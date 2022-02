Topptur, vårvinter og snø; hva mer kan en snøentusiast begjære?

Men å ferdes i fjellet er ikke nødvendigvis helt ufarlig. Senest onsdag ble en person tatt av et snøskred i Trysil.

I Snitt har rundt 50 personer blitt tatt av skred hver vinter de siste ti sesongene. Vintersesong 21/21 er ikke inkludert.

Mange mener nok at man bør bli hjemme når skredvarselet er høyere enn 2.

Det sier Solveig Øvstedal Kosberg som er skredvarsler og senioringeniør ved NVE.

Solveig Øvstedal Kosberg jobber skredvarsler og senioringeniør ved Norges vassdrags- og energidirektorat. Foto: Privat

Hvis du er usikker: Ikke gå der

Du må undersøke området du skal gå på tur i.

– Sett deg inn i hva som er skredterreng, det er det viktigste du kan gjøre for å holde deg trygg, sier Kosberg.

– Hvis du holder deg unna skredterreng, trenger du ikke kunne noe om skred.

Men skredvarslerens viktigste budskap er dette:

– Er du usikker på om det er et skredterreng eller ikke – ikke gå der.

Du kan fjernutløse et skred, som betyr at et skred går i området hvor du er men ikke akkurat der du selv står.

Illustrasjonen viser såkalte startsoner og utløpssoner for snøskred. Illustrasjon: NVE

Unngå terreng brattere enn 30 grader

Skred utløses ofte i terreng over 30 grader, men for å være på den sikre siden kan du holde deg på slutninger rundt 25 grader, spesielt hvis det er stor snøskredfare for da kan det være fare for fjernutløsning.

Men husk at du kan heller ikke gå nedenfor et skredterreng, for hvis det skulle gå et skred, vil du være i området hvor skredet treffer.

Vil du være enda sikrere skal du holde deg på flatt terreng, som heller ikke er utløpsområde.

Denne fjellsiden er tydelig brattere enn 30 grader, hvor det også har gått et lite skred. Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Husk nødvendig utstyr

Spade, søkestang og sender/mottaker er høyst nødvendig for å kunne redde noen – og for å bli reddet.

Test utstyret før du drar ut på tur.

Sjekk også at du vet nøyaktig hvor utstyret ligger i ryggsekken og hvordan du kjappest mulig får det ut.

Slik ser en sender/mottaker ut. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Sjekk værvarselet for de siste døgnene

Varsom Regobs har en app som kan være til stor hjelp. Her kan du både sjekke bratthet der du har tenkt å på tur og se ferske observasjoner fra det området.

Bortsett fra terrenget, er det været som påvirker snøen.

Snøtype, temperatur, vind og væromslag er viktig å ha oversikt over før du drar ut.

De fleste ulykkesskredene i fjellet skjer når det er tørr snø som har blitt vindtransportert på de kaldeste dagene.

En snøprofil er snøens «oppbygging». Snøprofilen kan si deg mye om forholdene i fjellet, og om skredfaren.

Men det krever kunnskap å lese en snøprofil, og hvis du er nybegynner, bør du være med erfarne folk i første omgang, ifølge NVE.

En snøprofil er et utgravd tverrsnitt av snødekket. Foto: Privat

Lytt etter drønn, se etter skred og sprekker i snøen

Drønn og sprekker i snølaget er ofte tegn på at snøen er ustabil.

Tegnene kan gi deg indikasjoner på at du bør komme deg unna skredterreng og være forsiktig.

Hvis det har gått et skred i nærheten, bør du finne deg en ny rute.

Derfor bør du alltid ha en alternativ rute i bakhånd.

Fjellvettreglane Ekspandér faktaboks Planlegg turen og meld frå kvar du går. Tilpass turen etter evne og forhold. Ta omsyn til vêr- og skredvarsel. Ver førebudd på uvêr og kulde, sjølv på korte turar. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg sjølv og andre. Ta trygge vegval. Kjenn att skredfarleg terreng og usikker is. Bruk kart og kompass. Vit alltid kvar du er. Vend i tide, det er inga skam å snu. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. Kjelde: Ut.no/DNT

Det viktigste er å komme hjem igjen

Husk at det er ingen skam å snu. Kanskje er det akkurat i dag du må gi slipp på «toppkåtheten».

Å komme tilbake hjem, betyr flere toppturer i fremtiden.

Du kan også lese enda mer om snøskred på Varsom, Røde Kors og NGI.