Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg var den første i bakken i dag, og jeg og sønnen min sang på vei ned. Det var en varm følelse i kroppen, sier Mikkel Juler Bøgesvang fra Danmark.

For på Rauland i Vinje yrer det av liv med mer enn 1200 danske skiturister. De fyller opp både skibakker og overnattingssteder.

Mange har ventet lenge på at grenserestriksjonene skulle forsvinne.

– Vi var ikke her i fjor på grunn av koronaen, men vi har feriert i området i 15 år. Det er veldig deilig å være tilbake med masse snø, gode bakker og løyper, sier Morten Nilsen.

Skiheisene går igjen, og det er ny puddersnø i bakkene etter snøfattige vintre. Turistnæringa jubler og drømmer om normale tider etter to år med koronaliv.

– I løpet av en uke har vi fått snø, danskene er tilbake og vi har ingen restriksjoner. Vi er utrolig glade, og det lover veldig bra for resten av vinteren, sier Stein Birger Johnsen, driftsleder ved Rauland Skisenter.

DEN MÅ TIDLIG KRØKES: For å bli god i bakken, trengs trening, og da er det godt med litt hjelp i heisen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Nå kommer nordmennene

Nå starter nemlig vinterferien for tusenvis av nordmenn. En fersk undersøkelse fra Respons viser at bare 15 prosent av oss vil dra ut av Norge i vinterferien.

At folk nå ønsker å dra på vinterferie her i landet, merkes også andre steder.

Ved landets største skisenter i Trysil er de nå inne i tre travle vinterferieuker. Denne uka har det vært mange dansker og engelskmenn. Til uka kommer nordmenn, svensker og hytteeiere, mens regionen rundt har vinterferie uka etter.

Gudrun Sanaker Lohne i SkiStar Trysil sier etterspørselen er tilbake og at folk vil på vinterferie. Foto: privat

– Det betyr alt. Vi er veldig glade for at restriksjonene blei oppheva akkurat i tide for vinterferien for oss. Afterskien er også tilbake og skaper liv og stemning. Det er dette vi lever for, sier destinasjonsleder i SkiStar Trysil, Gudrun Sanaker Lohne.

Hemsedal er nest størst av alpinanleggene i Norge, og også her har de fått inn utlendingene igjen og har god trafikk.

I kommunen er det 22 restauranter som man kan nå med alpinski på beina, og som endelig kan drive som normalt.

– Mange har venta veldig på å kunne reise og komme på ski igjen. Det er et veldig trykk i markedet for å komme på alpinferie nå. Det har bygd seg opp et behov som nå har toppa seg, sier destinasjonssjef SkiStar Hemsedal, Andreas Smith Erichsen.

Ledig på hyttene

Starten på vinteren var prega av snømangel, og alpinsentrene måtte derfor kjøre snøkanonene for fullt, Med høye strømpriser blei dette en dyr affære.

Nå meldes det derimot om snø over store deler av landet.

En undersøkelse som Opinion har gjort for DNT viser at 36 prosent skal ha vinterferie til fjells.

– Året startet med lite snø i fjellet, og mange har nok utsatt å bestemme seg om hvor de skal dra. Selv om interessen er stor, er det fortsatt mange ledige senger på våre betjente hytter, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening.

– Hvitt gull i store mengder

På Rauland har de mange fullbooka bord. Etter mange magre måneder, forbereder hotellsjefen seg på at vinterferierende nordmenn skal komme denne helga.

– Det har gått fra 0 til 100. Folk ringer hele dagen og vil til fjells. Det har litt med snøen å gjøre, for det hvite gullet har kommet ned i store mengder nå den siste uka, sier Kristian Samnøen, daglig leder ved Rauland Høgfjellshotell.

Sjefen ved Rauland Høgfjellshotell må sjøl trå til og kjøre snøfreseren for å få måka vekk to meter nysnø. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK