsekvenser av en eventuell midlertidig stans vil være en del av denne vurderingen.

De siste årene har direktoratet stanset adopsjoner fra både Vietnam, Bolivia og Madagaskar.

– Stor forståelse

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), sier hun har forståelse for at mange er bekymret.

Hun kan ikke kommentere innholdet i anbefalingen fra Bufdir før den er ferdig. Ministeren understreker imidlertid at direktoratet jobber med anbefalingen på eget initiativ, og at full stans i adopsjoner ikke har vært hennes ønske.

Kjersti Toppe (Sp), barne- og familieminister Foto: Johan Moen / NRK

– Jeg har ikke tatt til orde for full stans i adopsjon, sier hun til NRK.

– Jeg har også avvist dette tidligere, fordi jeg mener det ikke har vært grunnlag for å gjøre et så inngripende tiltak.

– Mange søkere føler nå på en stor uro. Hva vil du si til dem?

– Myndighetene har et ansvar for at dette ikke blir belastende for foreldrene, og at vi raskt ser på systemet og adopsjonstillatelsene så de kan være sikre på at adopsjoner som er i en prosess kan gå videre.

– Per i dag er det jo heller ingen fullstendig stopp i adopsjoner, sier Toppe.