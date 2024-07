I fjor haust gjekk draumen om eit barn endeleg i oppfylling for «Anders» og «Emilie». Etter fleire år med venting fekk dei adoptera ein liten gut frå Sør-Afrika.

Då dei kom heim til huset på Austlandet i januar, gleda dei seg til å starta eit heilt vanleg familieliv.

Men dei følte lenge at det norske byråkratiet stikk kjeppar i hjula for den nye kvardagen deira.

Bekymra pappa i perm

I den ljose stova leiker «Kevin» med ein av favorittbilane sine. Eit barneprogram surrar på TV-en i bakgrunnen.

Han er tydeleg trygg med adoptivforeldra, og kvar dag vert banda sterkare.

Men i det offentlege Noreg var dei ikkje foreldra hans før midten av juli. I over eit halvt år sto han oppført utan foreldre i Folkeregisteret.

Styresmaktene registrerte nemleg ikkje adopsjonen i sine system før 9. juli.

– Det skaper frykteleg mykje utfordringar. Det er frustrerande, beskriv «Anders».

Han er i pappaperm no og skulle helst berre brukt tida på å nyta livet med sonen.

I staden gjekk han lenge rundt og var bekymra for familien sin.

Dei heiter ikkje eigentleg «Anders» og «Emilie», men ønsker ikkje stilla opp med namn i saka av omsyn til barnet.

Fleire problem

NRK har snakka med fleire adoptivforeldre som av ulike grunnar òg har måtte venta lenge på den siste godkjenninga som foreldre.

Å ikkje stå oppført som foreldra til barnet sitt, kan skapa ein del trøbbel:

Dei får ikkje innsyn i helseopplysingane til barnet.

Det kan vere vanskeleg å søka om barnehageplass eller andre kommunale tenester

Ein annan familie NRK har snakka med, adopterte òg ein son frå Sør-Afrika.

Etter å ha vore hjå fastlegen og på helsestasjonen, viste det seg at dei måtte henvisast vidare til ein spesialist. Då oppstod problema.

– Helsestasjonen sa dei kunne henvisa han. Men at me ikkje ville få innsyn i opplysingane hans, eller noko innkalling til time, fortel «Karl».

Heller ikkje han og ektemannen vil stå fram med namn i saka, av omsyn til barnet.

Løyve til adopsjon Tre organisasjonar har i dag løyve frå styresmaktene til å formidla adopsjon frå utlandet: Adopsjonsforum, Verdens barn og Inor Adopt.

I 2023 avslo Bufdir å fornya løyva til å adoptera frå Thailand, Taiwan og Filippinane. Dei trekte òg tilbake løyvet til å adoptera frå Madagaskar.

I juni 2024 bestemde Bufdir òg å stansa adopsjonar frå Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn.

I praksis er det no berre mogleg å adoptera frå Colombia.

I tillegg kan dei som har starta adopsjonar frå Bulgaria og Sør-Korea, avslutta prosessen i løpet av 2024.

Desember 2023 starta eit offentleg utval med å granska utanlandsadopsjonar. Dei skal vera klare med ein rapport om to år.

Bufdir har bede om full stans i alle adopsjonar frå utlandet til granskinga er ferdig.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har sagt nei til det, og vil heller auka kontrollen av dokument i adopsjonssaker.

Meir dokumentasjon

Det har lenge storma rundt adopsjonar frå utlandet. Saker om kidnapping, falske dokument og regelrett menneskehandel er tidlegare omtalt av både VG og NRK.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som skal godkjenna adopsjonar.

Dei har tidlegare tilråda mellombels stans av alle adopsjonar frå utlandet fram til ein granskingsrapport som skal komma i 2025.

Som følge av det, har Bufdir òg stramma inn overfor adopsjonsorganisasjonane. No må dei legga fram meir dokumentasjon enn tidlegare, òg i saker som allereie hadde starta.

Manglande dokument er stridens kjerne i fleire saker.

I saka til Anders og Emilie sa Bufdir i februar at dei manglar to dokument:

Ei såkalla frigivingserklæring, som beviser at Sør-Afrika har godkjent at barnet vert adoptert til utlandet.

Eit «proof of birth», altså eit bevis på at barnet er født. Ein fødselsattest kan fungera som dette.

Men ifølge Anders vart desse dokumenta sende til Bufdir allereie i februar, saman med søknaden om å registrera adopsjonen.

Desse papira har dei brukt både hjå ambassaden i Sør-Afrika for å få naudpass til sonen, hjå Skatteetaten for å registrera han i Noreg. Utan desse papira hadde dei ikkje fått korkje naudpass eller vanleg pass til sonen.

Men 5. april kom eit brev frå Bufdir. Dei bad om unnskyldning for lang saksbehandlingstid, men sa at dei mangla dei to dokumenta.

NRK har sett brevet.

Paret påpeikte at dei hadde sendt desse dokumenta allereie. Tre månader seinare sa Anders og Emilie at dei framleis ikkje hadde fått noko stadfesting på at Bufdir har mottatt dei.

Ikkje før 9. juli fekk dei brev frå Bufdir om at adopsjonen no var registrert i deira system.

Bufdir seier til NRK at dei ikkje kan kommentera enkeltsaker, men at dei ikkje kjenner seg igjen i denne beskrivinga.

Du kan lese meir om kva Bufdir seier lenger ned i saka.

Nytt krav

Anders og Emilie har brukt adopsjonsorganisasjonen Verdens Barn, som har handsama alt det praktiske.

I tillegg til dokumenta dei bad om i april, har Bufdir i ettertid òg bede om eit referat frå eit rettsmøte i Sør-Afrika. Det vil dei ha i tillegg til sjølve dommen som godkjenner at barnet vert adoptert ut av landet, som ein skal ha i alle adopsjonssaker.

Dei fekk ikkje vita at dei trong dette ekstra dokumentet før etter at dei hadde komme heim med sonen.

Òg andre familiar har opplevd å få krav om dokument dei ikkje lenger har, fordi krava kom etter at dei leverte frå seg originaldokumenta.

I Anders og Emilie sitt tilfelle klarte Verdens Barn til slutt å oppdriva det siste dokumentet, sjølv om dei ikkje skjønar kvifor det var naudsynt.

Difor synest dei det er krevjande at Bufdir nektar å registrera adopsjonen utan det.

– Når dei ber om dokumentasjon, forventar dei at ting skal vera dokumentert før dei har bede om det. Om me skal få det til, må me vita om det når me har dokumenta – og ikkje lenge etterpå.

Det seier Helge Solberg, som har ansvar for adopsjonar frå Sør-Afrika hjå organisasjonen Verdens Barn.

Han forstår godt at det skal vere strenge krav til adopsjon, men meiner problemet er at Bufdir kjem med nye krav undervegs.

Eit liv i limbo

I mellomtida levde Anders og Emilie i ei limbotilstand. Etter eit halvt år med masing hadde dei framleis ikkje fått noko svar frå Bufdir på kva som ville skje med saka deira.

Det kom i tillegg til fleire år med venting i ein lang prosess med å adoptera. Det arbeidet byrja dei nemleg allereie i 2016.

– Kva er det dei driv med? Kor elles er dette OK? Eg prøvar å halde meg roleg og sakleg, men det er vanskeleg, beskriv Anders.

– Til og med plan- og bygningslova er enklare å forhalda seg til enn dette, legg han til.

To veker etter at NRK møtte paret, fekk dei brevet frå Bufdir som dei hadde venta på.

– Omsider, kommenterer Anders.

Solberg frå Verdens Barn er einig i at informasjonen frå Budfir har vore for dårleg.

– Det har komme i møter, i e-postar og i brev, stykkevis og delt. Det verkar som om Bufdir ikkje har vore heilt klare over kva dei har ønska; at det har vorte til litt undervegs. Då kan det vere vanskeleg å få oversikt, seier han.

Verdens Barn og andre adopsjonsfirma skal hjelpa familiar med alt det praktiske, og er òg dei som skal ha kunnskap om krav.

– Når det er så vanskeleg i enkelte saker og tar såpass lang tid med registreringa, føler du at de har gjort dykkar ytste for å hjelpa desse familiane?

– Ja, det meiner eg faktisk. Kvar gong me har fått nye krav eller nye presiseringar frå Bufdir, har me vidareført det til nye saker, seier Solberg.

Han meiner dei nye krava til Bufdir i praksis har tilbakeverkande kraft, noko som gjer arbeidet deira vanskeleg.

– Bufdir meiner at dette ikkje er krav med tilbakeverkande kraft, men krav som heile tida har eksistert?

– Det er iallfall krav som korkje me eller Bufdir har vore kjende med, svarar han.

– Viktigast at adopsjonar går rett føre seg

Bufdir meiner krava ikkje er noko nytt for organisasjonane.

– Dette er dei kjende med. Og eg må presisera at det òg ligg eit sjølvstendig ansvar hjå organisasjonane, seier Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør for internasjonale tenester i Bufdir.

Ho understrekar fleire gonger at dei fyrst og fremst er opptatte av at adopsjonar skal gå rett føre seg.

– Det er viktigare enn at det i løpet av nokre månader er nokre praktiske utfordringar.

Steinrem understrekar at ho ikkje kan kommentera enkeltsaker, men seier at dei gjerne vil unngå lang ventetid i slike saker.

– Det er av omsyn til barnet sitt beste at ein skal sleppa å venta lenge på det, seier ho.

Strengare føringar

Etter ein gjennomgang av fleire adopsjonssaker, meinte Bufdir det måtte grep til for å sikra at adopsjonar gjekk rett føre seg.

Dei meiner det ikkje er snakk om nye krav, men heller presisering av reglar som allereie fanst i den såkalla Haag-konvensjonen frå 1993.

Dette er rettesnora som Noreg og fleire andre land jobbar ut ifrå når det gjeld internasjonale adopsjonar.

Difor meiner Bufdir at det vert feil å seia at det er nye krav som har tilbakeverkande kraft.

Dei argumenterer med at krava i konvensjonen alltid har eksistert, men at det må kunne dokumenterast at dei er oppfylte.

Ifølge eit brev frå Bufdir til adopsjonsorganisasjonane 12. januar er dette dei nye presiseringane:

Identiteten til barnet og foreldra må vera avklart.

Samtykke frå foreldre, verje eller offentleg myndigheit må vera avklart.

Det må vera dokumentasjon på at subsidiaritetsprinsippet er følgt, altså at barnet fyrst har vorte forsøkt adoptert til familie eller i heimlandet.

Dokument må vera anten originale eller godkjende kopiar.

– Burde vera enkle å skaffa

Steinrem i Bufdir seier at lang behandlingstid frå deira side ofte skuldast manglande dokument.

Ho presiserer at ho ikkje kan kommentera enkeltsaker.

– Det er urovekkande i seg sjølv at det skal vera så vanskeleg å dokumentera at ein prosess har gått føre seg på lovleg vis. Dette burde vera dokument som skulle vera enkle å skaffa, seier Steinrem.

– Men at de tenker det bør vera enkelt å skaffa, er ikkje nødvendigvis det same som at det er enkelt å skaffa?

– Me er opptatte av at ein skal kunna dokumentera at alle ledd i prosessen har gått rett føre seg. Og det skulle vore dokumentert på eit langt tidlegare steg i prosessen enn når det kjem til Bufdir for ei registrering.

– Når det ikkje har blitt gjort, fordi familiane og Verdens Barn fyrst har vorte merksame på krava i ettertid, er det ikkje rom for skjønn der?

– Me har vurderingar av enkeltsaker løpande, men me er opptatte av at denne typen dokumentasjon generelt må skaffast. Me har fleire gonger fått tilbakemeldingar på at ting ikkje kan skaffast, og så kan det skaffast likevel, svarar Steinrem.

Stor usikkerheit

Medan Emilie leiker med sonen i stova, sit Anders ved kjøkkenbordet.

Dei sterke kjenslene pregar òg kroppen; undervegs i intervjuet viser smartklokka at han har 97 i puls sjølv om han sitt heilt stille.

Då hadde Bufdir framleis ikkje godkjent adopsjonen og usikkerheita gnaga i han.

Kunne sonen deira verte send tilbake til Sør-Afrika?

– Reint rasjonelt kan eg ikkje forstå at dei kan gjera det. Men dei står ikkje veldig høgt i kurs hjå oss, så eg veit jo ikkje, seier Anders.

Framleis veit dei ikkje kva som ville skjedd om Bufdir hadde sagt nei.

Det kan heller ikkje Steinrem i Bufdir svara på, ho kjenner ikkje til nokre slike tilfelle.

Men no har dei fått det aller viktigaste: ei stadfesting på at dei er foreldra til sonen, òg i auga til staten.