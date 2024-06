Det har storma rundt adopsjon frå utlandet dei siste åra. Det har blant anna vore saker om kidnapping, falske dokument og menneskehandel som er omtalt av NRK og VG.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har difor starta ei gransking der alle løyve blir vurdert på nytt.

Fleire av landa som har hatt samarbeid med Noreg, har allereie fått trekt tilbake eller avslått sine løyver.

I fjor blei det også sett ned eit granskingsutval som skal sjå på historiske adopsjonar. Bufdir har bede om full frys av adopsjonar frå utlandet til granskinga er ferdig i løpet av 2025.

Vil ikkje stoppe

Regjeringa har vore i tenkeboksen om dei skal stoppe adopsjonane, men no har barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) bestemt seg.

Regjeringa vil ikkje stoppe adopsjonane medan granskinga går føre seg, men seier dei vil skjerpe kontrollen.

– Slik situasjonen er no ser eg ikkje behovet for ein generell mellombels stans medan granskingsutvalet arbeider. Granskinga skal i hovudsak sjå på historiske adopsjonar, seier Toppe i ei pressemelding.

I staden vil regjeringa sette inn det dei kallar risikoreduserande tiltak.

Blant tiltaka som blir innført er at kontrollen av dokumenta i kvar enkelt adopsjonssak blir flytta frå adopsjonsorganisasjonane til Bufdir.

– Bufdir har vurdert at det er forsvarleg å oppretthalde samarbeidet med enkelte land, og eg meiner at desse kan fortsette under god kontroll, seier Toppe.

Det adopsjonar frå Columbia og Bulgaria som no blir vidareført. I tillegg har Sør-Korea fått eit avgransa fornya løyve.

Ventar i uvisse

Eitt av para som ventar på å få adoptere eit barn er Lina Langerud Heikkilä og Eldan Naftaly Nysveen.

Men landet dei har søkt om å få adoptere frå, Sør-Afrika, var blant landa som nyleg fekk trekt tilbake løyvet frå Bufdir. No veit dei ikkje kva som kjem til å skje

– Eg blei veldig lei meg. Vi kjente på ei sorg over noko vi ønskte så mykje og har jobba hardt fora vi skal få til, seier Heikkilä til NRK.

Foto: Trond A. Stenersen / NRK

Paret forstår at adopsjonane blir granska, men seier dei håper at det kan bli lagt til rette for ei etisk og trygg vidareføring medan granskinga skjer for å unngå negative konsekvensane ein full stopp kan innebere.

– Det er så utruleg mange barn som ventar i institusjonar på adopsjon, og desse barna vil jo då bli sittande der på ubestemt tid. Det er vondt å tenke på.