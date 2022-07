Fluorsmøring for millioner skal brennes opp

Fluorsmøring kan være skadelig for både helsa og miljøet. I vinter har skismøringsprodusenten hatt en kampanje gående for å få bukt med problemet de selv har vært med på å skape.

Kampanjen fikk bedre gli enn forventa.

– Vi er veldig overraska. Målet vårt var 2000 innleveringer, men det ble mangedobla med totalt 7.500, sier Kristoffer Kirkeby som er butikksjef i Blåswix Lillehammer.

I bytte fikk man et gavekort på 500 kroner per levering. Dermed har innsamlingsaksjonen kostet Swix rundt 3.750.000 kroner.

GLIR INN: Kristoffer Kirkeby tror bakgrunnen for den enorme responsen er både at folk bryr seg om miljø, og selvsagt at de kunne tenkt seg et gavekort. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kan være dødelig

Tidligere i år kom det en endelig avgjørelse fra Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) og EU-kommisjonen. De vil ikke at fluorsmøring skal brukes i noen av deres grener.

Fluorstoffene vi i tiår har smurt skia med er så skadelig for helse og miljø at det ikke kan brukes, og må resirkuleres ordentlig for å ikke skape problemer senere.

Hva gjør fluor med oss? Ekspandér faktaboks Det vi lenge har omtalt som fluor i skismøring er et utvalg på 4000 giftige fluorstoffer.

De går under samlebetegnelsen PFAS. Kun et fåtall av de giftige stoffene er så langt gjort ulovlige.

Stoffene er ekstremt stabile og tåler høy varme. Dette gjør at det tar lang tid før de skilles ut av dyr og mennesker, og at det kan ligge i naturen i flere tusen år.

Hele kroppen påvirkes av stoffene. Hjernen, lever, hormon- og immunsystem og kolesterolnivået er blant det som blir påvirket. Best dokumentert er effektene på de tre siste.

Studier viser at det gir økt risiko for kreft.

Forskningen på PFAS-stoffene har foregått over lang tid og forskerne har lenge vært klar over bivirkningene.

Det har mange av de samme virkningene hos dyr. I tillegg blir reproduksjon påvirket.

Stoffene kan hopes opp i dyr over tid siden det skilles veldig sakte ut. Dette gjør at det beveger seg oppover i næringskjeden og hopes opp i større grad.

Nå sendes alt som Swix har samla inn til Glør, et renovasjonsfirma på Lillehammer.

Her skal det håndteres ordentlig, slik at det blir borte for godt.

– Vi tar på oss verneutstyr, tar imot fluorholdig avfall og pakker det sammen i dunker laget for farlig avfall, sier sikkerhetsrådgiver hos Glør, Erik André Opphus.

Herfra tar det vegen til Norsk Gjenvinning, som sender det til et mottakssenter med ovner som kan bli ekstremt varme.

Fluorstoffene må nemlig brennes ved en veldig høy temperatur for å ikke lenger være skadelig, forklarer han.

KOSTER FLESK: En smøreboks med fluor kan koste 1.500 kroner. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Ikke kast det i søpla

Forsker Randi Grønnestad, som skrev sin doktorgrad om fluor sin effekt på klatremus, understreker viktigheten av å kvitte seg med produktene på en ordentlig måte.

– Ikke bare kast det i søpla, fordi da havner det i naturen til slutt. Der kan de ligge i flere tusen år i naturen, hvor det påvirker dyr og planter, sier Grønnestad.

Mennesker inntar hovedsakelig fluorstoffene gjennom varmebehandling når vi smører ski.

STERKT FLUOR: PFAS (fluorstoffene) overlever det meste og det tar veldig lang tid før de skilles ut av dyr og mennesker, sier Randi Grønnestad. Foto: NTNU

Gassen fra dampen trenger seg inn i oss, og kan være farlig.

– Studier viser at det gir økt risiko for kreft. I tillegg påvirker det hjernen, lever og fordøyelsen, sier hun.

Best dokumentert er påvirkningen det har på kolesterolnivået, immun- og hormonsystemet.

Svak innsats

Opphus i Glør sier at privatpersoner ikke leverer noe særlig fluorprodukter på egen hånd og påpeker viktigheten av holdningskampanjer.

– Jeg tror at nordmenn flest velger å bruke opp smøringa fremfor å levere den til resirkulering og det er jo nettopp ved oppvarming at fluoren er farligst, understreker Opphus.

Han legger til at kampanjer slik som Swix (Brav) hadde tidligere i år er veldig viktig for å få samlet inn fluoren.

SPESIALBEHANDLING: Fluorstoffene blir kun borte i ovner med veldig høy varme, sier Erik André Opphus, som har håndtert farlig avfall i nesten 25 år. Foto: Glør / Glør

Butikksjefen hos Swix Lillehammer legger vekt på at innsamlingen deres bare er starten og sier det fremdeles er en lang veg å gå.

– Det er fremdeles mye fluor igjen i skapene og bodene til nordmenn. Men det er en god start og et steg i riktig retning, sier Kirkeby.

Butikksjefen påpeker at det er vinn-vinn for både miljø og kunder, at vi får resirkulert dette ordentlig.

Ikke for sent

Om du er en av de mange med smøring på hus eller hytte, frykt ikke. Swix tar fremdeles imot smøring både direkte og på nettsiden deres.

– Vi tar gjerne imot produkter, men du får ikke lenger et gavekort for innleveringene, sier Kirkeby.

Han ønsker at vi skal huske på at gjenvinningsstasjoner også tar imot fra privatpersoner, så det er bare å levere der også.

Han forteller at den tre måneder lange kampanjen som avsluttet 1. mai, var meget etterspurt.

– Det har vært et etterlengtet. Vi stoppet salg av fluorprodukter i 2018 og kunder har mast på å få i gang dette tilbudet.